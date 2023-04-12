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Новини За кордоном
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Сербія погодилась постачати Україні зброю, свідчать "злиті" документи Пентагону, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сербія

Сербія погодилася надати або надала Україні летальну зброю при тому, що єдиною в Європі відмовилася запроваджувати санкції проти РФ.

Про це, як пише Reuters, свідчать злиті документи Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі під назвою "Європа|Відповідь на поточний російсько-український конфлікт" вказані позиції 38 європейських урядів щодо військової допомоги Україні. Сербія там вказана як країна, яка відмовилася навчати українських військових, але зобов'язалася передати летальну зброю або вже передала її. Також зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надати озброєння в майбутньому, пишуть журналісти.

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Документ датований 2 березня. Він має грифи Secret і NOFORN (це означає, що його заборонено передавати іноземним представникам), а також печатку Об’єднаного комітету начальників штабів.

Перевірити автентичність документа журналістам Reuters не вдалося. Офіс президента Сербії, українське посольство в Сербії та Пентагон не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, президент Сербії Вучич неодноразово заявляв, що Белград не підтримує вторгнення Росії в Україну, а окуповані Крим, Донецьку та Луганську області вважає частиною України.

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Проте Сербія не запровадила санкцій проти РФ, а Вучич скаржився, що через санкції ЄС щодо російської нафти Сербія втрачатиме 600 мільйонів доларів на рік.

Автор: Ольга Лузан
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очень много вонючих сербов, воюют на стороне паРаши.
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12.04.2023 10:17 Відповісти
Вместо того чтобы закрыть небо, цирк устроили. Где ф-16? Если сами не в состоянии выполнять Будапештский меморандум
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12.04.2023 10:40 Відповісти
Це давно вже всім відомий факт і жоден витік Сербії тепер до лампочки. Прокатило. Тому спокійно чекаємо на нові поставки ***********
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12.04.2023 10:42 Відповісти
Так тут же боти вже піною харкаються і поливають лайном західні видання і ТВ за їх цікаві публікації, що це фейк і ІПСО. Ганзя з шоу екстрасенсів не дасть збрехати, а може і руку на відсіч дати.
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12.04.2023 11:23 Відповісти
поставки Сербією зброї Україні, це те ж саме, що заливати свинець в глотки кацапам, особливо *****.
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12.04.2023 12:26 Відповісти
 
 