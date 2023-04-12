Сербія не продавала та не продаватиме зброю ні Україні, ні Росії, - міністр оборони Вучевич

В міністерстві оборони Сербії заперечили інформацію, яка з’явилась у ЗМІ, про постачання зброї України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

За його словами, Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні.

"Чиясь мета, очевидно, полягає в тому, щоб дестабілізувати нашу країну і втягнути її в конфлікт", - сказав міністр.

Вучевич зазначив, що Сербія продає зброю третім сторонам, які далекі від конфлікту і не мають до нього відношення.

"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику", - пояснив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сербія погодилася надати або надала Україні летальну зброю при тому, що єдиною в Європі відмовилася запроваджувати санкції проти РФ.

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