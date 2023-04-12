"На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого
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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена надзвичайно жорстокими відео, які були опубліковані у соціальних мережах у вівторок, 11 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву місії.
"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла імовірно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Ну так московия наложит вето на ваше расследование, да и дальше будет зверствовать. Тут без методов Моссада не обойтись. Только так можно наказать фашистов террористов.
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Бл.... Ну то залякайте якось їх, навіщо їх брати живцем й тягнути в полон, щоб потім судити й тримати в теплих камерах. Просто виріжте всіх.
По сути - сейчас русня воюет за то чтобы этой ответственности избежать. Судя по их варварскому поведению - они пытаются склонить Украину к урегулированию конфликта на путинских условиях. И эти зверства будут продолжатся до полной, военной победы Украины.
А в цілому - так і є.
Це потім кацапам стало моторошно самим від себе і вони вигадали безглузду легенду про ЦАПИНУ БОРОДУ у БОЯР...
А так, на всіх східних мовах(тюркських, арабській, деяких семітських),КАСАБ - це м'ясник, батчер...Отримали мосеалі це прізвище після КАЗАНСЬКОЇ МАСАКРИ ТАТАР...у 1552 році...
Це ж уявляєте, яку треба мати схиблену фантазію маньячелл, щоб у жорстокості переплюнути самих азіатів татар....Щоб ті почали скиглити і обзивати москалів КАСАБАМИ, тобто М'ЯСНИКАМИ
Смотреть - как отрезают головы
И ничего не делать,чтобы остановить этот ужас
Для меня это запредельно
Все начинает терять смысл
Цивилизованное человечество не может так жить
Не должно так жить