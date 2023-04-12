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Харківщина (4295) Ізюм (281) державна зрада (1076)

У Харкові заочно судитимуть депутата від ОПЗЖ Фомічевського, який показав російським військовим дорогу в Ізюм

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фомічевський

Депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні "Опозиційна платформа За життя" Анатолій Фомічевський перейшов на бік ворога. Його судитимуть за державну зраду.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії.

Депутат-зрадник також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.

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Він також поширював серед ізюмчан дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків, та закликав співпрацювати з окупантами.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Як ЗАЖОП, так і ворог. Хто голосив за цих ригів?
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12.04.2023 11:11
+4
А нардеп від Медведчука Чорний, який контролював охоронні структури, які повинні були зустрічати російські війська в Києві та вбивати патріотів, АТО-шників, з ним все в порядку, спокійно голосує у Верховній Раді, від СБУ питань не має?
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12.04.2023 11:42
+2
дєрьмак і зеля перейшли, чи вони там завжди були?
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12.04.2023 11:16
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Як ЗАЖОП, так і ворог. Хто голосив за цих ригів?
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12.04.2023 11:11 Відповісти
Заочно⁉️А выловить и повесить конфисковать все , что имел и то , что попереписывал на своих
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12.04.2023 11:49 Відповісти
дєрьмак і зеля перейшли, чи вони там завжди були?
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12.04.2023 11:16 Відповісти
pokazav dorogy ? deputat? nu hto z takymy deputatamy 4ekae na Ukrainu v EU?

doky taki tvaryny pru mandatah ta na svobodi - vony tjagnut´ Ukrainu do "sovka" ta kazapii, vony e vynni u zagybeli ukrainziv 😡
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12.04.2023 11:17 Відповісти
А нардеп від Медведчука Чорний, який контролював охоронні структури, які повинні були зустрічати російські війська в Києві та вбивати патріотів, АТО-шників, з ним все в порядку, спокійно голосує у Верховній Раді, від СБУ питань не має?
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12.04.2023 11:42 Відповісти
До речі,що там з петицією,щодо люстрації колишніх опзжоперів всіх рівнів? Заглохло чи не актуально?Перефарбовані паскуди до сих пір "при справах" і продовжують гадити.
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12.04.2023 11:45 Відповісти
вони друзі зеленої плясняви.. нічого не буде
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12.04.2023 12:51 Відповісти
А зеленского с Ермаком ,бакановым , наумовым и Верещучкой когда будем судить за сдачу Херсона и Запорожья????
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12.04.2023 13:18 Відповісти
а кто за них голосовал, какое население? кто их так долго терпел в ВР?
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12.04.2023 13:42 Відповісти
ЗЕБилы!!! а когда будет суд над тем кто сдал юг Украины в Омане, кто привел к власти фсбэшника Елдака и т.д или не на часи,???
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12.04.2023 13:46 Відповісти
А коли будуть судити баканова за розмінований чонгар???
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12.04.2023 16:22 Відповісти
 
 