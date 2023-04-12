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Бахмут(Артемівськ) (1487) ПВК "Вагнер" (1476)

"Вагнерівців" чекає доля ІДІЛ. Вони досягали окремих успіхів на Бахмутському напрямку виключно "м’ясними штурмами", - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер,пригожин

Найманці пвк "Вагнер", що зараз активно воюють на Бахмутському напрямку, у короткостроковій перспективі перестануть бути потужною військовою одиницею Росії, а в майбутньому їх чекає доля ІДІЛ.

Таку думку висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З "вагнерівцями" буде те ж саме, що й з іншим терористичним угрупованням ІДІЛ. Вони зазнають зараз колосальні втрати на Бахмутському напрямку. І якщо вони не знайдуть нове джерело постачання живої сили, а у російських в'язницях дедалі важче це робити, а крім цього, даються взнаки розбіжності між генштабом і збройними силами агресора та Пригожиним (ватажок пвк "Вагнер" - Ред.), то все це призведе до того, що в короткостроковій перспективі "Вагнер" перестане бути потужною військовою одиницею", - сказав Череватий.

За його словами, за всю військову кампанію російське військове керівництво не показало, на відміну від українських штабів, жодного нового ноу-хау, жодної нової тактики війни. Все, що вони досягали - якихось окремих успіхів на Бахмутському напрямку - це було виключно "м'ясними штурмами", зазначив Череватий.

"Це було єдине, що їм давало можливість хоч чогось досягати. Зараз вони також діють малими тактичними групами, проте підсилені регулярною армією. Бо логіка тут проста - сил у терористичної організації "Вагнер" не вистачає", - сказав він.

Також читайте: Використовуючи найманців ПВК "Вагнер" для захоплення Бахмуту, Росія хоче мінімізувати втрати серед кадрової армії, - ISW

За словами Череватого, якщо ми подивимось на попереднє терористичне угруповання ІДІЛ, то там було те ж саме, що у "Вагнері": виключна жорстокість до членів свого угруповання, ворогів і мирного населення. "Але закінчилося воно так само тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. Те ж саме буде і з "вагнерівцями", - переконаний він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Повна дурня.Іділ,як і Алькаїда існують і не переможені.
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12.04.2023 13:46
+7
Не надо писать про мясные штурмы с пренебрежением. Вполне рабочая тактика, когда у тебя есть мясо. Бахмут захвачен на 80 процентов. Через неделю будет на 100. Вместо оправданий лучше бы подумали, как московитам удается перебрасывать эти мясные волны. Где они хранят мясо, как подвозят к фронту.
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12.04.2023 13:52
+4
Череватий вже багато чого раніше говорив. Найбільше запам'ятався його коментар відео прігожина, де той стведжує, що вагнерівці захопили центр Бахмуту. Тоді Череватий заявив, що вони (вагенрівці) ще "дуже далекі від цього". І вже буквально за кілька днів з'ясувалося, що центр вже не наш, а ЗСУ відійшли на західні околиці.
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12.04.2023 13:44
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Череватий вже багато чого раніше говорив. Найбільше запам'ятався його коментар відео прігожина, де той стведжує, що вагнерівці захопили центр Бахмуту. Тоді Череватий заявив, що вони (вагенрівці) ще "дуже далекі від цього". І вже буквально за кілька днів з'ясувалося, що центр вже не наш, а ЗСУ відійшли на західні околиці.
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12.04.2023 13:44 Відповісти
Повна дурня.Іділ,як і Алькаїда існують і не переможені.
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12.04.2023 13:46 Відповісти
Только города они уже не захватывают. Прячутся недобитки по норма. Так должно быть и с московитами.
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12.04.2023 13:53 Відповісти
Проти Алькаїди воювала могутня США і не перемогли.Щось я не бачу,щоб так проти москалів воювали.По Алькаїді наносили удари зі стратегічної авіації і ракетами Томагавк гатили.
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12.04.2023 15:20 Відповісти
У Алькаїди не має ядерної зброї. Таких можна сміливо кіздить без усякого остраху))))
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12.04.2023 17:58 Відповісти
чикатили теж існують існують і непереможні. Якщо хтось надумає згвалтувати та вбити дитину, то армія їх не стане зупиняти, за кожною дитиною не стане ходити поліцейський от цим і користуються. Тимчасово. Одних ловлять, саджають, страчують, але вони були, є і будуть. Та і Алькаїда є, але вже без Бен-Ладена та минулих терористів ІДІЛ перетворили на добриво. Якщо комусь надоїло жити та воно хоче забрати інших, то це його вибір,, але розплата не мине нікого - ні читатилу, ні ІДІЛ ні вагнерівців, ні росію як країну-терориста.
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12.04.2023 14:30 Відповісти
Це не коректне порівняння.Бен Ладена колись США спонсорували,ще коли совки воювали в Афганістані.Вагнерівці це частина армії москальщини.Я зараз не бачу ракетних ударів по москалям,як по Алькаїді і Іділ.Щось там ніхто не говорив за поле бою.А прилітали ракети і авіація з далеку.Нам можна перемогти москалів,для цього потрібні ракетні ударами,хоча би цим можна їх вигнати.
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12.04.2023 15:25 Відповісти
Брехня! Вагнеріці ніяк не належать до збройних сил рф і тому є злочинною організацією навіть за російськими законами. Сам факт існування такої терористичної організації всередині країни - це зухвале та цинічне попирання закону рф, бо наймансвто є злочином на території росії, але вище керівництво свідомо та цілеспрямовано не включають вагнерівців до зс рф. І не можна порівняти повстанця, ополченця Бен Ладена, який справедливо бився за звільнення своєї країни з радянськими окупантами з Бен Ладеном-терористом, коли його терористична організація вже не мала жодного відношення до тих сил, які спонсорували США. А щоб були ракетні удари, то треба рухатись разом із партнерами до визнання росії терористичною організацією. Тоді будуть не тільки ракетні удари, а і повна ізоляція ворога вже як країни терориста.
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12.04.2023 17:30 Відповісти
Делить парашников по сортам говна пустая затея.
Всё население параши (100 млн. или сколько их там) должно быть поголовно уничтожено.
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12.04.2023 13:47 Відповісти
А шо з ІДІЛ? "В сваєй галавє уже пабєділі"?
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12.04.2023 13:48 Відповісти
А ІДІЛ вже повністю знищено, всюди? Я щось пропустив?
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12.04.2023 13:48 Відповісти
у нас бы за такое кпд,70-80%,80тыс.города за 7 мес.зрадойобы выкинулись из окна перед тем разжаловав в интернетах залужного,сырского,марченка до рядовых черпаков)))
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12.04.2023 13:54 Відповісти
Ви для початку московських попів з Українських церков повигоняйте, а там і до вагнера черга дійде...
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12.04.2023 13:48 Відповісти
московських попів у наших церках захищає наш великомудрий нарід
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12.04.2023 13:52 Відповісти
Отож...
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12.04.2023 13:54 Відповісти
Не надо писать про мясные штурмы с пренебрежением. Вполне рабочая тактика, когда у тебя есть мясо. Бахмут захвачен на 80 процентов. Через неделю будет на 100. Вместо оправданий лучше бы подумали, как московитам удается перебрасывать эти мясные волны. Где они хранят мясо, как подвозят к фронту.
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12.04.2023 13:52 Відповісти
Все це добре відомо, і що? Чим їбашити по місцях зберігання? Навіть русня не може всі наші резерви розмотати в тилу, що казати про нас.
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12.04.2023 13:59 Відповісти
Ігіл поначалу били гарно а потім перебазарили і недобитки залишили .
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12.04.2023 13:59 Відповісти
Війна не закінчиться у 2023 році..це вже відомо
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12.04.2023 14:09 Відповісти
А яка ж доля ІДІЛ? На мою думку їх ніхто не здолав і вони досить непогано почуваються і продовжують кошмарити цілий світ. А це, що в пресі нічого про це не можна прочитати, так це питання до преси.
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12.04.2023 14:38 Відповісти
Это прстая Психология!Когда не можеш выйти и сказать я пацан!!!то приходится оставтся в тени и быть ЛОХОМ!!!!Это о путинеХуйле!так вот психология проста!!!это чмо просто все опустили под унитаз!!!!да да да под!!!а если нужно то смыть не долго!!!поэтому держать такое говно это справедливо!!!Он ********** верит в дЬЯВОЛА!!!!!Кирюха шляпа поспешник дьявола и отпускает грехи как говорится!!!!дьяволоСлужникам говоря идите ГРЕШИТЕ я вас ещё в поПец затарю!!!!и тип того СЛАВА Д***ЛУ!!!!!только дыбилы отрофированнные мозгом могут на это всё вестись!!!
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12.04.2023 15:31 Відповісти
 
 