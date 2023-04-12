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воєнні злочини (1570) Маляр Ганна (518)

Маляр про обезголовлення українського воїна: Робимо все, щоб упізнати загиблого. Закликаємо зупинити поширення цього відео

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин!

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти - ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів", - зазначила Маляр.

Також читайте: Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО

"Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - резюмує чиновниця.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
Навпаки, потрібно поширювати, щоб і за кордоном, і в нас не було жодних ілюзій про те, що з нами буде і в Європою у випадку поразки України.
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12.04.2023 12:52
+39
Не дуже розумію, чому не потрібно поширювати це відео? Навпаки потрібен максимальний розголос, щоб всі знали, що русняві ******** - військові злочинці
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12.04.2023 12:54
+30
Папі римському тре відправити по почті. Є почта Ватикану?
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12.04.2023 12:53
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Треба робити все шоб зловити того виродка .
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12.04.2023 12:51 Відповісти
Навпаки, потрібно поширювати, щоб і за кордоном, і в нас не було жодних ілюзій про те, що з нами буде і в Європою у випадку поразки України.
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12.04.2023 12:52 Відповісти
Наша влада тупа і недолуга. За рік аійни такі кадри неповинні викликати в суспільстві зневіри а у військових страху. Але нам одягають рожеві окуляри. А потім бояться реальності.
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12.04.2023 13:05 Відповісти
достатньо згадати за що ******** зняли омбудсмена Денісовву,за то що вона посміла розповідати про жахіття які русня творила з дітьми на окупованих територіях,бидло на марафоні не має такого чути,інакше почне щось підозрювати і почне ставити незручні запитання...
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12.04.2023 14:55 Відповісти
с Денисовою не так все просто..там психологічну експертизу робила фірма її доньки...не безкоштовно...
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12.04.2023 16:53 Відповісти
100 +
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12.04.2023 14:09 Відповісти
Дійсно орки. Немає іншої назви у цих потвор.
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12.04.2023 12:52 Відповісти
Є - це кацапи ! Треба називати речі своїми іменами. Кацап - це м'ясник, шкуродер. Назва повністю відповідає дійсності.
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12.04.2023 13:05 Відповісти
Папі римському тре відправити по почті. Є почта Ватикану?
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12.04.2023 12:53 Відповісти
Спробуйте на

[email protected]
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12.04.2023 16:41 Відповісти
А Земалярска маковка не думає що так буде легше опізнати?
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12.04.2023 12:53 Відповісти
мало на безугольної... треба щоб ця хвора шось комментувала
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12.04.2023 14:11 Відповісти
Подайте на ООН в суд. Почему член етой организации, который притом является главой ООН, отрезает украинцам головы? Если ета организация держит у себя террористов и убийц значит она ето одобряет и несет полную ответственность за их действия
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12.04.2023 12:53 Відповісти
Може, поширення, як раз, і допоможе впізнати?
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12.04.2023 12:54 Відповісти
Не дуже розумію, чому не потрібно поширювати це відео? Навпаки потрібен максимальний розголос, щоб всі знали, що русняві ******** - військові злочинці
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12.04.2023 12:54 Відповісти
тому,що так сказала лупоока речниця,а все що говорять зелені уроди-обговореню не підлягає!
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12.04.2023 13:24 Відповісти
А покарання має бути таке. Їх треба змусити весь залишок життя (в тюрьмах) ходити тільки раком як свині, їсти помиї з миски тільки як собаки і більше ніколи не дозволяти зводитись на ноги як люди, бо це не люди і жити мають як звірі.
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12.04.2023 12:54 Відповісти
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12.04.2023 12:57 Відповісти
+100500
допоки Пермь не спалимо, там їхне серце.
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12.04.2023 14:13 Відповісти
Mojio mnenije vsex vagner,axmat nado unictozit na meste i pokazat eto sto plen neberiom takix,v plen beriom tolko prizyvnikov ne po svojej voli kotoryje popali. Na tom nado stavit tocku
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12.04.2023 12:58 Відповісти
Так, прізвище нашого Воїна треба встановити неодмінно! Але не менш нагальним, панночка Маляр, постає питання встановлення рашистської особи, яка здіййснила цей жахливий акт варварства та його неодмінного покарання! А то чуємо від Вас лише один звіздьож - а й досі є непокараними ані пушилін, ані пасечнік, ані сальдо, ані білицький, ані аксьонов, ані константінов!
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12.04.2023 12:58 Відповісти
Всі вже попіарилися всі.От скажіть,де Лачен це відео взяв?Він його вчора почав розповсюджувати.Так само,як і з розстрілом полоненого.Значить це йому з офісу президента скинули,щоб зашквари з поверненням грошей,чи чимось іншим погасити.Нині то ніхто за доплати не говорить,по всіх каналах про це відео говорять.Я до того,що такі відео ще будуть в мережу потрапляти,коли будуть знову якісь зашквари.
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12.04.2023 13:00 Відповісти
Видео у Позднякова в ТГ появилось, но говорят в закрытых зет-пабликах давно гуляло
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12.04.2023 13:07 Відповісти
Так і з розстрілом полоненого,відео також в москалів з'явилося,але на кілька годин пізніше.
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12.04.2023 13:34 Відповісти
не забазарюйте це питання...
панове - поци пляять.
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12.04.2023 14:15 Відповісти
Або щоб перебити якусь останню новину... Що там було? Держзрада Зепідора? Слідкуйте за руками, бо ця погань зелена маніпулює суспільством тільки так. В них, мабуть, таких відосів цілий архів(
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12.04.2023 13:09 Відповісти
Логічно, на жаль! У Подоляка напевно ще немало таких відео...
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12.04.2023 13:14 Відповісти
поц Літій чи Лукринарій
не забазарюйте це питання...
панове - пляять.
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12.04.2023 14:16 Відповісти
дура, нехай якнайбільше людей в усьому світі, здатних це побачити (сам не дивився, серце може не витримати), побачать усю "красу" доставайсько-пушкінсько-улановського узкого міра і може відчують, яку людожерську мразь тримають на кордонах Цивілізації ЗСУ (яким економісти-яйцевєди ОПи не хочуть компенсувати нещасні $700 за нелюдську роботу по винищенню орків-кацапів)
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12.04.2023 13:00 Відповісти
О ні!! Людство нарешті повинно побачити і відчути, з ким ми маємо справу і проти чого ми воюємо !!!
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12.04.2023 13:02 Відповісти
Почему вы против распространения видео о зверствах рашистов? Вы думаете рашисты таким образом нас запугают? Скорее наоборот, каждый украинец да и остальной мир должен увидеть ето и понять с кем и за что воюет Украина и будет до конца зубами грызть росийских нацистов. И каждый поймет что никакого ни мира ни перемирия ни переговоров с етими выродками не может быть НИКОГДА. Ни до контрнаступления ЗСУ, ни после контрнаступления, ни после войны. НИКОГДА. Или вы думаете ето еденичные случаи. А то у нас постоянно стараются все скрыть чтобы потом опять сосаться с московскими выродками. А когда еще в 2014 рашисты зверски убивали десятками, если не сотнями украинцев в том числе всеми известного Владимира Рыбака которого живьем порезали на куски и вспороли живот набросав камней так все почему то забыли и продолжили с рашистами гешефт
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12.04.2023 13:02 Відповісти
Мир должен видеть, с какими тварями воюют украинцы... И завтра эти нелюди могут оказаться в европейских городах, если их мы все вместе не остановим!!!
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12.04.2023 13:08 Відповісти
в 14 році гіркін наказував і за його наказом розстрілювали українців.

цілих чи закатованих - невідомо.

але сам факт розстрілів він не заперечує.

і при цьому спокійно в метрі їздить.

тож, нічого не буде вбивцям бо все залежить від президента а президенту українська кров то нерідна кров, тож, не болить йому.
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12.04.2023 13:03 Відповісти
Кацапи теж не хочуть, щоб це відео поширювалось. Їхні боти з Німеччини вже над цим з самого ранку працюють на Цензорі.
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12.04.2023 13:03 Відповісти
Дивна позиція влади замовчувати злочини росіян... Невже є якісь домовленості про це, типу "нє нагнєтайтє", "оні тожє люді". .???
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12.04.2023 13:04 Відповісти
Ми воюєм з путіним. А русские хорошие. Всякі бикови нас вчать як нам жити. І владу це влаштовує. Позиція не дивна а злочинна.
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12.04.2023 13:08 Відповісти
Не русские, а PоZZияне, оккупанты-рашисты хорошие - те, которые двухсотые и тяжело трехсотые.
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12.04.2023 14:38 Відповісти
Бо ця гниль сподівається ще "сайтісь пасєрєдінє", і після війни продовжити бізнеси з паРашею. "Ета нє рассія плахая, ета путін бил плахой!" Денисову чому прибрали? Тому що злочини жахливі кацапів показувала.
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12.04.2023 13:13 Відповісти
А чому правду не можна показувати, чи влада дуже толерантна і ляклива, хай бачить весь світ, що творять рашинські виродки.
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12.04.2023 13:08 Відповісти
Дура набита. Навпаки, родичам краще не знати, що це зробили саме з їх рідним. А відео повинні побачити усі.
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12.04.2023 13:09 Відповісти
Треба поширювати, особливо на Європу! Світ повинний знати, чого йому чекати від рашистів у випадку програшу України! Та вам, вгодованим ідіотам, треба молитись за Україну та допомагати їй всім чим можете...
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12.04.2023 13:12 Відповісти
Про злочини росіян потрібно КРИЧАТИ на весь світ, про вбивства, згвалтування, знущання...Це саме головне завдання інформаційної політики держави - знищення "міралюбівого" іміджу "духовной росії", знищення її репутації !!!! А наша влада навпаки ... складається враження , що вона інформативно працює на росію...
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12.04.2023 13:12 Відповісти
Категорично не згоден з Маляр стосовно заклику припинити поширення уього відео!!! Українців власне нічим не здивуєш, особливо після Бучі. Хіба що тих, для яких війни і досі нема і ще тих, хто звертається до Богачерез мацковських попів, чи шукає Його у церквах мацковського патріархату, де, як бачимо Бога немає, бо саме звідти цле оце звірство. А рощповсюдження відео за кордоном, ******** у західних, а також латиноамериканськиз крахнах я зробив би державним пріоритетом. Особливо на великому екрані на різних "мирних" мітингах різних еко-гретотунбергських активістів. Можливо частина цих аморфних обивателіа прийде до тями. Схоже, саме такі безумовно страшні відео нагадують людям, шо вони таки люди і повинні боротися за те, щоб людство вижило у боротьбі з такими нелюдями, як кацапи.
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12.04.2023 13:16 Відповісти
Что несет это **********...наоборот нужно рраспространять что бывесь мир видел....
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12.04.2023 13:17 Відповісти
БИТИ КАЦАПА БЕЗ ЖАЛЮ !!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2023 13:18 Відповісти
Ідіотка набита! Злочини кацапських виродків повинен бачити увесь світ! Щоб знати, з ким вони мають справу!
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12.04.2023 13:20 Відповісти
Хто ще з жОПи не висрався на цій темі??!
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12.04.2023 13:22 Відповісти
Форма страченого полоненого схожа на уніформу НГУ, але з бірюзовим відтінком, а не сіруватого кольору оливки, як мало би бути. Хоча, могла вигоріти на сонці...
Якщо це дійсно був нацгвардієць, тоді неважко встановити приблизне місце цього злочину, а також час.
А ця інформація підкаже шлях до встановлення особи загиблого та ідентифікації рашистів, які його стратили.
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12.04.2023 13:23 Відповісти
Зеленыет продажные с..ки ни совести ни чести ,недожурналисточка зам министра обороны ,МИНИСТР ВОР И ВСЕ ТАКИЕ.
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12.04.2023 13:29 Відповісти
а заяви які призвели до жосткого і масового френдліфаера в столиці на початку війни треба поширювати чи ні? чому ти ще не на нарах тварина?
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12.04.2023 13:42 Відповісти
Ну,щоб припинити поширення таких відео паном Лачєнковим,достатньо звернутися до його роботодавців з ОПи,чи ГУР МО.
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12.04.2023 13:45 Відповісти
Що значить "зупинити пошерення" відео? Це відео повинно не сходити зі шпальт новинних ресурсів! Кожен громадянин Держави Україна повинен його бачити. Чи Ви сподіваєтесь на подальші "дружні відносини"?
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12.04.2023 13:56 Відповісти
матиос а.в., ганявся і садив солдатів АТО, скільки тисяч посадив?
І на передачі ТБ говорив,
ми не можемо розповідати про звірства, бо буде погане ставлення до росіян.
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12.04.2023 14:01 Відповісти
Не треба поширювати, бо можуть виникнути питання ( ще раз):
, а як так сталося що ці нелюдів опинилися на українській землі взагалі без перешкод і хто відповідатиме за це ? Тільки один Кулініч?
І друге питання: чому декому дорожчі яйця по 17 аніж життя військового, життя українця?
І третє питання: а дійсно весільні дрони без потреби?

ПС..... Я взагалі-то поширив і поширювати буду, бо дехто з італійських дурнів починає дивитися на війну з іншого боку....
І всім живучим за кордоном раджу робити те саме.
Слава Україні!
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12.04.2023 14:21 Відповісти
вот же *****...
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12.04.2023 14:21 Відповісти
головне - щоб відео не розповсюджували, і про полонених не писали, і про ситуацію в Бахмуті, і про яйця по 17 грн, тварюка
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12.04.2023 14:25 Відповісти
А я закликаю выжигать эту российскую сволоту до корня. Живодерам не место на этом свете.
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12.04.2023 14:38 Відповісти
это ВИДЕО будет как ПАМЯТКА на ВЕКА !!!! чтоб эта ПАМЯТКА текла в НАШЕЙ КРОВИ из поколения в поколение !!! мы быстро ЗАБЫЛИ что творили они же в час ГОЛОДОМОРУ !!! а представляете люди в ГОЛОДНЫХ муках уходили из жизни НЕДЕЛЯМИ !!! это ли не СТРАХ , это ли не БОЛЬ смотреть как умирают твои дети !!! ходить ОПУХШИМИ и ОБЕЗУМЕВШАМИ в поисках какой нибуть еды !!! а мы ЗАБЫЛИ , потеряли БДИТЕЛЬНОСТЬ к исконному ВРАГУ !!! и вот результат , и снова СМЕРТЬ от тех же рук !!!! как сегодня КУЧМЕ спиться , его семье ??? а Клинтон уже высказал свое СОЖЕЛЕНИЕ об ядерном оружии !!! маляр сегодня есть , а завтра нет , это пустое про нее ТАРАХТЕТЬ !!! ми переможем и тот кто ПРИВЕЛ эту войну в Украину будет НАКАЗАН !!!
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12.04.2023 14:41 Відповісти
наши "лидеры" национальные уповались ВЛАСТЬЮ им не дотого было , а вот ОБАМА , МЕРКЕЛЬ , САРКОЗИ , ОЛАНД , ГУТЕРЕШ ,ТРАМП и др. так сказать мировые "лидеры" воспитали этого ДЕМОНА путина , хлопали в ладоши , либезили перед ним а потом за РУЧКУ привели к ВОЙНЕ !!!
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12.04.2023 14:51 Відповісти
Дура!!! це відео повинні бачити всі. щоб даже вата прозрівала, й ненавиділа кацапів.
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12.04.2023 14:58 Відповісти
Чергові нісенітниці від малярші.
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12.04.2023 15:27 Відповісти
Ах ти кінчена п**да!!! Дійсно навіщо показувати злочини русні - эта ж нєгатів! Краще гумористичний контрнаступ від запливших жиром кварталівців показувати і бенямарафон пздєжа!!!!
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13.04.2023 00:34 Відповісти
 
 