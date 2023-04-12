Світ отримає війну з Четвертим рейхом, якщо обере ганебний мир з РФ, - Данілов

Якщо світова спільнота не доб’ється поразки Росії, то отримає нову війну з російським "Четвертим рейхом".

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома. Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", - наголосив він.

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