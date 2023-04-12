Велика Британія запровадила додаткові санкції проти російських мільярдерів. До списку також потрапила Марченко

До нового санкційного списку, який оприлюднила Велика Британія, потрапили російській мільярдер Алішер Усманов, родини депутата Держдуми й мільярдера Андрія Скоча, засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова, члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на санкційний список Великої Британії.

До нового санкційного списку Великої Британії потрапили батько депутата Держдуми й мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара, дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови, донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв.

Також санкції запроваджені проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

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У новому санкційному списку холдинг USM та компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited, які пов'язують з Усмановим. Та двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв'язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером

А також компанія Meritservus HC Limited, яку уряд Британії пов'язав із мільярдером Романом Абрамовичем.