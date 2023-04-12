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18-річним росіянам дозволили йти на "контракт" до армії одразу по закінченні школи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,армія,російська

Держдума РФ ухвалила поправку, яка дозволяє 18-річним випускникам школи одразу вступати на контрактну службу до армії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську службу BBC News.

Раніше для того, щоб підписати контракт зі збройними силами, молодий росіянин мав або закінчити технікум, інститут чи університет, або відслужити за призовом хоча би три місяці.

Ідея скасувати цю норму виникла у російських депутатів минулого літа. Але тоді після розголосу обмеження вирішили не прибирати - щоб не залишити без захисту дітей, які одразу після школи захочуть заробити грошей за армійським контрактом.

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Тепер обмеження на службу за контрактом для вчорашніх школярів російські депутати зняли майже одноголосно.

Зміни мають ще ухвалити Рада Федерації та Путін. Після цього вчорашніх школярів можна буде відправляти на фронт за 4 місяці після початку служби. Розірвати контракт вони не матимуть змоги до кінця війни з Україною.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
хатєл точна ізнасілавать сасєда а пєрєпутал с єго женой...
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12.04.2023 13:01
+4
"Таке вже було" (у квітні 45 в Берліні)
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12.04.2023 13:04
+4
вони можуть собі дозволити хоч 2 мільйони трупів та 5 мільйонів поранених, на рашкє людей немає, там біосміття..., а ми не можемо собі дозволити великі втрати, в нас гинуть найкращі, наші сподівання та майбутнє...
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12.04.2023 13:28
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12.04.2023 12:58 Відповісти
хатєл точна ізнасілавать сасєда а пєрєпутал с єго женой...
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12.04.2023 13:01 Відповісти
Лапотник дєтсадам прігатовіца-ви слєдующіє...
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12.04.2023 12:59 Відповісти
А чо тільки з 18? ***** неуважно вчив історію?
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12.04.2023 13:03 Відповісти
"Таке вже було" (у квітні 45 в Берліні)
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12.04.2023 13:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gmbxG9eo95E
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12.04.2023 13:06 Відповісти
Та шо там, з дитсадків одразу забирайте. "Не мелочись, Наденька.."
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12.04.2023 13:06 Відповісти
Іти до м"ясорубки вже ніхто не хоче?
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12.04.2023 13:07 Відповісти
Дивна біографія виходить: народився і вчився на раєї і одразу помер в Україні.
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12.04.2023 13:13 Відповісти
Увідєть унітаз і умєрєть.
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12.04.2023 13:17 Відповісти
Шо головне зайдіть на їх телеграм канали - у них патерь "мінімум" це при тому шо уже сотнями тисяч пропадають у невідомому напрямку
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12.04.2023 13:18 Відповісти
вони можуть собі дозволити хоч 2 мільйони трупів та 5 мільйонів поранених, на рашкє людей немає, там біосміття..., а ми не можемо собі дозволити великі втрати, в нас гинуть найкращі, наші сподівання та майбутнє...
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12.04.2023 13:28 Відповісти
кадыровцы преисполнены надежд!
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12.04.2023 13:26 Відповісти
Життя людини в росіі нічого не коштує. Баби нових ще народять.
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12.04.2023 13:38 Відповісти
Мабуть, нe 18-річним росіянам дозволили, а росіянам дозволили 18-річних набирати на контракт－"ты обязан..."
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12.04.2023 15:26 Відповісти
 
 