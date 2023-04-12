Трьох експрацівників річпорту на Херсонщині підозрюють у співпраці з окупантами, - Офіс Генпрокурора

За даними слідства, колишні працівники філії "Херсонський річковий порт" АСК "Укррічфлот" під час тимчасової окупації міста погодилися співпрацювати з окупаційною владою

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Один з них обійняв посаду директора захопленої філії підприємства, другий став його заступником, а третій погодився на посаду механіка транспортного відділу.

Так званий "директор" перереєстрував підприємство відповідно до вимог російського законодавства, організовував його роботу та вживав заходів для введення в обіг у м. Херсоні рубля.

Підозрювані виконували вказівки окупаційної влади, діючи в інтересах збройних сил рф, допомагали інженерним військам в облаштуванні понтонної переправи.

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Також вони організували та забезпечили реконструкцію вантажної баржі для перевезення військової техніки, вилучили у працівників транспортні засоби, які перебували в їх користуванні, для потреб ворожих військ.

Окрім того, забезпечували переправлення російської техніки через річку Дніпро, сприяли вивезенню майна підприємства на тимчасово окуповану територію та забезпечили окупантів дизельним пальним на майже 300 літрів.

Під час обшуків їхніх осель правоохоронці виявили докази співпраці з ворогом. Серед них документи, російська атрибутика, комп'ютерна техніка, боєприпаси.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури всім трьом місцевим мешканцям заочно повідомлено про підозру у пособництві країні-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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