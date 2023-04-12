Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування", - Центр нацспротиву
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Окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб мати підставу для депортації українців.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначається, на програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі Росія планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права.
Так, з початку року на Донеччині огляд пройшли 75 тис. дітей й 39 тис. в результаті було вивезено до РФ. На Луганщині "оглянули" 94 тис. й у 66 тис. "виявили патологію", після чого вивезли. Водночас зафіксовані випадки коли лікарі вимагають у батьків гроші, щоб не "виявляти патологію".
Як зазначили в ЦНС, окупаційна адміністрація й надалі проводить політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Для цього росіяни активно промивають мізки дітям на ТОТ, що є ознакою геноциду, адже така політика спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.
Будь ласка, зачекайте...
Всіх з перемогою.
@OWve3f2iP48QLoQ
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9 год
Это какая то отдельная форма антижизни - хтонь болотная... Поэтому они исторически всегда воруют славянских детей и женщин, что бы разбавить свою андрофагскую кровь... Именно для это Сралин ссылал в Скотостан украинцев, поляков, литовцев и прочих представителей человечества,..
Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.
Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ.
Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. "Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.
Щоб їм було ніяковіше - застосувати на території рф всі такі ж самі плани фільтрації які кацапи застосовують на окупованих Українських територіях!
Чи не план це був малороса зробити з України радянську республіку.