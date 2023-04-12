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Не бачу іншого місця для розмов із Путіним, крім Гааги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Розмова з російським диктатором Володимиром Путіним можлива лише у Міжнародному кримінальному суді.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Відповідаючи на запитання, чи не слід Заходу сісти за спільний стіл із Москвою та домовитися про перемир'я в Україні, він сказав: "Сісти за стіл можна по-різному. Це можна зробити на лінкорі "USS Missouri" (де Японія беззастережно капітулювала перед американцями після Другої світової війни), або це можна зробити шляхом реальних переговорів між двома партнерами. Але тепер, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, я не бачу іншого місця для розмов з ним, окрім як у Гаазі".

Глава МЗС Литви нагадав, чим закінчилися попередні мирні переговори західних лідерів із Кремлем, і заявив, що переговори з Росією про перемир'я можуть закінчитися новим конфліктом у майбутньому.

"У минулому ми бачили, до чого призводять переговори з Росією. У 2008 році президент Франції Ніколя Саркозі говорив із Путіним про припинення війни в Грузії. І який був результат? Вторгнення в Україну в 2014 році. Потім західні лідери також почали переговори про перемир'я. І що послідувало за цим? Вторгнення у 2022 році. Тому мене і моїх співвітчизників вкрай складно переконати в тому, що розмова з кимось у Росії про перемир'я – це не початок чергового конфлікту в майбутньому", - додав Ландсбергіс.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
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12.04.2023 12:30
+7
А як тут ізгалялись над Луциком. Тепер забились в шпарини і проковтнули язики, а він воює, захищаючи і їхні сраки теж.
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12.04.2023 12:36
+7
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12.04.2023 12:38
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12.04.2023 12:30 Відповісти
А як тут ізгалялись над Луциком. Тепер забились в шпарини і проковтнули язики, а він воює, захищаючи і їхні сраки теж.
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12.04.2023 12:36 Відповісти
Навіщо прокльони - просто дурачок іде в спам.
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12.04.2023 12:41 Відповісти
О! Вже один витяг язика з сраки. Хто наступний?
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12.04.2023 12:43 Відповісти
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12.04.2023 12:48 Відповісти
Хех! Тебе лайкнув Олег Незнаю. Ану покажись, я тобі нагадаю що ти накарябав про мене.
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12.04.2023 12:47 Відповісти
Слова не клоуна, а ЧОЛОВІКА!
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12.04.2023 12:30 Відповісти
Скажіть це Макрону.
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12.04.2023 12:30 Відповісти
Логічно !
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12.04.2023 12:34 Відповісти
Не достойно оно быть в ГААГе. Чтобы ета тварь еще годами жило в ВИП камере, кривлялось и рассказывало свой бред на многочисленных судах и трепало наши нервы? Разорвать его на красной площади на куски и скормить воронам
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12.04.2023 12:34 Відповісти
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12.04.2023 12:38 Відповісти
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12.04.2023 12:40 Відповісти
Можна й в Гаазі, але хло при цьому має сидіти на швабрі.
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12.04.2023 12:42 Відповісти
в Гаазі шикарні умови,як для ката і вбивці,його потрібно катувати на подвалі онлайн,потім відрізати голову,хто захоче подивиться.
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12.04.2023 12:46 Відповісти
А пам'ятається дехто в нас хотів поговорити посередині. Що, у нас вже зовсім перехотіли, чи все-таки ще досі мають надію?
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12.04.2023 12:47 Відповісти
Ego nado unictozit.Jesli odnogo iz putlerov unictozis stob vse vydeli,ego dublikati posle etogo nedolzni pojavitsia.Net ne Haga emu nuzna ,a ubit ego za to sto on delajet.Vsio sto nuzno delat,nuzno ego unictozit nesmotria ne na sto
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12.04.2023 12:50 Відповісти
а пусть янелохмнесорокдва расскажет об оманских договоренностях, о поездках трахамонии в Австрию для переговоров по транзиту российского аммиака... в общем, правительственная конюшня в Украине настолько провонялась, что ее надо чистить... а единственным чистильщиком могут быть только Вооруженные силы Украины... Бог им в помощь и власть в руки!
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12.04.2023 14:35 Відповісти
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12.04.2023 15:07 Відповісти
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12.04.2023 15:28 Відповісти
 
 