УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5158 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 022 6
війна (56671) Череватий Сергій (165)

На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 126 окупантів, за добу ворог здійснив 225 обстрілів, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 22 бойових зіткнення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку за цю добу ворог здійснив 225 обстрілів ствольною та реактивною артилерією. Відбулося 22 бойових зіткнення, 5 авіаударів. Було знищено 126 окупантів, 184 дістали поранення. Також було знищено бойову машину десанту ворога, радіолокаційну станцію і 6 польових складів боєприпасів", - зазначив він.

Читайте: Пригожин заявив, що Росія контролює понад 80% Бахмута, у ЗСУ заперечили

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.04.2023 11:24 Відповісти
Слава нашим славним і мужнім воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Молимось за Вас , дорогі наші захисники !!
показати весь коментар
12.04.2023 11:31 Відповісти
ты паРашу восхваляешь...
показати весь коментар
12.04.2023 12:05 Відповісти
Боженька, бережи наших Захисників!
показати весь коментар
12.04.2023 12:35 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.04.2023 12:44 Відповісти
 
 