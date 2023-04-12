Закликаємо МКС невідкладно звернути увагу на чергове звірство, - МЗС про обезголовлення українського воїна окупантами

Армія Російської Федерації продовжує скоювати страшні воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві приголомшені появою 11 квітня відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом.

"Це - не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими. Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах та селах. РФ свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

у МЗС нагадують, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.

"Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України. Всі особи, причетні до злочинів в Україні - як найвище керівництво РФ, так і безпосередні виконавці - будуть неодмінно покарані. Ми також закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі наші території", - резюмують у МЗС.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.