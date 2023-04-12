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Новини За кордоном
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США (14502) витік (38) Остін Ллойд (372)

США "перевернуть кожен камінь", поки не знайдуть джерело витоку секретних документів, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати розслідуватимуть нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", - наголосив очільник Пентагону.

За даними видання, слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа чи група осіб могла мати можливість і мотиви оприлюднити звіти розвідки. Ці витоки можуть стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з моменту публікації тисяч документів на WikiLeaks у 2013 році.

За фактом розголошення документів Міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження.

У Пентагоні наразі оцінюють потенційний вплив витоку документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витік секретних документів Пентагону свідчить про те, що США відстежують дії як української, так і російської армій, - The New York Times

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
даю підказку трампісти..вибори на носі
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12.04.2023 09:56
+5
Нульовка все знає.
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12.04.2023 10:14
+4
Маск скоріше взяв бабло на Твітер напряму від Кремля.
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12.04.2023 10:27
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даю підказку трампісти..вибори на носі
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12.04.2023 09:56 Відповісти
Остін Павер! Знайди цих скотів і нагороди!
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12.04.2023 10:01 Відповісти
Доступ к этим документам имели тысячи людей. Американские СМИ пишут что это мог быть "недовольный сотрудник". Документы сфотографированы, не украдены. Элементарно Ватсон, ни хрена мы не найдем, пойдем лучше поиграем на скрипке.
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12.04.2023 10:03 Відповісти
Ну не тисячі, було про сотні, але це теж багато
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12.04.2023 10:16 Відповісти
Сотни или даже тысячи военных и правительственных чиновников США могли иметь доступ к секретным документам, которые утекли в сеть, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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12.04.2023 10:18 Відповісти
Не зря вони взялися за Трампа - таке зміїне гніздо розворушили - тепер найбілші повзучі гади повилізали і навіть з Пентагону. Трамп горить синім пламенем, час швидко працює проти нього, тому поспішає і поспіхом і з відчаю робить фатальні помилки - і разом з ним горять мільярди доларів, які в нього вклали найбагатші люди світу, щоб захопити над світову владу. Тому Трамп зараз піде вабанк та виведе з тіні найжирніших кротів. Але задіюючи їх він позбавляє їх найголовнішої зброї - секретності, зробивши такий витік вони просто не могли залишити багато слідів у найбільш захищеном закладі у світі - Пентагоні і рано чи пізно на них вийдуть - до виборів буде вдосталь часу. Тому треба далі розкручувати Трампа, чим далі в ліс, тим більше дров - він по трупах готовий піти, якщо його взяти за яйця та так зариється, що на тисячу років в'язниці йому вистачить і йому нічого втрачати під кінець життя. І це добре, що відбувся саме витік, а не ворожа розвідка потайки отримала дані про контрнаступ та росія підготувалася до нього. Можливо хтось дружній до нас і злив ці дані щоб підставити трампістів і цей Прометей зробить ще багато корисних для нас справ, тому все іде лише на нашу користь.
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12.04.2023 10:08 Відповісти
разом з ним горять мільярди доларів, які в нього вклали найбагатші люди світу, щоб захопити над світову владу.

конспірологічна маячня.варіант.

але скоріше всього просто маячня.
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12.04.2023 10:20 Відповісти
Маск викупив Твітер і свідомо пішов на втрату десятків мільярдів доларів, втратив статус найбагатшої людини в світі лише заради того, щоб відновити акаунти Трампа та терористів № 1 у світі ху#ла та дімона і навіть перетворити одну з найбільших у світі соціальних мереж на площадку для пропаганди війни проти цивілізованого світу, знищення України. Тут вже все ясно і без коспірології
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12.04.2023 10:25 Відповісти
Маск скоріше взяв бабло на Твітер напряму від Кремля.
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12.04.2023 10:27 Відповісти
Можливо хтось дружній до нас і злив ці дані щоб підставити трампістів і цей Прометей зробить ще багато корисних для нас справ, тому все іде лише на нашу користь.

Ідіотичний висновок.

по цьому факту була навіть заява розвідки Ізраїлю,чого Моссад переважно не робить.ТОБТО І Сша цей злив шкодить.Розсварюючи з союзниками.

чи може Птн Пнх 76a150e3 вважаєЩо все,що погано для США-ДОБРЕ ДЛЯ УКРАЇНИ?
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12.04.2023 10:26 Відповісти
Ви не розумієте логіки між шпіонажем та зливом даних, які вкрали зовсім інші люди, які можуть не мати ні якого відношення один до одного. Тобто ворожі спецслужби провели шпугунську операцію, яле хтось інший, який має доступ до ворожої розвідки і злив ці дані. Тобто він вже усував негативні наслідки дій зовсім інших людей і навідміну від шпигунів у Пентагоні міг діяти виключно в інтересах США
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12.04.2023 10:35 Відповісти
Я наводила посилання на історію канадського шпигуна (знесли), який мав високий рівень доступу у канадських збройних силах і який сам прийшов у москальське посольство в Оттаві і запропонував свої послуги лише через те, що у нього були сімейні проблеми.

Там вище людина пише про можливого невдоволеного співробітника.
І так, доступ до цих матеріалів мало дуже багато людей і винесли / сфотографували надруковані документи.

Але окремі не шукають легких шляхів і придумують карколомні історії.
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12.04.2023 10:39 Відповісти
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12.04.2023 11:52 Відповісти
Нульовка все знає.
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12.04.2023 10:14 Відповісти
тобто все ж написане там відповідає дійсності. прикро.
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12.04.2023 10:13 Відповісти
не все, там підмішано купу кривого кацапського фотошопу ...
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12.04.2023 10:22 Відповісти
його відразу помітно і не так вже й багато. на загальну, дуже і дуже неприглядну, картину кацапсячій бруд ніяк не впливає.
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12.04.2023 10:36 Відповісти
Якшо викидали документи розумні люди (а виходить шо так і є) то викидаючи документи тільки про погане можна зробити вигляд шо все капець. Це як 1+1, якшо всі новини тільки про зраду і не пускати жодної про перемогу, то тим, хто ці новини дивиться, починає викривлятися картина світу в сторону зради.
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12.04.2023 11:02 Відповісти
до чого тут це? цей злив в першу чергу гігантський ляпас по пиці американським спецслужбам. навіть не дивлячись на вміст цього зливу, США понесли настільки велетенські репутаційні втрати, що важко уявити. це тільки початок і не ясно, чим на міжнародній арені закінчиться ця історія.
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12.04.2023 11:19 Відповісти
Того це, шо ви мабудь ніколи не працювали з секретною інформацією. Запобігти витоку інфи на 100% неможливо в принципі. Тому що з інформацією треба працювати людям, єю треба обмінюватися і ніколи не знаєш шо в кожної конкретної людини твориться в голові. Тому всі системи контролю і зберігання інформації направлені на вирішення двох основних задач: 1) не дати кожній конкретній персоні більше документів, ніж їй необхідно для роботи, 2) при наявності витоку максимально швидко виявити джерела витоку.
Так шо витоки були є і будуть. Інша справа, що інформація про наявніть витоку іноді більш важлива, ніж сама інформація, яка витікла.

А чим закінчится ця історія я відповім досить просто. Згадайте чим закінчилася історія з Асанжем. Таким самим нічим на міжнародній арені закінчиться і ця історія.
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12.04.2023 11:31 Відповісти
виток витоку різня. конкретно цей виток інформації, на мою думку, надкритичний. вкид зроблено дуже вчасно і порівнювати цей, так би мовити інцидент, з історією Асанжа взагалі не коректно. не той рівень інформації і не той можливий вплив на міжнародні відносини.
і хто тут спрацював, спецслужби паРаші, чи це сініпух, даби не бруднитися та не накаляти й так не надто добрі стосунки з США, злив інформацію через паРашу - вже не суть.
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12.04.2023 11:44 Відповісти
На мою думку викид Ассанжа був НАБАГАТО більший і важчий для США. Але я детально не розбирався, тому можу помилятися.
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12.04.2023 12:00 Відповісти
там стосувалося переважно корупції, причому на досить невисокому рівні, щодо США. іншим країнам дісталося більше, але все одно з нинішнім скандалом той злив і поряд не стояв.
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12.04.2023 13:32 Відповісти
итік стався наприкінці листопада 2010 року, коли на сайті з'явилося понад 250 тисяч листів дипломатів США. Серед інших даних, стало відомо, що лідери Саудівської Аравії зверталися з проханням до США про авіаудар по Ірану, також стали відомі численні неформальні характеристики світових лідерів
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12.04.2023 13:56 Відповісти
ну так я й кажу, для США там не було нічого поганого. іншим країнам дісталося більше.
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12.04.2023 14:11 Відповісти
Як це нічого не було? Вивалили переписку як посли обсерають лідерів найближчих союзників + розвід дані, зібрані посольствами
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12.04.2023 14:21 Відповісти
я досить уважно стежив, там на 90 відсотків мильна бульбашка. більше галасу навколо, ніж реальної інформації, решта 10 відсотків теж не фонтан, частіше за все застаріла, та втративша будь-яку актуальність вже на час зливу. да і стосувалося тоді все це більше дипломатичного корпусу, а не спецслужб. зараз же облажалися конкретно спецслужби, дуже сильно облажалися.
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12.04.2023 14:26 Відповісти
Я вам кажу - нічого не буде. А ви трошки зачекайте і самі в цьому впевнитеся.
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12.04.2023 14:27 Відповісти
побачимо. публічно, звісно, нічого не буде.
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12.04.2023 14:43 Відповісти
Мотлох - зашумлення, простий камуфляж. ЗМІ вказують на множину помічників конгресменів, які мали доступ до опублікованих таємних документів. Добре, якщо кожна облікована копія містить непомітні оком відхилення у формі документів ("водяний знак"), що однозначно пов'язує конкретний екземпляр таємного документу із особою, яка отримала доступ для ознайомлення під особистий підпис. Ну а далі розбиратимуться вже із помічниками - володарями смартфону...
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12.04.2023 10:45 Відповісти
Один хрен кацапню це не спасе
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12.04.2023 10:49 Відповісти
Такі витоки інформації корисні для демократичного суспільства, вони заважають державі та військовим робити %уйн під прикриттям державної таємниці
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12.04.2023 11:00 Відповісти
Можливість витоку таємної інформації стосується не тільки демократичних країн.
Не завжди розголошеня факту витоку є корисним для спецслужб.

Для демкраїн принциповим є можливість саме публікації витоків у ЗМІ. Тобто свобода слова.
У тоталітарних державах підконтрольні державі ЗМІ правди про витоки не публікують.
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12.04.2023 11:26 Відповісти
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12.04.2023 11:06 Відповісти
бардак він скрізь бардак корисливих ідіотів дуже багато
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12.04.2023 12:36 Відповісти
 
 