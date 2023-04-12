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У Криму та Севастополі параду на 9 травня не буде "з міркувань безпеки", - зрадник Аксьонов (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

парад

Окупаційна так звана "влада" Криму відмовилась від проведення святкового параду

Про це повідомив зрадник голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, "влада" Криму та Севастополя вирішила не проводити паради та ходу "Безсмертного полку" 9 травня з міркувань безпеки.

Своєю чергою, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - на даний момент не ухвалено.

"Наразі йдуть консультації з Міноборони, рішення про проведення параду у Севастополі - прерогатива військового відомства", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді та Курську теж скасували парад. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим ретельно готують до наступу ЗСУ, - зрадник Аксьонов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
І дідоф не понесуть на палках?
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12.04.2023 09:26
+11
Можете суки обійтись врученням статуеток , і побільше
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12.04.2023 09:23
+10
Ну, здрасьте.
Нє, так не піде.

Як це: рАдная гавань, крєпость і флот ... надЬОжно защіщєни втАрой армієй міра ...

Які ще міркування безпеки ? "герої" ж нє бояцца.

Ви шо ! Давайте парад.
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12.04.2023 09:24
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Можете суки обійтись врученням статуеток , і побільше
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12.04.2023 09:23 Відповісти
Ну, здрасьте.
Нє, так не піде.

Як це: рАдная гавань, крєпость і флот ... надЬОжно защіщєни втАрой армієй міра ...

Які ще міркування безпеки ? "герої" ж нє бояцца.

Ви шо ! Давайте парад.
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12.04.2023 09:24 Відповісти
Парад! Парад! Порадуємося...
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12.04.2023 09:47 Відповісти
Парад!Пора! Порадуємось!
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12.04.2023 10:14 Відповісти
пора начинать "парад лафетов"....
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12.04.2023 10:24 Відповісти
І дідоф не понесуть на палках?
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12.04.2023 09:26 Відповісти
Всьо ідьот па плану па графіку...
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12.04.2023 09:27 Відповісти
Взбзднули!
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12.04.2023 09:27 Відповісти
Є чутки, що і в маскві теж парада не буде.
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12.04.2023 09:28 Відповісти
як же так? хаймерси вже готові а ви уроди не готові
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12.04.2023 09:30 Відповісти
Та щоб ви здохли, псяче плем'я!
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12.04.2023 09:31 Відповісти
а шо такоє ??? діди ж ваєвалі ??? що сі стала га кацапи ???
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12.04.2023 09:32 Відповісти
з цього приводу салют та файер шоу ЗСУ відмінятии не будуть
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12.04.2023 09:33 Відповісти
Схоже, кацапи програли війну. Бо лише переможеним переможець нав'язує повістку дня. До війни ж здавалося, що нема у світі сили, яка здатна позбавити кацапів головної скрєпи - св' яткування побєдобєсія і аодіння хороводів з дідами, настромленими на палки.
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12.04.2023 09:35 Відповісти
Кацапи, а що з ******? Речі вже впаковали, ну типу "Діван, чемодан, саквояж, картіну, корзіну, картонку і маленькую собачонку на призвіще Аксьонов"?
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12.04.2023 09:46 Відповісти
Залужний празднічні салюти не відміняв!
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12.04.2023 09:48 Відповісти
"...не проводити паради та ходу "Безсмертного полку"..." -- звісно, нікому проводити ходу, "безсмертний" полк здох.
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12.04.2023 09:55 Відповісти
навіщо рашистам жити, якщо победбесія не буде
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12.04.2023 09:59 Відповісти
грьобанийстидзащодєдиваєвалітралівалі
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12.04.2023 10:07 Відповісти
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12.04.2023 10:13 Відповісти
И правильно ! Про победу, экономический рост, светлое будущее и операцию над нео-бандеро-ультра-нацистами можно рассказать и по телику !
Рабы схавают.....
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12.04.2023 10:14 Відповісти
Скрепы уже отскрипели?

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12.04.2023 10:17 Відповісти
Ну шо, 9 мая ми цій недоімперії відмінили - тепер відмінимо й саму недоімперію.
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12.04.2023 10:27 Відповісти
як же це так??,,,)),,а шо блеть,),діди уже не ваєвалі???,,,),,
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12.04.2023 10:55 Відповісти
Нате Вам, а как же без парада, а как же без праздника победы. Хотя какая там победа, полный позор, посмешище, все сидят на чемоданах, копают траншеи и проклинают Путина с его специальной операцией.
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12.04.2023 11:10 Відповісти
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12.04.2023 11:50 Відповісти
 
 