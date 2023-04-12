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У Білорусі помітили ешелон із військовою технікою, яка була знята з тривалого зберігання, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь,техніка

Ввечері 11 квітня у Гомелі помітили ешелон із військовою технікою. ЇЇ колеса були пофарбовані у білий колір. Це свідчить про те, що машини були зняті з тривалого зберігання.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у складі ешелону було щонайменше 10 автомобілів ГАЗ-66. У Гомелі знаходиться 1868 артилерійська база озброєння (в/ч 63604), яка займається ремонтом, зберіганням, обслуговуванням і видачею у війська ракетно-артилерійського озброєння.

Серед техніки, яка знаходиться на зберіганні цієї бази, є й автомобілі ГАЗ-66.

"Вони використовуються для перевезення 82 мм мінометів 2Б9 "Васильок" та 120-мм мінометів 2Б11. Враховуючи напрямок руху ешелону, можна припустити, що автомобілі були зняті зі зберігання саме на 1868-й базі", - зазнають у моніторинговій групі. 

Спостерігачі додають, що міномети 2Б9 "Васильок" використовують російські військові зі складу так званого "регіонального угруповання військ", що знаходиться в Білорусі.

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"При цьому в ЗС РБ такі міномети "Васильок" не використовуються, і передано на озброєння територіальних військ. Зняття автомобілів ГАЗ-66 із зберігання передачі їх в експлуатацію ЗС РБ виглядає малоймовірним, оскільки для транспортування таких мінометів використовується автомобіль МЗКТ-500200", - пояснюється в повідомленні.

Тож у підсумку спостерігачі припускають, що техніка була знята зі зберігання та спрямовується для:

  • передачі російським військовим (як це відбувалося раніше);
  • передачі ЗС РБ у межах перевірки бойової готовності (найбільш можливий варіант);
  • інших цілей, не пов'язаних з армією (наприклад, для утилізації чи продажу).

Автор: Марина Макєєва
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На одноразовый шахед-мобиль подойдет.
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12.04.2023 12:42 Відповісти
Звичайний весільний дрон, який може купити кожен в любому кутку Білорусі та росії плюс терміт, яким зварюють рельси чи який може приготувати кожен з доступних матеріалів і ці конесрвні ******** будуть горіти як сірники у кробці. Трохи смекали і можна садити дрони на кожну автівку чи на вентиляційні решітки двигуна танку і дистанційно запалювати шашку - і результат буде нічим не гіршим, ніж у професіонала з військовим дроном та вибухівкою. Терміт пропалить навіть листову у сталь - капот автівки просто наскрізь, а про матеріали літака навіть говорити не треба і все буде горіти як сірники у коробці. Тому партизанам можна спалити навіть "тополя", стратегічні бомбардувальники чи літак судного дня ху#ла - дрон всіх дістане
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12.04.2023 13:12 Відповісти
Про дрони ! БЕРЛІНСЬКА: про "шахеди", як познайомила Жадана із Залужним, чому у росії не закінчується зброя? https://www.youtube.com/watch?v=hu7aan_3yvk
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12.04.2023 13:23 Відповісти
кідарас сволота-Гончаренко відбілює Білорусію..мол територія окупована рашистами..зрозуміло щоб не платити репарації
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12.04.2023 13:30 Відповісти
 
 