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Рашисти гатять по населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Терористичні війська РФ продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів зазнав Запорізький край за добу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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27 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла постанову про визнання Росії країною-агресором та про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. [4]
Резолюція Генеральної асамблеї ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року «Про підтримку територіальної цілісності України» і Резолюція Генеральної асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)» від 15 листопада 2016 року .
В цій резолюції є відповіді на всі питання стосовно агресії, бо в міжнародному праві користуються терміном АГРЕСІЯ.
немає ніякої лінії розмежування, є лінія фронту