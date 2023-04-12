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обстріл (21193) Запорізька область (2567)

Рашисти гатять по населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оріхів

Терористичні війська РФ продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів зазнав Запорізький край за добу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Наслідки ворожого авіаудару по Оріхову. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Лінія "розмежування" чи лінія фронту? Від таких заяв смердить ЗЕленим
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12.04.2023 09:15
+2
Не зрозуміло в нас збройний конфлікт чи війна? Га тварі ЗЕлені
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12.04.2023 09:17
+2
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.04.2023 10:03
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Таки схоже Китай дав снарядів.... мразота до мразоти.....
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12.04.2023 09:14 Відповісти
Лінія "розмежування" чи лінія фронту? Від таких заяв смердить ЗЕленим
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12.04.2023 09:15 Відповісти
Не зрозуміло в нас збройний конфлікт чи війна? Га тварі ЗЕлені
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12.04.2023 09:17 Відповісти
Украина не объявляла войну России.
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12.04.2023 10:13 Відповісти
Агресія Російської Федерації проти України з 2014 року[ред. | ред. код]

27 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла постанову про визнання Росії країною-агресором та про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. [4]

Резолюція Генеральної асамблеї ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року «Про підтримку територіальної цілісності України» і Резолюція Генеральної асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)» від 15 листопада 2016 року .
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12.04.2023 10:38 Відповісти
Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3314 (XXIX) (Визначення агресії) була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 для визначення акту агресії.
В цій резолюції є відповіді на всі питання стосовно агресії, бо в міжнародному праві користуються терміном АГРЕСІЯ.
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12.04.2023 10:40 Відповісти
А СРСР об'являв війну гітлерівській Німеччині?
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12.04.2023 10:34 Відповісти
Германия официально объявила войну СССР (4:00 22.06.1941) - этого было достаточно.
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12.04.2023 11:20 Відповісти
Взагалі то це мої відповіді на питання Чащина Евгения.
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12.04.2023 11:39 Відповісти
Лариса Немезида 84cd6552 - + 100 !

немає ніякої лінії розмежування, є лінія фронту
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12.04.2023 11:09 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.04.2023 10:03 Відповісти
Яка лінія розмежування під час війни? Є лінія фронту.
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12.04.2023 11:18 Відповісти
 
 