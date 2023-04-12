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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12757) Ташева (65)

Тисячі росіян, які "понаїхали" до Криму, кидають майно та їдуть, - представниця президента Ташева

Новини Цензор.НЕТ Події

ташева

Російське населення, яке приїхало до Криму після окупації півострова, починає масово виїжджати на територію РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявила представниця президента у Криму Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, тривога окупантів у Криму передається місцевому населенню.

"Зокрема населенню, яке приїхало, "понаїхало" на територію Криму. Відповідно, це російське населення починає виїжджати. Ми бачимо просто просідання ринку нерухомості, тому що видно, що попиту на його купівлю немає, а лише на продаж. Люди кидають своє майно, щоб виїхати з території півострова", - розповіла Ташева.

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Раніше Ташева говорила, що на територію окупованого Криму в'їхало від 500 000 до 800 000 росіян.

Точну цифру громадян Росії, які вже покинули півострів, поки що назвати неможливо, але йдеться про тисячі, сказала представниця президента.

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"Статистики щодо виїзду людей немає, тому що ми не маємо до неї доступу. Ми розуміємо, що це тисячі людей, які виїжджають з території Криму. І це видно навіть по чергах на Керченський міст, наприклад. Це видно знов-таки по ринку нерухомості. Ми стежимо за комунікаціями у різних соціальних мережах... Тому точну кількість ми не скажемо, але це досить велика кількість людей, які виїжджають. Це не сотні тисяч поки що, на жаль. Але це тисячі людей", - сказала Ташева.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Правильно роблять. Кацапи, валіть зараз, поки міст стоїть і на ньому нема великої пробки. Бо потім будете на надувних матрасах перепливати.
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12.04.2023 12:20
+14
Після деокупації потрібно всі договори купівлі-продажу з 14го року визнати не дійсними, а кацапам заборонити в'їзд взагалі
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12.04.2023 12:21
+14
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12.04.2023 12:32
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12.04.2023 12:19 Відповісти
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12.04.2023 12:32 Відповісти
А шо случілось?
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12.04.2023 12:20 Відповісти
#кримнаш
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12.04.2023 12:20 Відповісти
Правильно роблять. Кацапи, валіть зараз, поки міст стоїть і на ньому нема великої пробки. Бо потім будете на надувних матрасах перепливати.
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12.04.2023 12:20 Відповісти
В Севасі кажуть уже квартиру можна за 15-20к баксів узяти. Ще недавно однокімнатні були від 50к. Кацапи однозначно валять.
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12.04.2023 12:23 Відповісти
Через рік в севасі квартиру можна буде взяти нашару. Якшо там шось залишиться.
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Можна взяти, а можна потім і залишитись без цієї шарової квартири. Бо до 14 року вона ж чієюсь була.
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12.04.2023 12:36 Відповісти
Після деокупації потрібно всі договори купівлі-продажу з 14го року визнати не дійсними, а кацапам заборонити в'їзд взагалі
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12.04.2023 12:21 Відповісти
Вони начебто вже визнані..ще треба конфіскувати все майно мокш, що їм належало й до 2014..нафіг з пляжу всіх..і міст підірвати
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Сама Ташева якраз категорично проти цього пункту після відновлення українського законодавства на території Криму. Вони з Ахтемом Чийгозом спільної думки що в цьому питанні "нєвсьотакадназначна ".
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Мамулечка, надо сваливать отсюда (FRSHMND Remix)
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12.04.2023 12:22 Відповісти
Не хочу уезжать из Крыма (FRSHMND Remix)
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Перетворили здравницю на помийку...все по образу своїх єпєнєй..

Нічого, карма вона така. Дожене і віддячить за нас..
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12.04.2023 12:22 Відповісти
Дуже правильно роблять. Бо життя одне і воно дорожче чім ці всі лахи. Бо потів не буде ніякової можливості втекти. А Путін не викликає ніякої довіри і він не за щитить, а перший кине на свавілля долі
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12.04.2023 12:22 Відповісти
Не треба було й лізти. Ви що, їм співчуваєте??
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12.04.2023 12:26 Відповісти
Добра новина! Геть з української землі руzкая нечесть!!! ✊
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Скільки їх там виїде, це ще незрозуміло. Ринок нерухомості не є показником, він миттєво не реагує, там свої механізми діють.
А ось курортний сезон-2023 у Криму провалений повністю, і це визнають навіть російські ЗМІ. Статистика замовлень номерів у готелях, у приватних будинках, замовлення авіаквитків свідчить про одне - 2023 рік стане для Криму найпровальнішим за весь радянський та пост-радянський час
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12.04.2023 12:25 Відповісти
Всех тварей кацапских после деокупации крыма нахрен скинуть в море а недвижимость вернуть законным украинским владельцам. Ато я знаю, опять начнется что не все так однозначно, нужно дать им переходной период на переоформление и тд
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12.04.2023 12:27 Відповісти
після перших серйозних залпах арти по Криму, убєгающих стане на порядок більше..не тисячі.а десятки і сотні тисяч..
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12.04.2023 12:28 Відповісти
як сосіянє будуть покидати Український Крим
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12.04.2023 12:44 Відповісти
З усією "повагою" до жителів цього півострову у Криму там буде база НАТО, там будуть ходити і проживати військові НАТО і всі пристосуванці, що свої хати там здавали, ніколи там курортного життя не побачать
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12.04.2023 12:45 Відповісти
Не вірю.Кацап то така тварина,що за награбоване буде триматися до останього.
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12.04.2023 12:52 Відповісти
Схоже на велику брехню
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12.04.2023 14:49 Відповісти
Халва, халва...

Новина достойна *************.
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12.04.2023 14:50 Відповісти
Вы там помедленнее с продажей квартир сбежавших кацапов. Вполне возможно что у тех квартир имеется живые настоящие сообственники, которым пришлось бежать от рашинских садистов. Или живые родственники сообственников, убытих орками.
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12.04.2023 21:27 Відповісти
 
 