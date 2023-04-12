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Беркут (517) СБУ (10055) державна зрада (1076)

Колишній беркутівець Астахов створив у фронтових областях України агентурну мережу РФ, йому повідомлено про підозру, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

астахов

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" – Валерій Астахов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Колишній "беркутівець"  Астахов після окупації Криму перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".

"На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута. Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту. Колишній "беркутівець" передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму", - йдеться в повідомленні.

Агентурна мережа була створена у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях. Отриману інформацію ворог використовував для ведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 
Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандиру донецького "Беркуту" повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, - Офіс Генпрокурора

Автор: Марина Макєєва
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чому до цих пір не на гіляці бовтається ???
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12.04.2023 10:24 Відповісти
Як колишній мусор, так і путінский агент.. Совпадєніє ???
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12.04.2023 10:25 Відповісти
Стиль жизни
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12.04.2023 10:45 Відповісти
У беркутовці йшли покидьки та зрадники.
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12.04.2023 10:27 Відповісти
Асвабадітєлі пропонують мешканцям Бердянська евакуюватись в Ростов до Бандюковича.
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12.04.2023 10:33 Відповісти
Тобто з 2014 працює на кацапів,а під підозрою з 2023? Дуже оперативно працюють у СБУ.
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12.04.2023 10:41 Відповісти
сбу донедавна працювали тільки на себе та на свій гаманець...., ну ще, як виявилось, на фсб..., тому вони не встигають...
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12.04.2023 10:42 Відповісти
 
 