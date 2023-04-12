Вимагаю розглянути питання негідної поведінки щодо полоненого у Комітеті ООН з прав людини, - Лубінець про обезголовлення українського воїна
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Публічна страта полоненого - це ще один доказ порушення норм Женевських Конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя!
Про це пише у телеграм-каналі уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що російські окупанти вкотре в мережі опублікували відео жорстокого вбивства, ймовірно, українського полоненого, якому ножем відрізали голову. Крім цього, подібні публікації з‘явилися на ресурсі СNN.
"З точки зору людяності та гуманності, чи може взагалі будь-яка армія світу вбивати військовополонених, а потім поширювати це відео на загал. Чи додає честі подібні дії такій армії? Питання риторичне. Втім, про людські чесноти з боку РФ не йдеться взагалі. Що ж це тоді, як не черговий доказ геноциду українського народу? Вони публікують відео, розповсюджують, пишуть жахливі коментарі, в яких відчувається глибока ненависть до України й українців", - пише омбудсмен.
Він також нагадує, що публічна страта полоненого - це ще один доказ порушення норм Женевських Конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя!
"Я, як Омбудсман України, звернувся з листами до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, Генерального Секретаря ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин! А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій. Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини. Також це відео розіслав всім колегам омбудсманам світу з проханням, щоб вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України. А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію - геноцидом українського народу! Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій, як це зробила Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI, виключивши Уповноважену з прав людини в РФ Тетяна Москалькову", - додає Лубінець.
"І наостанок, як за таких умов Росія може головувати у Радбезі ООН?! Питання знову риторичне!" - запитує він.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Оккупант. Пытки и казни (Часть 1)
Уже пару дней по Сети ходят видео казни наших военных, которые всколыхнули наш сегмент Сети и не только наш. Наверное это будет иметь последствия и в общем, просто посмотрим на то, как будут развиваться события. Пока это описывают вот так.
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CNN знайшло ще одне відео з відрізанням голів українським військовим.
Судячи з погодних умов у кадрі, страту провели нещодавно («вагнерівці»). CNN не публікує відео, але описує, що двом нашим військовим відтяли голови та руки.
- Nigroll (@nigroll) April 12, 2023
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А мы приведем скриншот одного из телеграмм-каналов, которые отслеживаем и красным прямоугольником выделяем кусок текста, на который предлагаем обратить особое внимание, поскольку предлагаем взглянуть на это под другим углом зрения. Вот этот текст.
Его пишет боец, который находится в самом пекле Бахмута и в общем, пишет довольно спокойно, насколько можно в такой обстановке. Нам его канал сбросил один из коллег, который прямо сейчас находится где-то рядом. Он сопроводил ссылку словами о том, что его Всевышний не сподобил талантом красиво писать (хотя на мой взгляд ты пишешь вполне прилично - ред.) и у него категорически не получается описывать происходящее без матов (что есть, то - есть - ред.) и потому - дал ссылку на этот канал, поскольку там все описывается понятно, без ругательств и по сути происходящего. Так вот, как видно из текста, вот этой дичи, которая попала на видео - много и происходит она не то, что часто, а постоянно.
И вот отсюда - необычный взгляд. Что на самом деле так зацепило публику, именно казнь с отрезанием головы или видео казни? Ведь если речь идет о первом, то мы уже не раз писали о том, что это то, что они делают постоянно и по всему фронту. Например то, что они делали в Буче и других местах, они просто не снимали на видео. Хотя говорят, что в закрытых пабликах они выкладывают видео и такого порядка, где насилуют и убивают детей, а потом - их родителей, где творят казни, наподобие этих, а иногда - более мучительные для жертвы.
Причем, только задокументированных фактов пыток и казней уже сотни, а скорее всего и тысячи. Криминалисты из нескольких десятков стран мира документируют эти факты так, как это положено для криминального процесса, с соблюдением всех формальностей, чтобы собранные данные имели доказательную силу в суде, но практически ничего из того, что происходило в момент пыток и казней, не попало на видео, а если это и снимали, то пока не попало в свободный доступ. Уверен, что если вскрыть облачные хранилища россиян, чьи телефоны засветились в зоне боевых действий, там будет столько видео такого плана, что никакой Нюрнберг такого не вывезет.
Говоря проще, это - суть рашизма. Везде, куда они влазят - будут пытки, казни, отрезанные части тела, еще у живых людей, выпущенные кишки, выжженные глаза, а потом - отрезанные головы и все остальное. Если эти подонки обещают привезти детям в подарок отрезанные уши пленных или убитых украинцев, то чему мы удивляемся вообще? И между прочим, они это творят с 2014 года, а когда их вышибут из Донбасса и Крыма, там годами надо будет разбирать горы таких трупов в шахтах и пещерах. Еще раз, это - их суть и надо для себя решить раз и навсегда, что больше впечатляет, видео или сама казнь. Если второе, то они это делали вчера, делают прямо сейчас и буду делать до тех пор, пока мы их не уничтожим. Здесь не должно быть никаких сомнений.
То есть, россияне творят сплошное зло и запредельную дичь просто потому, что такова их суть. Это - не отдельные эпизоды и не отдельные отморозки, поскольку происходит подобное постоянно и по всей оккупированной территории, это надо принять как реальность, а если так, то предпринимать соответствующие и конкретные действия, которых до сих пор нет.
То, что лежит на поверхности, так это создание специальной структуры, наделенной чрезвычайными возможности для того, чтобы либо уничтожать, либо доставать установленных палачей в Украину из любой точки мира. Для этого нужно решение и скорее всего, финансирование даже зарубежных командировок, соберется со всего мира. Но перед этим, следует установить и опубликовать имена всех, кто это делал или даже стоял рядом, во время казни. Всех до единого, с адресами и теми данными, которые удастся добыть. Пускай знают, что по их следу уже пошли и найдут за сотни и тысячи километров и не сегодня, так завтра, через месяц, год или десять лет. Главное - по их следу пошли.
Второе и не менее важное. В конце концов следует опредилиться со всеми, кто так или иначе топил за «русский мир» и как минимум - вычистить их из любых государственных структур, а место где они были - вымыть хлоркой и прожечь паяльной лампой. И обеспечить их черной меткой в базе данных, чтобы они никогда больше даже близко не приблизились к органам государственной власти, преподаванию или чему-то, что имеет выход на большие массы людей - включая журналистику, духовную деятельность и прочее. Исходя из этого, московское поповье, просто в течении нескольких дней, должно быть депортировано из Украины с «волчьим билетом».
Однозначную и неотвратимую оценку должны получить все, кто наносит нашим военным удар в спину, наподобие того депутата от фракции «Голос», который затормозил своим пасквилем, возврат премий военным. В связи с этим как-то не слышно голоса проституток из Голоса и их самого голосистого провокатора Сявы, который «я не здамся без бою». Интересно, где он сейчас не сдается без бою и если он вне Украины, то на каком таком основании он смог выехать за рубеж? Это же его собачка пролаяла и наделала кучу на военных? Он же завел в Ражу этого деятеля?
Так вот - пускай теперь отвечает за свои действия и хоть рохнет что-то из Швейцарии или где он там пишет свои сопливые тексты? К стати, одно время в нас летели мокрые тряпки, когда мы писали о том, что Сява выдал слезливую песню «Не твоя війна» в чисто колаборантском стиле и что теперь? Теперь московские пропагандисты пытаются воздействовать на наших военных точно его словами. Или и сейчас кто-то решится оправдывать этот организм? Ну что же, подождем его реакции на действия его собственного депутата.
Список неотложных действий может оказаться очень внушительным, но мы закончим эту повесть всего одним напоминанием. Кого там шокировали кадры казни, путем отсечения головы? А никто уже не помнит, что во время Майдана, титушки регионов делали тоже самое в Мариинском парке, аккурат между Верховной Радой и Минздравом. А потом Беркуты свозили трупы в крематорий на Байковом кладбище и сжигали по ночам, чтобы не было видно дыма. Это не такие казни или что? А ведь часть тех самых регионалов, от чьего имени и за чьи деньги действовали тиушки, до сих пор сидят в Раде и проходятся по деснам с зеленью. И между прочим, практически все регионалы на оккупированных территориях, в полном составе, перешли на сторону оккупанта. Что эта дрянь еще должна сделать, чтобы от нее избавиться навсегда? Или казни в исполнении их палачей это не тоже самое, что казни, в исполнении их хозяев?
Эти вопросы оставим открытыми, а каждый пускай себе ответит честно, что его больше всего достало - видео казней или сам факт казни? Честный ответ многое расставит по своим местам.
Если и после этого у мира не спадут розовые очки и он наконец-то он не осознает, что его ждёт, в
случае победы рашистов, то мир обречён и у нас осталось минимум времени.
оон вже неодноразово довело що воно імпотентне.
тому будь-які звернення до нього це забовтування проблєми.
2 миллиона изнасилованных советскими солдатами немок
Ужасные преступления советской армии в Западной Европе
Не были осуждены и наказаны
Сколько русские орали - МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!
Вот они и повторяют
Россия - это страна - серийный маньяк
Сидеть в ООН рядом с серийным убийцей - что может быть отвратительнее?
Меня тошнит от ООН и ее фарисейства
питання негідної поведінки ???
воно зовсiм тупе? видно, що або зкацаплене, або зовсiм недолуге, якщо пише таку маячню.