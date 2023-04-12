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Закликаємо МКС невідкладно звернути увагу на чергове звірство, - МЗС про обезголовлення українського воїна окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс

Армія Російської Федерації продовжує скоювати страшні воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві приголомшені появою 11 квітня відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом.

"Це - не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими. Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах та селах. РФ свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

у МЗС нагадують, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.

"Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України. Всі особи, причетні до злочинів в Україні - як найвище керівництво РФ, так і безпосередні виконавці - будуть неодмінно покарані. Ми також закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі наші території", - резюмують у МЗС.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Цікаво, а хто зараз головує у Раді Безпеки ООН ??!!
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12.04.2023 13:07
+8
Россиян следует уничтожать как ИГИЛовцев.
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12.04.2023 13:03
+6
Після таких відео - тільки ЛЮТА ненависть до болотної орди. Головне - ніколи не забувати про ці звірства. Розшукувати без термінів давності і завжди карати виродків....
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12.04.2023 13:07
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Россиян следует уничтожать как ИГИЛовцев.
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12.04.2023 13:03 Відповісти
Так руzzкі й створили ІДІЛ.
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12.04.2023 13:15 Відповісти
Після таких відео - тільки ЛЮТА ненависть до болотної орди. Головне - ніколи не забувати про ці звірства. Розшукувати без термінів давності і завжди карати виродків....
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12.04.2023 13:07 Відповісти
тільки після цього? коли тувинська ******* каструвала нашого військового, цього буле ще мало?!
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12.04.2023 13:10 Відповісти
Цікаво, а хто зараз головує у Раді Безпеки ООН ??!!
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12.04.2023 13:07 Відповісти
ООН це помийка. Що коштує ця організація якщо там балом править РФ і Китай який уйгурів загнав в статус гірше чим був у рабів
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12.04.2023 13:17 Відповісти
Золкина попросите,ему на интервью,русня сидит раскинув яйца,нагло и высокомерно рассказывают как бы они нас уничтожали,потом этого "пленного" ведут и ложат в теплую кроватку,укрывают одеялком и целуют на ночь пока русня отрезает нашим пленным головы а с утра его кормят кашкой и дают **********.фу **** твари ***** безхребетные
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12.04.2023 13:27 Відповісти
мій батько на фронті вбивав німців тільки за те, що вони німці, і під час окупації він і його мама (моя бабуся) зазнали знущань за відмову їхати в Німеччину остарбайтером. (батько сам мені про це говорив).
Тепер касапів слід вбивати тільки за те, що вони касапи, без різниці, якої міри вони "хороші" Найкращі з них - кожні двохсоті.
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12.04.2023 14:10 Відповісти
они хотят , чтоб на трибунах было ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ среди болельщиков ???!!!((( уже было как руские в Испании убили болельщика из Англии !!! как специально делают ((((
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12.04.2023 14:27 Відповісти
 
 