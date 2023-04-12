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Світ отримає війну з Четвертим рейхом, якщо обере ганебний мир з РФ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Якщо світова спільнота не доб’ється поразки Росії, то отримає нову війну з російським "Четвертим рейхом".

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома. Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.

У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", - наголосив він.

Також читайте: Рішення про контрнаступ ухвалять в останній момент, варіантів багато, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Зеленський вже обрав.
Отримав війну.
А на що ви взагалі розраховували ?
Що кацапи нємнога пастрєляют, а патом ви дагаварітєсь гдєта по сєрєдінє ?
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12.04.2023 14:19
+18
«Все мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе… Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое… Я обращаю свои взоры к единой Европе»--Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритани (1874 -1965 гг.)



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12.04.2023 14:19
+15
Слова правильные, да только с делом расходятся. Чинуши с роспаспортами, деятельность рпц, теневая торговля с московитами и их союзниками, всякие иксбэты и прочая муть. В первую очередь у себя надо порядок навести.
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12.04.2023 14:17
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такі полум'яні речі в ООН треба говорити..нам це і так відомо.
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12.04.2023 14:14 Відповісти
кому ***** твій зоотехнік всрався,ЙОГО НІХТО НЕ СЛУХАЄ
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12.04.2023 14:36 Відповісти
ще один довбень
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12.04.2023 14:53 Відповісти
ну то й так по тобі видно довбику,що ти убогий,лижи далі і не скавчи)))
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12.04.2023 14:56 Відповісти
Не треба ляпало ляпати. Думаєте ,що зеленим забудуть всю ту брехню, яку вони впарували народу напередодні 24 лютого 2022 р?https://www.bbc.com/ukrainian/news-59830482

РНБО: Загрози нападу Росії немає, святкуйте спокійно. 30 грудня 2021 р.

Війна нічого не спише.Будете за свою брехню відповідати. І за шашлики і за Чонгар і за дороги, по яким йшла колонами русня.
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12.04.2023 14:24 Відповісти
Підтримую. Який грамотний став Данілов. А чому мовчав три роки, коли кацапи готувалися до війни. а "слуги" заривали останні гроші в дороги і не робили ні ракет, ні нових підрозділів, а навпаки скорочували? Ні разу не виконали оборонне замовлення, а тих генералів, які робили для укріалення армії. посадили, Директорів заводів, які виробляли вироби для ЗСУ, посадили чи порушили кримінальні справи, спеціалістів звільнили, а гроші забрали знову на дороги. Хто всіх закликав подивитися в очі пуйлу і звинувачував Порошенко у війні?Навіть вже перед самим нападом оситанні 50 мільярдів гривень відправили не на ЗСУ і тероборону, а на дороги, а гетьманцев, арахамія і резніков ще звинуватили опозицію в популізмі. То чому вам можна було готуватися до війни в оманах, Трускавцях, Буковелях, на шашликах, а світу виробляти ракети? Хто казав, що США і Англія та інші європейські країни брешуть, коли вас попереджали про наступ?
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12.04.2023 14:46 Відповісти
73%....... .... ...
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12.04.2023 15:21 Відповісти
39%
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12.04.2023 15:29 Відповісти
Ну чого воно вилазить? Щоб ще раз нагадати, що він і його подільники брехали українському народу про відсутність загрози нападу, що призвело до тяжких наслідків? Сидів би мовчки і чекав би суду!
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12.04.2023 14:16 Відповісти
За брехню має відповідати.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rnbo-vtorhnennia-rosii/31579927.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59830482
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12.04.2023 14:26 Відповісти
Слова правильные, да только с делом расходятся. Чинуши с роспаспортами, деятельность рпц, теневая торговля с московитами и их союзниками, всякие иксбэты и прочая муть. В первую очередь у себя надо порядок навести.
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12.04.2023 14:17 Відповісти
З одного боку правильно підмітили, а з іншого... росії потрібна Україна як ресурс для ведення подальших війн. Тому Європі доведеться обирати між двох зол як це було в WWII, нажаль деякі українські політики розуміючи це починають "сідати на голову".
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12.04.2023 14:29 Відповісти
Історія вчить, якщо будеш брехати своїм громадянам та вважати їх лохами, то закінчиш як зрадник на смітнику історія десь у сибіру
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12.04.2023 14:19 Відповісти
Зеленський вже обрав.
Отримав війну.
А на що ви взагалі розраховували ?
Що кацапи нємнога пастрєляют, а патом ви дагаварітєсь гдєта по сєрєдінє ?
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12.04.2023 14:19 Відповісти
«Все мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе… Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое… Я обращаю свои взоры к единой Европе»--Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритани (1874 -1965 гг.)



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12.04.2023 14:19 Відповісти
Світ вже получив прививку від путіна --- надіюсь .
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12.04.2023 14:19 Відповісти
Вся жизнь впереди надейся и жди
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12.04.2023 14:43 Відповісти
"ганебний мир з рф"- це те, що твої начальники - дєрьмак і зе-лупа - не лише пропонували, але й усіма силами втілювали: не закуповували озброєння, призначли агентів фсб до сбу, etc. тому, краще б ти, данілов, сидів та мовчав...
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12.04.2023 14:20 Відповісти
Це сталось ще в 14 після анексії. Зараз вони пожинають плоди своєї лякливості. А ми пожинаєм свої.
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12.04.2023 14:22 Відповісти
А я думал он скажет шо если вы от нас отвернетесь (сша и партнеры), мы запустим все 16 энергоблоков АЭС в воздух и сольем все отработанное топливо в черное море, раз вы так боитесь радиации
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12.04.2023 14:24 Відповісти
у турків після цього ********* як арбузи будуть
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12.04.2023 14:38 Відповісти
в общем, пока власть в Украине не возьмут военные, будут литься гражданские сопли комиков, ветеринаров, агитаторов, агентов кацапии... но только не отгогилашчиленные булдановы и резниковы...
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12.04.2023 14:24 Відповісти
Правільна! Тільки от, ваєнний - ваєннаму рознь((((
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12.04.2023 15:08 Відповісти
«Беларуская выведка».
Джерела нас просять попередити зацікавлені сторони, що Лукашенко цього разу «дозрів». Причому рішення він ухвалив не під тиском, а в результаті «ядерних гарантій» та гарантій безпеки себе особисто та системи влади у Білорусі.
Одна з умов: тактична ядерна зброя буде розміщена в Білорусі, а Лукашенко перебуватиме під парасолькою стратегічних ядерних сил стримування РФ.
Як повідомлялося раніше, спільне угруповання військ «союзної держави» незабаром буде значно збільшено. Ми працюємо над подальшим отриманням інформації на цьому напрямі. Поки що йдеться про формування реальної перманентної загрози на українському та литовському флангах частинами ЗС Білорусі.
Найближчим часом слід очікувати на накопичення військ саме на цих напрямках. Автори каналу вважають, що литовський фланг буде використаний для утруднення чи перенесення саміту НАТО, а український фланг - для відволікання сил настання ЗСУ.
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12.04.2023 14:25 Відповісти
Маніпуляції... рашкє до Рейха як до Місяця рачки, по всім аспектам держуправління, військ.потенціалу, незалежної промисловості, розробки зброї і тищу іншого
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12.04.2023 14:26 Відповісти
ви не праві. По ресурсам Рейх і поруч не стояв. Ядерної зброї в Гітлера не було. Невичерпної маси мʼяса також. Розробки зброї - дуже спірне питання. Німецька техніка не така ідеальна, як її малювали радянські історики, шоб пояснити невʼїбенну поразку на початку війни.
Єдине в чому вигравав Рейх - дуже талановиті генерали, яких в рашці не наблюдається. Але через ручне керування військами Гітлером, який болта клав на всіх тих генералів з їх досвідом і порадами, це повністю нивелювало всі ті таланти.
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12.04.2023 14:35 Відповісти
Ядерна зброя - це інструмент стримання, а не наступальна зброя. Фінансово Третій Рейх ще до початку другої Світової був сильно потужніший ніж рашка перед 24 лютого,повністю незалежний у виробництві зброї, нетошо рашка зараз. Про кількість мобвлізованих мовчу, про кількість озброєння - легко порівняти самому, до 44-го року без супроводу через напади підлодок крігсмаріне моря Європи фактично були заблоковані, чого і близько зараз немає навіть в Чорному морі. Те ж саме по авіації, розвідці. Рашка з усіх сил намагається мобілізувати свій розвалений ВПК. На відміну від Третього Рейху - овни не готувались до війни, затяжної і витратної. Так, на пару днів СВО, а потім парад по Хрещатику
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12.04.2023 14:47 Відповісти
Ресурси в рейха справді були не ті, що в мордора...
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12.04.2023 15:10 Відповісти
Та не треба відповідати за світ..Краще б дбав за Україну. Поляки добре кажуть це наша війна, відповідальність за українцями не треба туди підстрикати інших. Є партнери і союзники а привязувати війну до інших це для того щоб пояснювати як все крадуть і нічого не робить захід?))
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12.04.2023 14:30 Відповісти
Це майже дослівний вислів Черчілля про Мюнхенські угоди 1937 року.
«Якщо країна між війною та ганьбою обирає ганьбу, вона отримає і війну, і ганьбу»
Сказано було 85 років тому, а начебто про сьогодні.
І це не дивно. Технології змінилися, а люди залишилися такими ж.
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12.04.2023 14:31 Відповісти
Але це казав Черчіль, а не Чемберлен переобувся і почав " воювати"(((
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12.04.2023 15:11 Відповісти
Війна з лапатними рейхом та фюрером вже триває-якщо хтось ще цього не розуміє...
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12.04.2023 14:32 Відповісти
Ну й Данілка! Ну й да маладец! Я прооную вет інститут (чи як як він там називаєтся) де Данілка навчався перекваліфікувати в "Університет міжнародних відносин імені РОГИ ТА КОПИТА".
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12.04.2023 14:33 Відповісти
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12.04.2023 14:36 Відповісти
Так ви і обирали ганебний мир з ****** з вашими оманськими договорняками, і отримали війну.
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12.04.2023 14:36 Відповісти
если бы , суки, не е**ли Западу мозги, а выполнили его условия - оружия уже давно было бы навалом..... Именно зермакит саботируют требования Запада и этим тормозят помощь.
Из восьми пунктов , которые должны быть выполнены, как условие поставок , выполнено ноль целых и х*р десятых.... И никаких виновников , кроме ЗеОПы в этом нет
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12.04.2023 14:43 Відповісти
Ніколи знову?Історія повторюється і це вже зараз відбувається..
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12.04.2023 14:47 Відповісти
діти гопніка в маямі .................
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12.04.2023 17:46 Відповісти
Так світ не воює з рф! То кому він то впарює?
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12.04.2023 15:05 Відповісти
Захід довгий час вірив у оманливу ілюзію нібито рашистська федерація є "периферійною Європою", "Європою, що не вдалась". Звідти й таке поблажливе ставлення до московії - декому вперто хотілось вірити, що вона "виправиться", "одумається" і можна буде із чистою совістю продовжувати тиснути лапу бухому російському ведмедю-людожеру у вушанці і лаптях (і навіть отримувати при цьому мішки рублів). До цього часу московії сходили з рук фактично усі злочини. Після війни рф-ії у Чечні та Грузії у Європі продовжували відкриватись "центри русскай культури" й інша подібна ***** так, ніби нічого й не сталось. Руссо турісто із промитими мізками (а поміж них і кацапська агентура) вільно роз'їжджали світом, поширюючи із собою російський шовінізм і ментальність "рСУКАва міра". Зараз раіся-терористка головує в ООН - це взагалі лютий треш. Захід мусить зрозуміти, що рашистська федерація ніколи не була і не є простором, де людські життя мали б значення. московія повинна понести відповідальність за усі вчинені нею злочини - як в Україні, так і в інших державах. Акти геноциду та абсолютно нелюдські страти і катування наочно демонструють, кричать і волають про те, що рф лежить у абсолютно іншій цивілізаційній (чи, швидше, антицивілізаційній) площині. путін (як реальний, так і колективний) - це щось середнє між Саддамом Хусейном і Кім чен Іром. От тільки він ще більш хитрожопий і самовпевнений, бо вірить у свою безкарність і "всемогутність". Петля за московським хуjлом вже давно плаче.
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12.04.2023 15:29 Відповісти
когда ваши дети будут с нашими под бахмутом гибнуть, тогда будешь иметь право это говорить
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12.04.2023 15:38 Відповісти
данилов и остальная сегодняшняя и бывшие шоблы, а где ваши дети? на фронте под бахмутов или по израилям и монако?
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12.04.2023 15:36 Відповісти
 
 