США "перевернуть кожен камінь", поки не знайдуть джерело витоку секретних документів, - Остін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати розслідуватимуть нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", - наголосив очільник Пентагону.
За даними видання, слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа чи група осіб могла мати можливість і мотиви оприлюднити звіти розвідки. Ці витоки можуть стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з моменту публікації тисяч документів на WikiLeaks у 2013 році.
За фактом розголошення документів Міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження.
У Пентагоні наразі оцінюють потенційний вплив витоку документів.
Будь ласка, зачекайте...
конспірологічна маячня.варіант.
але скоріше всього просто маячня.
Ідіотичний висновок.
по цьому факту була навіть заява розвідки Ізраїлю,чого Моссад переважно не робить.ТОБТО І Сша цей злив шкодить.Розсварюючи з союзниками.
чи може Птн Пнх 76a150e3 вважаєЩо все,що погано для США-ДОБРЕ ДЛЯ УКРАЇНИ?
Там вище людина пише про можливого невдоволеного співробітника.
І так, доступ до цих матеріалів мало дуже багато людей і винесли / сфотографували надруковані документи.
Але окремі не шукають легких шляхів і придумують карколомні історії.
Так шо витоки були є і будуть. Інша справа, що інформація про наявніть витоку іноді більш важлива, ніж сама інформація, яка витікла.
А чим закінчится ця історія я відповім досить просто. Згадайте чим закінчилася історія з Асанжем. Таким самим нічим на міжнародній арені закінчиться і ця історія.
і хто тут спрацював, спецслужби паРаші, чи це сініпух, даби не бруднитися та не накаляти й так не надто добрі стосунки з США, злив інформацію через паРашу - вже не суть.
Не завжди розголошеня факту витоку є корисним для спецслужб.
Для демкраїн принциповим є можливість саме публікації витоків у ЗМІ. Тобто свобода слова.
У тоталітарних державах підконтрольні державі ЗМІ правди про витоки не публікують.