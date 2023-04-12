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38% українців, які нині перебувають у Польщі, не планують повертатися до України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Польщі планують залишитись і не повертатися в Україну 38% українців, які виїхали з країни через війну. Ще 7% українців планують переїхати з Польщі до іншої країни та налагодити своє життя там.

Про це свідчать дані березневого опитування, проведеного міжнародною агенцією з працевлаштування Gremi Personal, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у жовтні 2022 року агенцією було проведено аналогічне опитування. Тоді планували залишатися у Польщі та не повертатися до України лише 17% українців. 

У березні 55% українців у Польщі підтвердили, що планують повернутися до України. Більшість із них – 82% – повернуться лише після перемоги.

38% українців, які нині перебувають у Польщі, не планують повертатися до України, - опитування 01

Пів року тому 26,5% українців із тих, хто вирішив обов'язково повернутися додому, заявляли, що зроблять це після війни. 22,4% планували поїхати додому протягом найближчих трьох місяців, 35% готувалися залишитися в Польщі мінімум на рік.
"Дехто вже не має куди повертатися, в основному це люди зі східної та південної частини України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато хто вже адаптувався в Польщі, влаштувався на роботу і віддав дітей до польських шкіл. Деякі жінки побудували стосунки з поляками та вже не хочуть розлучатися", – прокоментувала результати березневого опитування Анна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal.

38% українців, які нині перебувають у Польщі, не планують повертатися до України, - опитування 02

В агенції також зазначають, що важливий чинник, який вплинув на плани українців залишитись – відкриття українських бізнесів у Польщі.

Починаючи з другої половини минулого року, понад 10 000 українських компаній відкрилися у Польщі та наймають на роботу українців. Частина висококваліфікованих фахівців, які після переїзду були змушені працювати на простих роботах, скористалися можливістю обійняти добрі посади та отримувати польські зарплати.

Більшість українців, які перебувають у Польщі тривалий час, вивчають чи вже вивчили польську мову, що також відкриває нові можливості на ринку працевлаштування.

Згідно з березневим опитуванням, лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову, ще 10% підтвердили, що вже володіють мовою майже досконало, 30% – можуть вільно спілкуватися, а 50% – у процесі вивчення, але зізнаються, що їм важко дається.

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У Польщі проживає близько двох мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйона громадян. За даними управління соціального страхування ZUS офіційно працевлаштовано вже 739 000 українців.

В опитуванні аналітичного центру Gremi Personal взяли участь 1270 українців, які перебувають у Польщі від кінця лютого 2022 року. Опитування проводилося протягом березня цього року.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+26
не только , половина населения Украины еще в мирное время мечтала свалить с этого идиотизма 95 квартала , не у всех были возможности , война многим помогла жить по человечески ( беженцам ) , получать достойную оплату за их труд , достойную медицину, образование для детей, безопасность бизнеса , отсутствие коррупции , спокойствие и тд , эта статистика очень приглаженная , на самом деле гораждо больше тех , кто не вернется в этот кошмар имени 95 квартала .
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12.04.2023 14:19
+23
38 відсотків це ще дуже оптимістично.
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12.04.2023 14:00
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Ну , а чого ви хотіли

Країна якою керують клоуни - перетворюється у шапіто

А розумним людям з шапіто - не по дорозі
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12.04.2023 15:58 Відповісти
Розумні люди їдуть у нормальну країну Заходу, а не у рагульну польщу
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12.04.2023 18:36 Відповісти
Брудна піна!

Як справи на багатих селах Польщі?
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21.04.2023 22:35 Відповісти
Приїдь , подивись

Але ж ти не можеш. Бо в Україні клоун вів кріпацтво
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23.04.2023 17:25 Відповісти
Ааа! То ти сюди приходиш нас дражнити!?

Падонаг!
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23.04.2023 23:35 Відповісти
В 1931 году в СССР украинцев было больше, чем руских. Такая цифра указана в книге "На великой стройке", изданной в 1931 году в Ленинграде. Такие же данные представлены в первой советской энциклопедии 1926 года.
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12.04.2023 16:01 Відповісти
То опечатка ,насправді 31 ,а не 81 подивіться дані перепису 1926 року.
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12.04.2023 17:03 Відповісти
Бубочка развалил Украину. Зачем возвращаться в разрушенную и супер коррумпированную страну?
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12.04.2023 16:43 Відповісти
Її ще при Чучмі почали розвалювати ,бубочка лише її доконав.
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12.04.2023 17:05 Відповісти
Головне щоб "бтг монако" неповерталось.
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12.04.2023 16:55 Відповісти
Оь якраз воно і повернеться ,щоб докрасти те ,що не вкрали до війни .
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12.04.2023 17:07 Відповісти
Правильно сделают!! А что в Украине делать??становиться рабами Ахметова, коломойского и Зеленского других жидов-ворюг, За 5 тысяч гривен в месяц!!!
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12.04.2023 17:12 Відповісти
Ким це треба працювати на зп 5 тисяч? Щось ти розписдівся
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12.04.2023 20:25 Відповісти
Мій покійний батько, у 2011-му році заробляв в ахметівському Київенерго, більше $700 не на керівній посаді. При цьому у нього повністю була біла зарплата і медстраховка з покриттям навіть лікування зубів. А ти і далі вір лохам, що розказують, про те що у ахметова працюють безкоштовно
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13.04.2023 09:39 Відповісти
Потерпілий робить в Україні рай на землі, а вони чомусь повертатись не хочуть, як так? Вони ж зі своїм не лохом зробили всіх разом.
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12.04.2023 17:27 Відповісти
польща - це вибір низькокваліфіковано і низько освідченного люмпену у часи коли вся Європа відкрита для пмж. Я не знаю наскільки треба бути тупим, аби замість Швейцарії чи Австрії обрати польські злидні
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12.04.2023 18:34 Відповісти
Жизнь одна. И детям надо дать лучшее. А Украина 30 лет не делала реформ и сч тоже делает с загран пенделя и народ возмущения... И все равно пытаются выкрутится....
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12.04.2023 19:19 Відповісти
А хто тебе до війни заставляв жити у злиднях в Україні? Невже важко було здобути затребувану спеціальність чи відкрити бізнес і заробляти європейську зарплату в Україні? Чи ти думаєш, що у лондоні працюючи водієм автобуса, житимеш у пентхаусі з видом на тауер і твої діти навчатимуться у гарварді? Хєр там.
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12.04.2023 20:22 Відповісти
Если ты идиот и не украинец, что видно по твоему высеру, то не вякай.
Ещё с кучмы вести честный бизнес в Украине и не лечь под силовиков нельзя. Это Факт. Не говоря про наши честные и неподкупные суды....
Хотя не буду спорить с идиотом...
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16.04.2023 00:02 Відповісти
Не знаю, може в інших містах твориться такий бєспрєдєл, однак у Києві з такою проблемою не стикався з 2015-20-й роки. Можливо тому що не торгував наркотою, можливо я живу не в Україні 😸
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21.04.2023 21:43 Відповісти
а зачем людям возвращаться в мир коррупции, бесправия, нищеты? где любой чиновник может сделать любое преступление и откупиться. где за воровство не садят а просто увольняют.
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12.04.2023 19:46 Відповісти
Так, а хто цю корупцію розплодив? Ці самі люди, які звалили! Чи тобі нагадати квітень 2019, коли майже всі гастербайтери у польщі обрали саме клоуна преZeдентом.
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12.04.2023 20:23 Відповісти
ну не ври, порох выиграл по заграничным округам
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13.04.2023 07:30 Відповісти
Порох не виграв у польщах, словачинах, країнах Балтії, румунії, Болгарії та ін. Як раз у країнах де найбільше заробітчанського бидла він і пробув.
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13.04.2023 09:30 Відповісти
инет в помощь))))
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13.04.2023 16:14 Відповісти
В яблучко ! Саме ці істоти , нам понавиберали, а потім втікли .
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13.04.2023 16:05 Відповісти
Як я поїхав з України, то я мав 1200 доллярів на місяц. Працьовав монтажником систем вентіляції і кондіціьовання. маю 62 роки. В Україні мене зараз на роботу ніхто не візьме. Пенсія просто сльози 80 доллярів. Тут працюю у Польщі так само монтажником . Маю 800- 1000 доллярів. Теж сльози, бо житло , то рівно половина. Але 500 доллярів краще, ніж пенсія у 80 доллярів і ще треба сплатити за компослуги. ТО планую залишатися тут. Аби працювати в Україні і мати хоча б 500 доллярів, повернувся б вже на завтра.
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12.04.2023 20:54 Відповісти
Не буде тобі щасття ! А мігби сітки плести , окопні свічки робити , добровольцем госпітальєром на нуль , рятувати наших поранених . Багато чого міг би , але ти совок довбаний , бо своя кишеня дорожче , чим..
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13.04.2023 16:04 Відповісти
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21.04.2023 22:36 Відповісти
Сьогодні чула розмову двох молодих жінок. Одна одній розповідали, скільки хто отримує з їхніх знайомих за кордоном, кажуть, що їм такі гроші тут і не снились. От і весь прикол, біднота нарешті зможе отримати €500 та бути счасливою від цього. Не повернуться ці дівчата в Україну, вони знайдуть там собі поляків та залишаться жити назавжди. Саме для цього більшість жінок і виїхала з України.
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21.04.2023 22:41 Відповісти
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