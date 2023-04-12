У ЄС відреагували на відео з обезголовленням українського полоненого: чергове жорстоке нагадування про нелюдяність російської агресії
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На відео вбивства ймовірно українського військовополоненого відреагували у Брюсселі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "DW Главное".
"У нас немає додаткової інформації про достовірність цього відео. При цьому, якщо вона підтвердиться, то це чергове жорстоке нагадування про нелюдяність російської агресії. Вбивство військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевських конвенцій і вкотре демонструє повне ігнорування Росією міжнародного права", - заявила офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
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OOH zovsim zakryvae o4i na fakty - dopovidaly, 6o ne zafiksuvaly faktiv genozudu v Ukraini 😡
a 6o stosovno tsjogo nadzorstokogo video ( i podibnyh video) - tse genozyd 😡
Але м'якотіла Європа не в стані сприймати реальність, їм хочеться і далі продовжувати лежати в теплій ванні.
А нє, то ж другоє.
наступне буде теж чергове.