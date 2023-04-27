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"Зливання" секретних документів США - це спроба Путіна зірвати західну допомогу Україні, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Поява у публічному просторі документів із секретними розвідданими може бути гібридною спецоперацією Росії, спрямованою на руйнування проукраїнської західної коаліції.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

"Російська агресія – це не криза, це не конфлікт. Це повноцінна війна, включно з гібридним механізмом цієї війни. Я хочу нагадати, що Путін є агентом КДБ, а Росія зараз є державою КДБ. І єдине, що вони можуть спробувати організувати, - провокацію. Можливо, намагаються відвернути увагу від постачання нової кількості озброєнь для українського контрнаступу. Можливо, інформаційною війною намагаються атакувати здатність України забезпечити контрнаступ", - пояснив він.

Порошенко наголосив, що Україна щотижня отримує нову зброю із Заходу.

"І це покладає дуже великі надії на український контрнаступ. Тож я думаю, що все це не повинно відвернути нас, і не може відвернути нас від військової допомоги. ... Нам потрібні боєприпаси, артилерійські боєприпаси на 155-й калібр, нам потрібна значна кількість, тому що у Росії зараз артилерії в три-чотири рази більше, ніж у нас. Нам потрібні ракети великої дальності. Нам потрібна протиповітряна оборона, тому що потрібно зупинити російське панування в повітряному просторі України. Нам потрібні безпілотники, тому що це новий вид війни. Це війна не стільки піхоти і навіть танків – це війна безпілотників, війна артилерії, системи радіоелектронної боротьби", - додав лідер "ЄС".

Також, додав п'ятий президент, Україні потрібні F-16 для захисту від російських бомбардувальників.

Читайте: США "перевернуть кожен камінь", поки не знайдуть джерело витоку секретних документів, - Остін

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Читайте: Адміністрація Байдена зосередилась у допомозі Україні на системах ППО, – The Hill

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Зараз ************** порушить на нього чергову кримінальну справу за наклеп на його хазяїна.
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12.04.2023 11:32
+13
Кремлівський ви@ ****** скоріше здохне ,
аніж зірве допомогу Заходу !!
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12.04.2023 11:33
+9
Більша половина оприлюднених документів не відповідають дійсності ,
а вигадана
кремлівськими спецслужбами відверта брехня !!
Зрозуміло , що це провокація кремлівських виродків і особисто
ху@ ла !
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12.04.2023 11:45
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Зараз ************** порушить на нього чергову кримінальну справу за наклеп на його хазяїна.
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12.04.2023 11:32 Відповісти
Ну так -- наробити кіпішу .
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12.04.2023 11:33 Відповісти
Кремлівський ви@ ****** скоріше здохне ,
аніж зірве допомогу Заходу !!
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12.04.2023 11:33 Відповісти
Пля , будьте розумні , це не кацапи отримали доступ до документів - вони вже в процесі підсуєтились .
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12.04.2023 11:34 Відповісти
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12.04.2023 11:39 Відповісти
Да чего уж вы пророчествуете, что заплюют. Сами американцы заявили, что много документов опубликованных к которым Украина и ЕС допуска не имеют и никакой утечки с их стороны не может быть. А вы заплюют,заплюют. Читать надо внимательней.
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12.04.2023 12:06 Відповісти
цей злив в першу чергу гігантський ляпас американським спецслужбам, який наніс не виправні репутаційні втрати в цілому США. а чия це спецоперація, ***** чи сініпуха, це вже другорядне питання, головне тут, що облажалися спецслужби США і намагаються виправити наслідки, які виправити по суті вже не можливо.
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12.04.2023 11:36 Відповісти
Нічого в світі не буває неможливого 😠
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12.04.2023 11:48 Відповісти
Більша половина оприлюднених документів не відповідають дійсності ,
а вигадана
кремлівськими спецслужбами відверта брехня !!
Зрозуміло , що це провокація кремлівських виродків і особисто
ху@ ла !
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12.04.2023 11:45 Відповісти
Все вірно сказав .. Документи злила в мережу кацапня , бо більш просто - нікому . Вже ж - не саме ж ЦРУ це зробило . !!
Але як вони потрапили до свинособак , отут питаннячко . Здається , десь там - в Пентагоні , сидить добрячий - кротяра .
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12.04.2023 11:49 Відповісти
ФСБшні кроти , на жаль , є повсюди і Пентагон не є виключенням !

Нехай , наразі , пильніше шукають !
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12.04.2023 11:57 Відповісти
У американців таке частенько буває, вони чомусь не вміють ретельно захищати секретну інформацію.
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12.04.2023 12:09 Відповісти
публікації в одних і тих самих американських і українських виданнях.які як правило вилазять саме в той момент.коли потрібно нашкодити Україні .вказують на гебнявий сморід
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12.04.2023 11:50 Відповісти
....ти каз ...алежка... якби хоч тисячну долю зробив для військових від зробленого ПОРОШЕНКОМ то міг би вважати себе хоч би диванним хероєм...а так прозто..пі....з.......ол
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12.04.2023 11:53 Відповісти
а ведь Порошенко правильно говорит... и много полезного делает для армии и Украины... а вот почему янелохмнесорокдва ничего не говорит... ведь он же подрос и сейчас он уже янелохимнеужесорокпять... "наивеличайший" должен был бы уже шо й то сказануть... но то ли вся его команда тупа и ничего не знает, либо "наивеличайший еще ничего с утра не курнул и не выпил...
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12.04.2023 12:06 Відповісти
В США не настільки категоричні. Є версії про витік з ЦРУ і Агенства нацбезпеки.
Інформація західних ЗМІ по цих "витоках" стосовно наших бригад для контрнаступу, 11 з 12 не готові, 5 ненавчені, 6 не мають спорядження тощо. Мерзенна та підла раша, знаючи це, нанесла би удар у спину. Журналісти роблять висновки, що не все так однозначно.
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12.04.2023 12:07 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб це була спланована операція проти фсб. Ворога треба вбивати його ж методами, а методи у кагебні нам добре відомі.
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12.04.2023 12:12 Відповісти
памятається, як в 19 році два прохвоста шастали по ОПі в пошуках серверної. Через рік Гнусавий дав добро на спецоперацію. Там Деркач з Беніною жопой виблискували в променях софітів. І шо ? Навіть у Трампа сказали - фальш від Патрушева. І зараз теж саме- крутить любов неназванній источник в ...ОПе з НЙТ (платить нехилі гроші) і бажає вбити клин. Ці документи - матеріали для комітетів конгресу.
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12.04.2023 12:28 Відповісти
Улблена кацапська технологія, "злив плівок".
Кремлiвська короста: на телеекрани повертаються старі неприємні обличчя...
https://www.youtube.com/watch?v=_gm6wsuaa0o
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12.04.2023 12:45 Відповісти
 
 