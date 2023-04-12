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Кулеба про обезголовлення українського полоненого окупантами: Гірша за "ІДІЛ" Росія головує в РБ ООН. Абсурд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У мережі поширюється жахливе відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за "ІДІЛ", головує в РБ ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Топ коментарі
+29 Maksim Perepelitca
показати весь коментар12.04.2023 11:15
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+19 FT FT
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Також у вбитих відрізані руки.
@uspenovka19632
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1 ч
Ще один,бл..дь Ти,*****,призначив сексологіню посліцею до Болгарії,після чого,одразу,нам звідти припинили постачу БК.120міни там виробляють,Если що Піз...уй ,домовлявся, слимак!Тоді і полонених наших поменшає, різко!