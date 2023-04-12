У Криму та Севастополі параду на 9 травня не буде "з міркувань безпеки", - зрадник Аксьонов (оновлено)

Окупаційна так звана "влада" Криму відмовилась від проведення святкового параду

Про це повідомив зрадник голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, "влада" Криму та Севастополя вирішила не проводити паради та ходу "Безсмертного полку" 9 травня з міркувань безпеки.

Своєю чергою, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - на даний момент не ухвалено.

"Наразі йдуть консультації з Міноборони, рішення про проведення параду у Севастополі - прерогатива військового відомства", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді та Курську теж скасували парад.

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