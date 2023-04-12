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"На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена надзвичайно жорстокими відео, які були опубліковані у соціальних мережах у вівторок, 11 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву місії.

"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла імовірно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаю розглянути питання негідної поведінки щодо полоненого у Комітеті ООН з прав людини, - Лубінець про обезголовлення українського воїна

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
бла бла бла ядерна зброя бла бла бла нічо не можемо бла бла бла
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12.04.2023 15:29
+17
От лише моніторингова група не вказала, хто повинен розслідувати і карати кацапських нелюдів. Очевидно, що це робитиме сама Україна і ЗСУ. Більше нікому.
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12.04.2023 15:34
+17
Вы забыли отчет комиссии ООН где они не увидели никаких убийств издевательств россиян над нашими военнопленными но развели срачь и вонь по поводу кацапских пленных и тыкнули Украине мол погано вылизываете астрал этим ****** в лагерях...это все про неодинокие случаи как раз продолжение нарратива и трендов ********* гебельской пропагандонии вэй вэй нас вбывают украинцы...
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12.04.2023 15:58
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бла бла бла ядерна зброя бла бла бла нічо не можемо бла бла бла
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12.04.2023 15:29 Відповісти
...але так як ми просто грантоїди нікчемні, то ми не ризикнемо навіть щось гавкнути в сторону агресора.
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12.04.2023 15:30 Відповісти
Ссуки оонівські.
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12.04.2023 15:31 Відповісти
Вы забыли отчет комиссии ООН где они не увидели никаких убийств издевательств россиян над нашими военнопленными но развели срачь и вонь по поводу кацапских пленных и тыкнули Украине мол погано вылизываете астрал этим ****** в лагерях...это все про неодинокие случаи как раз продолжение нарратива и трендов ********* гебельской пропагандонии вэй вэй нас вбывают украинцы...
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12.04.2023 15:58 Відповісти
оон ПНХ!
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12.04.2023 15:33 Відповісти
От лише моніторингова група не вказала, хто повинен розслідувати і карати кацапських нелюдів. Очевидно, що це робитиме сама Україна і ЗСУ. Більше нікому.
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12.04.2023 15:34 Відповісти
головне слово тут "на жаль", це все..., місії ООН жаль, що у війні, якої вони ніяк не могли перешкодити, "одна зі сторін конфлікту!" поводиться як справжні виродки, які заслуговують тільки на повне винищення разом з нащадками..., бо "руський мир" це заразно та невиліковне...
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12.04.2023 15:36 Відповісти
А ці імпотенти АзАбочєннАсть чого нє виразілі?...
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12.04.2023 15:36 Відповісти
ООН приголомшени? Це щось новеньке. Мабудь, термін "озабоченние" вже себе витратив
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12.04.2023 15:37 Відповісти
Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності",

Ну так московия наложит вето на ваше расследование, да и дальше будет зверствовать. Тут без методов Моссада не обойтись. Только так можно наказать фашистов террористов.
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12.04.2023 15:37 Відповісти
Краще б вже мовчали. Бо від їхнього ''пізд**жу'' тільки зло бере!
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12.04.2023 15:37 Відповісти
"У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України. "
----
Бл.... Ну то залякайте якось їх, навіщо їх брати живцем й тягнути в полон, щоб потім судити й тримати в теплих камерах. Просто виріжте всіх.
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12.04.2023 15:39 Відповісти
Месть к пешкам будет на поле боя, а казнить показательно нужно всю верхушку рашки в режиме он-лайн.
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12.04.2023 15:43 Відповісти
Я саме про "пешек", особливо виродків мільчакова. А верхушку можна й судити а потім повісити.
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12.04.2023 15:46 Відповісти
Ответственность это то оружие которого рашисты боятся больше чем ЯО
По сути - сейчас русня воюет за то чтобы этой ответственности избежать. Судя по их варварскому поведению - они пытаются склонить Украину к урегулированию конфликта на путинских условиях. И эти зверства будут продолжатся до полной, военной победы Украины.
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12.04.2023 15:40 Відповісти
Варварська, звірська, нелюдська поведінка була з самого початку - то є їхня звіряча сутність.
А в цілому - так і є.
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12.04.2023 15:50 Відповісти
Коли б московити хоть на мить сумнівались що їх за щось подібне буде покарано, вони ніколи не оприлюднили подібне відео. Але наданий "статус" головуючих в ООН говорить про зворотнє.
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12.04.2023 15:41 Відповісти
Давайте відберемо у них броньовані тойоти,та віддамо у ЗСУ,повно цих підарів по Києву катається...
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12.04.2023 15:42 Відповісти
А ничего что сегодня етот убийца отрезавший голову украинскому солдату сегодня глава ООН?
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12.04.2023 15:42 Відповісти
буде керувати розслідуванням
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12.04.2023 17:25 Відповісти
Странно как эта мониторинговая миссия ООН вину на казнённого не положила и оправдывала палача тем, что он понес моральные страдания
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12.04.2023 15:44 Відповісти
и дальше что??????????? выразят обеспокоенность? калеки хреновы
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12.04.2023 15:44 Відповісти
Ссссуки импотентные!!!На х.й вы нужны?
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12.04.2023 15:48 Відповісти
Ви що думаєте, що наші предки далбайопами були, коли КАЦАПУ придумали прізвище КАЦАПА?...

Це потім кацапам стало моторошно самим від себе і вони вигадали безглузду легенду про ЦАПИНУ БОРОДУ у БОЯР...
А так, на всіх східних мовах(тюркських, арабській, деяких семітських),КАСАБ - це м'ясник, батчер...Отримали мосеалі це прізвище після КАЗАНСЬКОЇ МАСАКРИ ТАТАР...у 1552 році...

Це ж уявляєте, яку треба мати схиблену фантазію маньячелл, щоб у жорстокості переплюнути самих азіатів татар....Щоб ті почали скиглити і обзивати москалів КАСАБАМИ, тобто М'ЯСНИКАМИ
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12.04.2023 15:50 Відповісти
чмООНи уже даже озабоченность не выражают, такая апатия. Зато если бы мы русне головы начали резать и на Россию по почте отправлять - визгу былу шо ******
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12.04.2023 15:54 Відповісти
Ви би ще з цим звернулись в "Раду безпеки" ООН, може вам там щось розумного скажуть Але боюсь, що вас там просто пошлють куди подалі, за принципом, яке їхало, таке й здибало.
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12.04.2023 16:10 Відповісти
Какой глубины морального падения достигла ООН
Смотреть - как отрезают головы
И ничего не делать,чтобы остановить этот ужас
Для меня это запредельно
Все начинает терять смысл
Цивилизованное человечество не может так жить
Не должно так жить
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12.04.2023 16:12 Відповісти
Що? це часом не ті самі пі**раси звинувачували українську армію у військових злочинах? невже прозріли?
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12.04.2023 16:36 Відповісти
"...імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла вірогідно українських військовослужбовців" - а в результате заключения будет как всегда. А что бы не было как всегда, давить на комиссию что бы расследовали.
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12.04.2023 17:37 Відповісти
падоки з оонн
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12.04.2023 17:40 Відповісти
Пісенька ООН відома. Бла-бла-бла всі винні, винні обидві сторони. росіянин винен, що різав горло, а Українець у тому, що підставляв горлянку..... Давно потрібно розігнати то ООН, а фінансування роздати на притулки для тварин і кішок)
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12.04.2023 18:10 Відповісти
Якби комусь из комиссии ООН кацапи відрізали голову, то було би теж таке белькотіння...Хоча, нах їм голови, головне, щоб пузо було наїжене. Суки.
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12.04.2023 18:15 Відповісти
 
 