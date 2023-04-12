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Новини Політика України
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ВР (11736) виплати (489) військовослужбовці (3951) Гетманцев (431)

30 тис. військовим, ДСНС та НПУ: повернемо, якщо знайдемо кошти, - Гетманцев. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поправка, проголосована у Верховній Раді щодо повернення надбавок військовим, не гарантує проведення виплати.

Про це заявив в ефірі "Свобода.Ранок" (проєкт Радіо Свобода) голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 відсутнє джерело, з якого мають збільшити витрати на виплати військовим.

"Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори коштом скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2 з половиною мільярди. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – сказав голова Комітету.

Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова,  ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. А наступного дня у Верховній Раді була зареєстрована постанова, яка блокує повернення цих виплат.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+66
Єдиний маратон скільки коштує?
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12.04.2023 13:07
+53
Ну і? Скільки ще ця кацапо-зебільна кротівня гетманцев буде нищити армію та бізнес?
- Альо, Бубачка, малюк, приберіть цього чорта.
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12.04.2023 13:14
+46
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12.04.2023 13:23
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Піраміда влади -ОДНІ ЗЛОДЮГИ.
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13.04.2023 09:54 Відповісти
коли цього зрадника і шкідника приберуть і покарають?
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13.04.2023 10:00 Відповісти
А з вкраденого за три роки не можна повернути?
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13.04.2023 10:14 Відповісти
Хай Порошенко дасть на виплати
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14.04.2023 16:43 Відповісти
Отакої! Ваші крастимуть, а він - "дасть" ... Уті-путі
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17.04.2023 02:43 Відповісти
цей помічник сівковича ще на волі?
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14.04.2023 23:28 Відповісти
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