У бою проти окупантів загинув 19-річний студент НаУКМА Іван Рибитва (Фізик)

Надаючи першу допомогу побратиму та евакуюючи його з поля бою, Іван дістав смертельне поранення в шию.

Про це університет повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"7 квітня 2023 року у місті Бахмут в бою загинув студент НаУКМА Іван "Фізик" Рибитва. Щирий, світлий і невимовно сильний 19-річний воїн.

Після початку повномасштабного вторгнення Ваня взяв академвідпустку з 1-го курсу спеціальності "Фізика" в Могилянці та пішов добровольцем у ДФТГ. Після звільнення Київщини, вийшов з ДФТГ, рік сумлінно готувався та вчився, успішно пройшов відбір у 3-тю Окрему Штурмову Бригаду, у січні 2023 доєднався до лав Збройних Сил. Пройшов навчання в Британії.

На початку квітня Іван із побратимами стали на підсилення 1-го механізованого батальйону в боях за Бахмут. 7 квітня, прийнявши бій, надаючи першу допомогу побратиму та евакуюючи його з поля бою, Іван потрапив під снайперський вогонь та отримав смертельне поранення в шию", - йдеться в повідомленні.

Прощання з українським захисником відбудеться 13 квітня о 10:00.

Місце: 1-й плац Києво-Могилянської Академії. Вхід через браму з Контрактової площі, навпроти Гостиного двору. Почесне поховання відбудеться опісля прощання на військовому полі Міського (Берковецького) кладовища. Адреса: Стеценка, 18 (поле "42").

"Родина не потребує фінансової підтримки. Натомість, її потребує військо, в якому мав честь служити Іван. Ми хочемо помсти. Ми хочемо, щоб наша відповідь тим, хто винен у його смерті та смертях інших українських героїв, була гідною їхньої світлої пам’яті.

Підтримати наше прагнення можна надіславши будь-яку суму:



- Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/ALP1n2YYtF

- номер карти: 5375411205374353

- приват: 4149629361373129 (Рибитва Микола, брат).

Усі зібрані гроші підуть на допомогу бійцям Сил Оборони", - наголосили у НаУКМА.

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