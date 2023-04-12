США "перевернуть кожен камінь", поки не знайдуть джерело витоку секретних документів, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати розслідуватимуть нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", - наголосив очільник Пентагону.

За даними видання, слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа чи група осіб могла мати можливість і мотиви оприлюднити звіти розвідки. Ці витоки можуть стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з моменту публікації тисяч документів на WikiLeaks у 2013 році.

За фактом розголошення документів Міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження.

У Пентагоні наразі оцінюють потенційний вплив витоку документів.

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