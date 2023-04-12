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ГУР МО про відео з обезголовленням українського воїна окупантами: Намагаються деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Також метою публікації відео з воєнним злочином є спроба росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі проводиться детальна перевірка змісту контенту та попередніх даних, локації та встановлення осіб.

"Це кричущий факт порушення всіх можливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та багато інших речей. Це факт, на який безумовно світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних", - сказав Юсов.

Водночас, за словами представника ГУР МО, винні не лише виконавці цього воєнного злочину.

"Викладення цього відео - це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда на Росії централізована, періодично викладення таких звірств російських військових, які ми спостерігаємо... Ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло "Слава Україні!" і в цілому, раз на кілька тижнів-місяць, з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика РФ по висвітлення звірств своєї армії проти українських військових. Метою є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських силах оборони, що їм не вдається", - пояснив Юсов.

Водночас, додав він, ще однією метою є також залякування військових РФ.

"Мовляв, "не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими", - сказав представник ГУР МО.

Також дивіться: Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Це система, таких випадків сотні як військових так і цивільних, це просто орда яку треба винищувати разом з виводком .
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12.04.2023 10:36
+13
А може, вам вже свої жирні сраки підняти і створити аналог Моссаду? І викладати анонімні відоси, як з усякими мільчаковими смертельні нещасні випадки трапились? Ні? Гниль, відрижка зелена!
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12.04.2023 10:39
+7
а что в бахмуте?идкт бои,все как обычно.
жаль что не у каждого есть граната чтобы русню в ад отправить перед "сдачей плен",самое худшее это вырубиться а оклиматься в плену.
а по поводу видео ну какая дизмораль ,у меня только желание появляеться русню в кислоте растворить,ну и чтобы все кацапские личинки(аки дети) сдохли в муках от рака.русня не люди только 200тить биомассу.
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12.04.2023 10:46
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Це система, таких випадків сотні як військових так і цивільних, це просто орда яку треба винищувати разом з виводком .
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12.04.2023 10:36 Відповісти
Доцільне - тільки знищення...
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12.04.2023 10:47 Відповісти
А може, вам вже свої жирні сраки підняти і створити аналог Моссаду? І викладати анонімні відоси, як з усякими мільчаковими смертельні нещасні випадки трапились? Ні? Гниль, відрижка зелена!
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12.04.2023 10:39 Відповісти
Московщина не розуміє людської природи, більше люті і огиди буде до їх орківського поголів'я
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12.04.2023 10:39 Відповісти
В ООН наразі московія, там відео показали? Це не один такий випадок. Зайдіть на карту,де є інформація, що тяжко поранених і просто тих,хто здався в полон під Бахмут розстріляли. Це від учора. А блокувати за те,що я написала про ситуацію в Бахмуті, пардон, якось дивно.
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12.04.2023 10:40 Відповісти
а что в бахмуте?идкт бои,все как обычно.
жаль что не у каждого есть граната чтобы русню в ад отправить перед "сдачей плен",самое худшее это вырубиться а оклиматься в плену.
а по поводу видео ну какая дизмораль ,у меня только желание появляеться русню в кислоте растворить,ну и чтобы все кацапские личинки(аки дети) сдохли в муках от рака.русня не люди только 200тить биомассу.
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12.04.2023 10:46 Відповісти
А кому показувати? Там сидять імпотенти, а головує маніяк-вбивця який скаже "це провокація" і решта - "ну так, не все так однозначно, треба закликати ОБИДВІ сторони до миру, дружби, жвачки... а ходімо перекусимо та посрать-покурить?". Чого можна чекати від такого збіговиська?
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12.04.2023 10:48 Відповісти
Це відео почав розповсюджувати Лачен. Де він його взяв? І відео з розстрілом, він також розповсюджував.
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12.04.2023 10:43 Відповісти
Розстріл за "Слава Україні": у ГУР кажуть, що убивць вже розшукують (с) 7 березня

Знайшли? чи нема часу - бо треба відосіки записувати та інтерв ю роздавати?
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12.04.2023 10:46 Відповісти
тех чертей уже самих может не быть ,может валяються кусками под бахмутом,тут только гадание на кофейной гуще.
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12.04.2023 10:48 Відповісти
В мене виникло відчуття, що більша претензія до факту публікації цього відео, ніж до самого факту страти нашого воїна. Тобто класична ситуація, коли замовчування = відсутність проблеми.
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12.04.2023 10:50 Відповісти
Тільки чомусь діє навпаки. Русня продовжує намагатись нас залякати, а по факту тільки злить ще більше.
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12.04.2023 10:53 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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12.04.2023 10:54 Відповісти
Припиніть вживати слово страта щодо таких вбивств. Страчують злочинця за вироком суду.
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12.04.2023 10:54 Відповісти
просьба к "величайшим разсветчикам" всех времен и народов - расия и рф - только с маленькой буквы, фамилии кацапских дегенератов - с маленькой... нет на расии военных - есть бессовестные ублюдки без чести... они не гибнут - они дохнут...
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12.04.2023 11:00 Відповісти
Крім залякування, викладення цього і подібних відео звірячих вбивств полонених - елемент ІПСО, метою якої є створення мотивації для ведення тотальної війни. Коли полонених не беруть, живих ворогів не лишають, і здаватися в полон немає змісту, бо жахлива смерть полонених неминуча.
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12.04.2023 11:07 Відповісти
"Мовляв, "не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими"

 Це відео вчергове підтверджує про хибність такої думки, адже наші військові продовжують потрапляти в полон. А розраховане воно на залякування, та психологічний тиск.
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12.04.2023 11:31 Відповісти
дуже страшна картина, яка надає жорстокості а не деморалізує
а більше за зелену владу, ні хто в світі не деморалізує ЗСУ.
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12.04.2023 11:44 Відповісти
Найбільший деморалізуючий фактор це тупа зелена влада.Дане відео визиває тільки бажання помсти.
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12.04.2023 12:39 Відповісти
якби вони хотіли щоб їхні чмобіки не складали зброю і не здавались до полону то не показували б як вони страчують нас, а показували б як ми страчуємо їх.
На мою думку, цей відос ні що інше як тупа бравада орка що має хижу вдачу. воно зняло це відео щоб потім було що згадати коли повернеться в свої болота і було чим похизуватись перед іншими орками
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12.04.2023 21:03 Відповісти
ні, тут інша логіка. Показавши це відео ці покидьки вважають, що побачивши його українські воїни безжально будуть страчувати і російських полонених. Розрахунок логічний, але навряд чи працює, бо це не українців називають з покон віків м"ясниками, а саме кацапів. В нас ментальність і генетичний ланцюг зовсім інший.
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13.04.2023 13:00 Відповісти
Я думаю власть должна "русичь" объявить террористической организацией,тогда законно можно в плен не брать
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12.04.2023 21:09 Відповісти
"..норм і правил ведення війни" як мене вибішує це визначення !! Які "правила" можуть бути у масових вбивств? Які нах "норми" !!!
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13.04.2023 12:58 Відповісти
 
 