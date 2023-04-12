"Вагнерівців" чекає доля ІДІЛ. Вони досягали окремих успіхів на Бахмутському напрямку виключно "м’ясними штурмами", - Череватий

Найманці пвк "Вагнер", що зараз активно воюють на Бахмутському напрямку, у короткостроковій перспективі перестануть бути потужною військовою одиницею Росії, а в майбутньому їх чекає доля ІДІЛ.

Таку думку висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З "вагнерівцями" буде те ж саме, що й з іншим терористичним угрупованням ІДІЛ. Вони зазнають зараз колосальні втрати на Бахмутському напрямку. І якщо вони не знайдуть нове джерело постачання живої сили, а у російських в'язницях дедалі важче це робити, а крім цього, даються взнаки розбіжності між генштабом і збройними силами агресора та Пригожиним (ватажок пвк "Вагнер" - Ред.), то все це призведе до того, що в короткостроковій перспективі "Вагнер" перестане бути потужною військовою одиницею", - сказав Череватий.

За його словами, за всю військову кампанію російське військове керівництво не показало, на відміну від українських штабів, жодного нового ноу-хау, жодної нової тактики війни. Все, що вони досягали - якихось окремих успіхів на Бахмутському напрямку - це було виключно "м'ясними штурмами", зазначив Череватий.

"Це було єдине, що їм давало можливість хоч чогось досягати. Зараз вони також діють малими тактичними групами, проте підсилені регулярною армією. Бо логіка тут проста - сил у терористичної організації "Вагнер" не вистачає", - сказав він.

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За словами Череватого, якщо ми подивимось на попереднє терористичне угруповання ІДІЛ, то там було те ж саме, що у "Вагнері": виключна жорстокість до членів свого угруповання, ворогів і мирного населення. "Але закінчилося воно так само тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. Те ж саме буде і з "вагнерівцями", - переконаний він.