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Сербія не продавала та не продаватиме зброю ні Україні, ні Росії, - міністр оборони Вучевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сербія

В міністерстві оборони Сербії заперечили інформацію, яка з’явилась у ЗМІ, про постачання зброї України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

За його словами, Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні.

"Чиясь мета, очевидно, полягає в тому, щоб дестабілізувати нашу країну і втягнути її в конфлікт", - сказав міністр.

Вучевич зазначив, що Сербія продає зброю третім сторонам, які далекі від конфлікту і не мають до нього відношення.

"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику", - пояснив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сербія погодилася надати або надала Україні летальну зброю при тому, що єдиною в Європі відмовилася запроваджувати санкції проти РФ.

Також читайте: Президент Сербії Вучич прогнозує пришвидшений вступ України до ЄС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Та і хрін з ним .
Хоч кацапні не постачайте , для нас і те буде добре .
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12.04.2023 12:00
+3
Сербія одночасно хоче мати васальні відношення з Москвою, імперські відношення до бувших республік Югославії, і запобігливі до багатих західних сусідів. Хоче і в ЄС, і в Шенген, і в НАТО. І, одночасно, цукерки від Кремля. Вони ж бачать Угорщину, яка має преференції як країна ЄС та одночасно ложит йух на тих хто дає Будапешту кошти. Тож Вучич хоче орбанізувати Сербію.
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12.04.2023 12:11
+2
І на цьому спасибі.
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12.04.2023 11:57
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вучевич? вони там взагалі фантазії не мають? вучич вучевич, вучечян? вучечядзе, вучко, вучанчик... шо за прізвища))
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12.04.2023 11:55 Відповісти
Таке ж як і Дундич.
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12.04.2023 11:56 Відповісти
Вучевич зазначив, що Сербія продає зброю третім сторонам Джерело: https://censor.net/ua/n3411632
Румунії? Теж норм! Підходить!
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12.04.2023 11:55 Відповісти
І на цьому спасибі.
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12.04.2023 11:57 Відповісти
Та і хрін з ним .
Хоч кацапні не постачайте , для нас і те буде добре .
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12.04.2023 12:00 Відповісти
А нам яка різниця - чиї снаряди? Аби стріляли гарно! Продавець "не при ділах" яким чином покупець розпорядився проданим йому товаром
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12.04.2023 12:03 Відповісти
А Реитерс для чого трубив шо Сербія могла з - під поли шось Украіні .........
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12.04.2023 12:04 Відповісти
Сербія одночасно хоче мати васальні відношення з Москвою, імперські відношення до бувших республік Югославії, і запобігливі до багатих західних сусідів. Хоче і в ЄС, і в Шенген, і в НАТО. І, одночасно, цукерки від Кремля. Вони ж бачать Угорщину, яка має преференції як країна ЄС та одночасно ложит йух на тих хто дає Будапешту кошти. Тож Вучич хоче орбанізувати Сербію.
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12.04.2023 12:11 Відповісти
Не можна порівнювати, бо Угорщина вже в ЄС, а до Сербії зараз прикута пильна увага: один неправильний крок - і про членство можна забути. тож вони і стараються: вагнерівців посадили, гради начебто Туреччині продали, ще й заробили.
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12.04.2023 13:13 Відповісти
treba men6e balakaty- 4y htos´ prodaje 4y ne prodaje....
treba dijaty ta dopomagaty Ukraini ( u povnij ty6i) zupynyty total´ne zlo, 6o zvet´sja kazapieju 😠
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12.04.2023 12:15 Відповісти
Правильно. Хай нам подарує.
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12.04.2023 12:18 Відповісти
Сербія бажає подивиися хто переможе !
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12.04.2023 12:20 Відповісти
Добре, згодні. Кожну наступнуп партію сербських снарядів ми теж не побачимо.
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12.04.2023 12:21 Відповісти
политики лгуны, сербские тоже
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12.04.2023 12:44 Відповісти
 
 