На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 126 окупантів, за добу ворог здійснив 225 обстрілів, - Череватий

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 22 бойових зіткнення.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку за цю добу ворог здійснив 225 обстрілів ствольною та реактивною артилерією. Відбулося 22 бойових зіткнення, 5 авіаударів. Було знищено 126 окупантів, 184 дістали поранення. Також було знищено бойову машину десанту ворога, радіолокаційну станцію і 6 польових складів боєприпасів", - зазначив він.

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