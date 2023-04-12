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Війська РФ обстріляли Дворічну на Харківщині, поранено чоловіка та жінку, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харківщина

Російські загарбники обстріляли смт. Дворічна на Харківщині. Поранення дістали 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли смт Дворічна Куп'янського району", - зазначив очільник області.

Попередньо відомо, що поранення дістали 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Обоє наразі у важкому стані, медики борються за їхнє життя.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: під ворожим вогнем опинилися 4 райони. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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