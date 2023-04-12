У Білорусі помітили ешелон із військовою технікою, яка була знята з тривалого зберігання, - "Беларускі Гаюн"

Ввечері 11 квітня у Гомелі помітили ешелон із військовою технікою. ЇЇ колеса були пофарбовані у білий колір. Це свідчить про те, що машини були зняті з тривалого зберігання.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у складі ешелону було щонайменше 10 автомобілів ГАЗ-66. У Гомелі знаходиться 1868 артилерійська база озброєння (в/ч 63604), яка займається ремонтом, зберіганням, обслуговуванням і видачею у війська ракетно-артилерійського озброєння.

Серед техніки, яка знаходиться на зберіганні цієї бази, є й автомобілі ГАЗ-66.

"Вони використовуються для перевезення 82 мм мінометів 2Б9 "Васильок" та 120-мм мінометів 2Б11. Враховуючи напрямок руху ешелону, можна припустити, що автомобілі були зняті зі зберігання саме на 1868-й базі", - зазнають у моніторинговій групі.

Спостерігачі додають, що міномети 2Б9 "Васильок" використовують російські військові зі складу так званого "регіонального угруповання військ", що знаходиться в Білорусі.

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"При цьому в ЗС РБ такі міномети "Васильок" не використовуються, і передано на озброєння територіальних військ. Зняття автомобілів ГАЗ-66 із зберігання передачі їх в експлуатацію ЗС РБ виглядає малоймовірним, оскільки для транспортування таких мінометів використовується автомобіль МЗКТ-500200", - пояснюється в повідомленні.

Тож у підсумку спостерігачі припускають, що техніка була знята зі зберігання та спрямовується для: