Рашисти гатять по населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА

Терористичні війська РФ продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів зазнав Запорізький край за добу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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