Маляр про обезголовлення українського воїна: Робимо все, щоб упізнати загиблого. Закликаємо зупинити поширення цього відео
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Російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин!
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались.
"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти - ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів", - зазначила Маляр.
"Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - резюмує чиновниця.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
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допоки Пермь не спалимо, там їхне серце.
панове - поци пляять.
не забазарюйте це питання...
панове - пляять.
цілих чи закатованих - невідомо.
але сам факт розстрілів він не заперечує.
і при цьому спокійно в метрі їздить.
тож, нічого не буде вбивцям бо все залежить від президента а президенту українська кров то нерідна кров, тож, не болить йому.
Якщо це дійсно був нацгвардієць, тоді неважко встановити приблизне місце цього злочину, а також час.
А ця інформація підкаже шлях до встановлення особи загиблого та ідентифікації рашистів, які його стратили.
І на передачі ТБ говорив,
ми не можемо розповідати про звірства, бо буде погане ставлення до росіян.
, а як так сталося що ці нелюдів опинилися на українській землі взагалі без перешкод і хто відповідатиме за це ? Тільки один Кулініч?
І друге питання: чому декому дорожчі яйця по 17 аніж життя військового, життя українця?
І третє питання: а дійсно весільні дрони без потреби?
ПС..... Я взагалі-то поширив і поширювати буду, бо дехто з італійських дурнів починає дивитися на війну з іншого боку....
І всім живучим за кордоном раджу робити те саме.
Слава Україні!