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Велика Британія запровадила додаткові санкції проти російських мільярдерів. До списку також потрапила Марченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,санкції

До нового санкційного списку, який оприлюднила Велика Британія, потрапили російській мільярдер Алішер Усманов, родини  депутата Держдуми й мільярдера Андрія Скоча,  засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова, члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на санкційний список Великої Британії.

До нового санкційного списку Великої Британії потрапили батько депутата Держдуми й мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара, дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови, донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв.

Також санкції запроваджені проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

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У новому санкційному списку холдинг USM та компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited, які пов'язують з Усмановим. Та двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв'язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером

А також компанія Meritservus HC Limited, яку уряд Британії пов'язав із мільярдером Романом Абрамовичем.

Автор: Марина Макєєва
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Брити Красунчики ! Спасибі їм завше.
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12.04.2023 12:19 Відповісти
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12.04.2023 12:20 Відповісти
Марченко спочатку клоуни випустили із краіни , а сьогодні шукають
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12.04.2023 12:20 Відповісти
Фірму Ромчика прижучили, бачу Зіців-кіпріотів почали гнобити. А як там Агрохімія ? Не помогли прохання Гнусавого.
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12.04.2023 12:35 Відповісти
Бити треба нижче пояса , і спереду і ззаду. Санкції проти членів сімей , заборона в'їзду до цивілізованих країн . А в першу чергу - проти коханок і коханців.
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12.04.2023 12:38 Відповісти
А Ксюшу то за что?Ана же святой человек-питомница,наложница ой ***-паломница.
Не корысти ради,а токмо волею пославшего ея мужа она помыкалась по вашим заграницам.
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12.04.2023 12:40 Відповісти
От якби ж Британія і раніше не давала кацапським олігархам та бандюкам купувати собі громадянство за мільйонні статки, то може ми б не мали зараз таку підступну та жорстоку війну.

Це я до чого, що ми повинні пам'ятати - винні всі у цій війні, не тільки українці, яким не пощастило жити поруч з самим жорстоким ворогом і які просто мріють жити вільно у своїй незалежній державі.

Британіі респект, звичайно, та щира подяка за підтримку та й взагалі за все.
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12.04.2023 12:42 Відповісти
 
 