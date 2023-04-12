Вимагаю розглянути питання негідної поведінки щодо полоненого у Комітеті ООН з прав людини, - Лубінець про обезголовлення українського воїна

Публічна страта полоненого - це ще один доказ порушення норм Женевських Конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя!

Про це пише у телеграм-каналі уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що російські окупанти вкотре в мережі опублікували відео жорстокого вбивства, ймовірно, українського полоненого, якому ножем відрізали голову. Крім цього, подібні публікації з‘явилися на ресурсі СNN.

"З точки зору людяності та гуманності, чи може взагалі будь-яка армія світу вбивати військовополонених, а потім поширювати це відео на загал. Чи додає честі подібні дії такій армії? Питання риторичне. Втім, про людські чесноти з боку РФ не йдеться взагалі. Що ж це тоді, як не черговий доказ геноциду українського народу? Вони публікують відео, розповсюджують, пишуть жахливі коментарі, в яких відчувається глибока ненависть до України й українців", - пише омбудсмен.

Він також нагадує, що публічна страта полоненого - це ще один доказ порушення норм Женевських Конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя!

"Я, як Омбудсман України, звернувся з листами до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, Генерального Секретаря ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин! А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій. Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини. Також це відео розіслав всім колегам омбудсманам світу з проханням, щоб вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України. А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію - геноцидом українського народу! Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій, як це зробила Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI, виключивши Уповноважену з прав людини в РФ Тетяна Москалькову", - додає Лубінець.

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"І наостанок, як за таких умов Росія може головувати у Радбезі ООН?! Питання знову риторичне!" - запитує він.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.