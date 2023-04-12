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Понад пів мільйона цивільних досі залишаються на Донеччині й не хочуть їхати, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

З Донецької області станом на 12 квітня вдалося евакуювати 61 066 людей, з них - 7 459 дітей та 2 721 особу з інвалідністю. Однак досі на Донеччині залишаються 505 518 жителів. Вони кажуть, що звикли до війни та не хочуть нікуди їхати.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла очільниця відділу комунікації поліції Донеччини та пресофіцерка евакуаційної бригади "Білі янголи" Олександра Гаврилко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, більшість місцевих "звикли" до воєнних дій і не хочуть нікуди виїжджати. А ті, хто погоджується на евакуацію, вимагають переїзду лише в межах області.

"У кожної сім’ї - індивідуально. У кожного своє життя, своя історія, доля своя, і вони по-різному говорять. Але більшість звикли до війни і вони не хочуть нікуди їхати. Багато розуміють, що у них будуть добрі умови, але не хочуть. Ми іноді евакуюємо з гарячих точок по території Донеччини, бо люди категорично відмовляються за територію області виїжджати. Ми навіть такі моменти розглядаємо тільки, аби врятувати людей", - розповідає Олександра Гаврилко.

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Вона каже, що часто правоохоронцям доводиться розшукувати цілі сім’ї, що ховаються через небажання виїжджати за межі населених пунктів. У пошуках поліцейським допомагають місцеві мешканці. На дітей чинять вплив батьки, які не хочуть виїжджати, пояснює представниця поліції.

"Діти прислухаються до батьків, до того, що вони говорять. Те, що батьки їм говорять, вони сприймають, як дійсність. Якщо мама каже, що у нас безпечно, то дитина так і відчуває, що "безпечно"", - зазначає Олександра Гаврилко.

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Вона додала, що в Авдіївці і далі продовжують залишатися двоє дітей, правоохоронцям відома їхня адреса, але вони переміщаються і їх не вдається розшукати та евакуювати.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
То ждуни (хоча і не всі). Хай відчують руський мір на своїй шкірі. Може тоді меншу будуть голосувати за всякі опзж.
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12.04.2023 12:27
+7
Кожна людина сама вибирає СВОЮ долю.Вирішили подохнути,не треба їм заважати та підставляти поліцейських та військових.Треба сказати,що з якогось числа припиняється доставка гум.допомоги та все інше.Нехай вирішують,як будуть виживати.Нєфіг з ними сюсюкатись.А віськові мають незважати на їх наявність в будинках.Коли йде розмова про долю мільйонів то та "тисяча" пришелепкуватих ждунів не має заважати.
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12.04.2023 12:41
+6
Не хотят ехать , потому , что ждут путина!!Что не понятного?? Что вы сними возитесь ??Не хотят эвакуироваться ?7Ну хрен с ними !!пусть дохнут там без хлеба и воды!! Нашли за кем горевать!! Вы лучше о наших солдатах-защитниках побеспокойтесь.. накормите и вооружите!!
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12.04.2023 13:12
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То ждуни (хоча і не всі). Хай відчують руський мір на своїй шкірі. Може тоді меншу будуть голосувати за всякі опзж.
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12.04.2023 12:27 Відповісти
Вже відчувають 9 років і ситі ним до ригачки.
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12.04.2023 12:30 Відповісти
Это Донецк 2013-2014 ...

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12.04.2023 15:35 Відповісти
Має існувати інститут захисту життя дітей шляхом їх примусового вивозу. Розрив зв'язків з батьками не є настільки великою втратою, як загибель дітей
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12.04.2023 12:37 Відповісти
Кожна людина сама вибирає СВОЮ долю.Вирішили подохнути,не треба їм заважати та підставляти поліцейських та військових.Треба сказати,що з якогось числа припиняється доставка гум.допомоги та все інше.Нехай вирішують,як будуть виживати.Нєфіг з ними сюсюкатись.А віськові мають незважати на їх наявність в будинках.Коли йде розмова про долю мільйонів то та "тисяча" пришелепкуватих ждунів не має заважати.
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12.04.2023 12:41 Відповісти
Ти взагалі сам зрозумів що написав, люди поставлені владою в таку ситуацію, кожен хто не виїжає він так робе не тому що не хоче, а тому що розуміє що для того щоб виїхати потрібні гроші і не малі, і той піздєш зелених чмонь, що вони дбають про впо це тільки піздьош, щоб виїхати потрібно заплатити перевізнику, потім знайти і зняти житло, а це від 5 тисяч, потім купити все саме необхідне, бо виїжаєш ти з однією сумкою, далі їжа, комуналка, лікарні, і на все це їй дається дві тисячи гривень і ***** цій владі що ти вже рік немаєш роботи і нову ти не можеш знайти, бо її просто нема, а ще тобі як ти виїхав на західну Україну постійно кажуть що ти зрадник і чого сюди препер, і нікого не цікавить що не ти зрадив, а зелька тебе здав як і всю твою Херсонщину, і тепер ти зрадник, а він герой бо не втік його хрестиком вишивають. Потім ця потвора верещук спочатку закликає нас виїжати з окупованих територій, і ти через повну відсутність гум.коридорів, по два тижні стоїш під обстрілами в полях, щоб виїхати на підконтрольну територію, а потім коли виїхав на підконтрольну ця **** закликає далі виїжати в європу і ти розумієш як влада про тебе «турбується». Оцю ***** про ждунів можуть писати лише повні долбойоби, якв навіть не розуміють в якій біді перебувають люди на окупованих та прифронтових ториторіях. Половина з тих впо що виїхали, другий раз би так не зробили.
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12.04.2023 20:10 Відповісти
Здоров*я їм
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12.04.2023 12:41 Відповісти
а може ім подобаеться? цей даунбасс стільки горя приніс-треба засипати його сіллю на 2 метра
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12.04.2023 12:44 Відповісти
Такі люди -- упороті .
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12.04.2023 12:49 Відповісти
Так а ти уяви собі таку ситуацію, ти сьогодні прийшов з своєї робити, зараз сидиш в своїй трікімнатній квартирі з новим ремонтом в новобудові, пєш каву зі своєї кавомашини строчиш коменти які кончені впо і ці ждуни, лягаєш спати, а вранці коли прокидаєся дивися у вікно а по твоєму місту вже орки ходять, без боїв без оборони вони вже тут, і ти розумієш що нормальному житю прийшов кінець. Тепер ти збираєш одну сумку речей і розумієш що тобі треба все це кинути і кидись виїхати, а куди ти й сам не знаєш і в кармані в тебе 20000 грн, і ти розумієш що цього вистачить тільки на виїзд і найм житла на перший місяць, і ти стоїш не знаєш що робити, а якесь чмо сидить у Львові в кавярні і строче комєнт що такне цим ждинам і треба, а в тебе на душі...
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12.04.2023 20:30 Відповісти
Понятно шо не сахар --але якшо виіхав -- пропасти не дадуть .
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12.04.2023 20:38 Відповісти
Ого, скільки там, виявляється, ждунів(
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12.04.2023 12:58 Відповісти
Сидят, "по-домашнему".
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12.04.2023 13:09 Відповісти
Не хотят ехать , потому , что ждут путина!!Что не понятного?? Что вы сними возитесь ??Не хотят эвакуироваться ?7Ну хрен с ними !!пусть дохнут там без хлеба и воды!! Нашли за кем горевать!! Вы лучше о наших солдатах-защитниках побеспокойтесь.. накормите и вооружите!!
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12.04.2023 13:12 Відповісти
ждуни рюського мира.
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12.04.2023 13:15 Відповісти
пусть сидят и не рыпаются
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12.04.2023 13:55 Відповісти
 
 