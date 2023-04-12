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діти (4411) Росія (47286) лікування (561)

Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування", -  Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

діти

Окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб мати підставу для депортації українців.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, на програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі Росія планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права.

Так, з початку року на Донеччині огляд пройшли 75 тис. дітей й 39 тис. в результаті було вивезено до РФ. На Луганщині "оглянули" 94 тис. й у 66 тис. "виявили патологію", після чого вивезли. Водночас зафіксовані випадки коли лікарі вимагають у батьків гроші, щоб не "виявляти патологію".

Також читайте: Україна напрацьовує варіанти групових повернень дітей, - Лубінець

Як зазначили в ЦНС, окупаційна адміністрація й надалі проводить політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Для цього росіяни активно промивають мізки дітям на ТОТ, що є ознакою геноциду, адже така політика спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Бранимир Пѣрɤнöвич
@OWve3f2iP48QLoQ
·
9 год
Это какая то отдельная форма антижизни - хтонь болотная... Поэтому они исторически всегда воруют славянских детей и женщин, что бы разбавить свою андрофагскую кровь... Именно для это Сралин ссылал в Скотостан украинцев, поляков, литовцев и прочих представителей человечества,..
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12.04.2023 15:21
+7
Краще би піаніста на лікування вивезли
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12.04.2023 15:24
+6
Кацапи діють тоталітарними,звірячими,нелюдськими методами, не зважають ні на яку честь,совість чи мораль, і вони були такими завжди, проблема світу в тому що вони вважали,що після розпаду совка там у людей в головах щось змінилося.
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12.04.2023 15:09
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12.04.2023 15:09 Відповісти
Кацапи діють тоталітарними,звірячими,нелюдськими методами, не зважають ні на яку честь,совість чи мораль, і вони були такими завжди, проблема світу в тому що вони вважали,що після розпаду совка там у людей в головах щось змінилося.
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12.04.2023 15:09 Відповісти
Що може бути цинічніше? Самі створили умови для "лікування", самі беруться "лікувати". Хай будуть прокляті кацапи з їхньою манією возити людей туди-сюди невідомо для чого.
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12.04.2023 15:10 Відповісти
Я всіх вітаю з закінченням війни. Якщо ви волонтер і купили на народні гроші праворульний позашляховик для ЗСУ, то можете тепер його спалити. Від сьогодні ВСП реєструвати такі автомобілі для постановки на облік у військові частини не буде.

Всіх з перемогою.
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12.04.2023 15:11 Відповісти
Розпорошення українців серед мокшано-удмуртів триває 300 років, щоб Х**ло врешті сказало: "Русскіє і украінци практіческі одін народ".
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12.04.2023 15:11 Відповісти
Всі втрати живої сили росією у війні вже компенсовано. Є сенс продовжувати.
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12.04.2023 15:16 Відповісти
Бранимир Пѣрɤнöвич
@OWve3f2iP48QLoQ
·
9 год
Это какая то отдельная форма антижизни - хтонь болотная... Поэтому они исторически всегда воруют славянских детей и женщин, что бы разбавить свою андрофагскую кровь... Именно для это Сралин ссылал в Скотостан украинцев, поляков, литовцев и прочих представителей человечества,..
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12.04.2023 15:21 Відповісти
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12.04.2023 15:22 Відповісти
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12.04.2023 15:24 Відповісти
Чумаааазі
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12.04.2023 15:39 Відповісти
Краще би піаніста на лікування вивезли
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12.04.2023 15:24 Відповісти
Разом з оточенням!
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12.04.2023 15:35 Відповісти
это заложники - чтобы сидящие под оккупантами люди ссали даже дернутся
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12.04.2023 15:50 Відповісти
***** замінює втрачене біосміття українськими дітьми, сподіваючись виростити з них нове біосміття.
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12.04.2023 16:50 Відповісти
А тим часом на рашку йде кара небесна! Є вірогідність початку епідемії чуми, і це не жарт і не фейк.

Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.

Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. "Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.
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12.04.2023 16:52 Відповісти
Заїб@утся кацарилі репарації виплачувати, ось і тримаються за окуповані території як воші кожуха - замітають сліди. Воздасться їм з торицею, а діточок повернемо!🤬
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12.04.2023 16:59 Відповісти
Роблять все те саме шо і завжди, з початку Ымперії
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12.04.2023 17:40 Відповісти
Це і є відмінним приводом для повної денаціоналізації парашної перерації!
Щоб їм було ніяковіше - застосувати на території рф всі такі ж самі плани фільтрації які кацапи застосовують на окупованих Українських територіях!
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12.04.2023 17:43 Відповісти
Заложников себе обеспечили.
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12.04.2023 18:07 Відповісти
"Говорили нам: "Ми, росіяни - нація. А ви, українці - ніхто". "Їжі нормальної не було. Води, щоб помитись. Ми тікали, аби купити нормальної їжі. Били палкою металевою. Лякали інтернатом". Такі історії розповідають діти, які повернулися з Російської Федерації після викрадення.
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12.04.2023 18:52 Відповісти
Це майбутнє України яке зеленський віддав під контроль кацапів, можливо ще в Омані.
Чи не план це був малороса зробити з України радянську республіку.
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12.04.2023 20:56 Відповісти
 
 