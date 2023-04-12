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Кулеба про обезголовлення українського полоненого окупантами: Гірша за "ІДІЛ" Росія головує в РБ ООН. Абсурд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюється жахливе відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за "ІДІЛ", головує в РБ ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Також читайте: В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Покажіть це відео на засідання в оон . Може хоч трішки їх це сколихне .
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12.04.2023 11:15
+23
Так ІДІЛ і створили кацапи.
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12.04.2023 11:14
+19
Да, да, покажите в ООН ето видео чтобы все поняли что Украина воюет даже не за свою территорию а против нечести которая хочет захватить весь мир. И пускай пасть закроют предлагая переговоры с рашистскими выродками вне зависимости от результатов контрнаступления ЗСУ. Война будет до тех пор пока московская нечесть не исчезнет с етой Земли.
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12.04.2023 11:22
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Так ІДІЛ і створили кацапи.
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12.04.2023 11:14 Відповісти
Покажіть це відео на засідання в оон . Може хоч трішки їх це сколихне .
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12.04.2023 11:15 Відповісти
ООН - це фарс, Козлам понятний...
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12.04.2023 11:18 Відповісти
У МОК це відео теж не завадить показати всім тим, хто хоче, допустити кацапню до змагань разом із нашими спортсменами, які гинуть у цій війні, замість того, щоб доводити всьому світу, що спорт - це мир , але доводити це на спортивній арені, а не в окопах.
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12.04.2023 11:27 Відповісти
Ви хочете щоб та нікчема Гутерріш обісрався в приміщенні..!?
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12.04.2023 12:56 Відповісти
А чо "Гамнєсті інтернешенал" і інші підараси мовчать? Для них все ОК?
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12.04.2023 11:17 Відповісти
Головувати в ООн це погано, а в Оман їздити це нормально
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12.04.2023 11:18 Відповісти
ну так !!! ну так !!!





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12.04.2023 11:29 Відповісти
Так русня одразу скаже "гдє ваші доказатєльства, что ето ми? Єто ваші фашісти нашєго солдата убілі, а видают за украінского". Русня вміє маніпулювати законом, якщо що невигідно, одразу вимагає доказів.
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12.04.2023 11:21 Відповісти
все просто вони знімають таке ж фейкове, про нас і там же показюуть! і *гдє ваши доказатєльства*! оон - помийка непротібна
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12.04.2023 11:22 Відповісти
Навіть, якщо вони свого вбили у такий спосіб, це ненормально. І свідчить про великі психічні відхилення.
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12.04.2023 11:28 Відповісти
Да, да, покажите в ООН ето видео чтобы все поняли что Украина воюет даже не за свою территорию а против нечести которая хочет захватить весь мир. И пускай пасть закроют предлагая переговоры с рашистскими выродками вне зависимости от результатов контрнаступления ЗСУ. Война будет до тех пор пока московская нечесть не исчезнет с етой Земли.
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12.04.2023 11:22 Відповісти
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12.04.2023 11:46 Відповісти
найти эту мразь и заживо сжечь!
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12.04.2023 11:47 Відповісти
До речі, першою про це розповіла CNN. У своїй публікації вона стверджувала, що було ще одне відео з обезголовленими українськими воїнами. Чомусь це відео ніхто не публікує, хоча воно взагалі не містить жорстоких сцен:

https://yourimageshare.com/ib/Neq9NXI0Ux

Також у вбитих відрізані руки.
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12.04.2023 11:47 Відповісти
ЧОМУ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ПОЗАЧЕРГОВЕ ЧИ ЯКЕ ЗАСІДАННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ. ДЕ РОБОТА ОГО КОМІТЕТУ ЩО РОЗПОВІДАВ ПРО ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ПОЛОНЕНИМИ ЗСУ???? ДЕ РОБОТА НАШИХ ДИПЛОМАТІВ В ООН??????
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12.04.2023 11:52 Відповісти
згодна що головування в ООН такої країни як раша це зґвалтування здорового глузду..., це як пропозиції папи Римського узятись за руки росіянину та українцю..., можна тепер й на фоні цих кадрів...
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12.04.2023 11:55 Відповісти
Яке ООН - такий і голова.
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12.04.2023 11:56 Відповісти
В украинской мове нет слова "абсурд". Хотя это и латинское слово.
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12.04.2023 12:22 Відповісти
Я сто разів казав якого хрена Україна робить в тій беззубій і безхребетній організації???На хрена вона нам?Що нормального і путнього прийняла ця організація за останніх 10-15 років? Як може існувати це недорозуміння,коли любе рішення може заблокувати якась всрана Ерітрея???
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12.04.2023 12:25 Відповісти
І виникає питання, якщо це оон такі вже ********, то чому дійсно там немає ІДІЛу, талібів та сомалійських піратів??? Збирайте усе лайно до купи
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12.04.2023 12:40 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

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1 ч

Ще один,бл..дь Ти,*****,призначив сексологіню посліцею до Болгарії,після чого,одразу,нам звідти припинили постачу БК.120міни там виробляють,Если що Піз...уй ,домовлявся, слимак!Тоді і полонених наших поменшає, різко!
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12.04.2023 12:57 Відповісти
Когда кацапы начнут отрезать бошки розовым пони тогда возможно что то изменится.
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12.04.2023 14:48 Відповісти
Пропоную Раді прийняти Закон і для раша-фашистської території узаконити назву кацапія.
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12.04.2023 15:08 Відповісти
 
 