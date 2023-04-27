"Зливання" секретних документів США - це спроба Путіна зірвати західну допомогу Україні, - Порошенко

Поява у публічному просторі документів із секретними розвідданими може бути гібридною спецоперацією Росії, спрямованою на руйнування проукраїнської західної коаліції.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі MSNBC, передає Цензор.НЕТ.

"Російська агресія – це не криза, це не конфлікт. Це повноцінна війна, включно з гібридним механізмом цієї війни. Я хочу нагадати, що Путін є агентом КДБ, а Росія зараз є державою КДБ. І єдине, що вони можуть спробувати організувати, - провокацію. Можливо, намагаються відвернути увагу від постачання нової кількості озброєнь для українського контрнаступу. Можливо, інформаційною війною намагаються атакувати здатність України забезпечити контрнаступ", - пояснив він.

Порошенко наголосив, що Україна щотижня отримує нову зброю із Заходу.

"І це покладає дуже великі надії на український контрнаступ. Тож я думаю, що все це не повинно відвернути нас, і не може відвернути нас від військової допомоги. ... Нам потрібні боєприпаси, артилерійські боєприпаси на 155-й калібр, нам потрібна значна кількість, тому що у Росії зараз артилерії в три-чотири рази більше, ніж у нас. Нам потрібні ракети великої дальності. Нам потрібна протиповітряна оборона, тому що потрібно зупинити російське панування в повітряному просторі України. Нам потрібні безпілотники, тому що це новий вид війни. Це війна не стільки піхоти і навіть танків – це війна безпілотників, війна артилерії, системи радіоелектронної боротьби", - додав лідер "ЄС".

Також, додав п'ятий президент, Україні потрібні F-16 для захисту від російських бомбардувальників.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

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