Світ отримає війну з Четвертим рейхом, якщо обере ганебний мир з РФ, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо світова спільнота не доб’ється поразки Росії, то отримає нову війну з російським "Четвертим рейхом".
Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Формулу Перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома. Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.
У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
РНБО: Загрози нападу Росії немає, святкуйте спокійно. 30 грудня 2021 р.
Війна нічого не спише.Будете за свою брехню відповідати. І за шашлики і за Чонгар і за дороги, по яким йшла колонами русня.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rnbo-vtorhnennia-rosii/31579927.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59830482
Отримав війну.
А на що ви взагалі розраховували ?
Що кацапи нємнога пастрєляют, а патом ви дагаварітєсь гдєта по сєрєдінє ?
Джерела нас просять попередити зацікавлені сторони, що Лукашенко цього разу «дозрів». Причому рішення він ухвалив не під тиском, а в результаті «ядерних гарантій» та гарантій безпеки себе особисто та системи влади у Білорусі.
Одна з умов: тактична ядерна зброя буде розміщена в Білорусі, а Лукашенко перебуватиме під парасолькою стратегічних ядерних сил стримування РФ.
Як повідомлялося раніше, спільне угруповання військ «союзної держави» незабаром буде значно збільшено. Ми працюємо над подальшим отриманням інформації на цьому напрямі. Поки що йдеться про формування реальної перманентної загрози на українському та литовському флангах частинами ЗС Білорусі.
Найближчим часом слід очікувати на накопичення військ саме на цих напрямках. Автори каналу вважають, що литовський фланг буде використаний для утруднення чи перенесення саміту НАТО, а український фланг - для відволікання сил настання ЗСУ.
Єдине в чому вигравав Рейх - дуже талановиті генерали, яких в рашці не наблюдається. Але через ручне керування військами Гітлером, який болта клав на всіх тих генералів з їх досвідом і порадами, це повністю нивелювало всі ті таланти.
«Якщо країна між війною та ганьбою обирає ганьбу, вона отримає і війну, і ганьбу»
Сказано було 85 років тому, а начебто про сьогодні.
І це не дивно. Технології змінилися, а люди залишилися такими ж.
Из восьми пунктов , которые должны быть выполнены, как условие поставок , выполнено ноль целых и х*р десятых.... И никаких виновников , кроме ЗеОПы в этом нет