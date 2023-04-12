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У ЄС відреагували на відео з обезголовленням українського полоненого: чергове жорстоке нагадування про нелюдяність російської агресії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс

На відео вбивства ймовірно українського військовополоненого відреагували у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "DW Главное".

"У нас немає додаткової інформації про достовірність цього відео. При цьому, якщо вона підтвердиться, то це чергове жорстоке нагадування про нелюдяність російської агресії. Вбивство військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевських конвенцій і вкотре демонструє повне ігнорування Росією міжнародного права", - заявила офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

Читайте: "На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
У свободных людей такое видео вызывает Ярость, у рабов Страх - рашисты еще до сих пор не поняли что украинцы и хрюсские не один народ и то что действует на рашистов как запугивающее средство, у украинцев вызывает исключительно Ярость.
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12.04.2023 15:49
+10
як в воду пер........ли.......
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12.04.2023 15:44
+10
Чергове бла-бла!
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12.04.2023 15:50
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як в воду пер........ли.......
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12.04.2023 15:44 Відповісти
Всім в ЄС байдуже на те як росія влаштовує геноцид українців. Головне щоб під час цього геноциду не вибухали АЕС і не долітали ракети до ЄС.
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12.04.2023 16:38 Відповісти
не всім.
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12.04.2023 20:41 Відповісти
Ці боягузливі єврогеї занепокоєння висловили?
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12.04.2023 15:46 Відповісти
У свободных людей такое видео вызывает Ярость, у рабов Страх - рашисты еще до сих пор не поняли что украинцы и хрюсские не один народ и то что действует на рашистов как запугивающее средство, у украинцев вызывает исключительно Ярость.
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12.04.2023 15:49 Відповісти
Чергове бла-бла!
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12.04.2023 15:50 Відповісти
Визнавайте рашку країною-терористом та припиняйте жодні стотунки з нею.
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12.04.2023 15:56 Відповісти
na zal´ , im samym ne bolyt´, temu taka formal´na reakzija 😨

OOH zovsim zakryvae o4i na fakty - dopovidaly, 6o ne zafiksuvaly faktiv genozudu v Ukraini 😡

a 6o stosovno tsjogo nadzorstokogo video ( i podibnyh video) - tse genozyd 😡
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12.04.2023 17:34 Відповісти
Чергове нагадування аксіоми що москалі - не люди!

Але м'якотіла Європа не в стані сприймати реальність, їм хочеться і далі продовжувати лежати в теплій ванні.
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12.04.2023 15:57 Відповісти
Якщо кацапи до неї дорвуться, то в цій ванні і втоплять.
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12.04.2023 16:27 Відповісти
А зелений Підор Банєвтік вже щось у своєму відосіку прогундосив про це ?!!!! Си фсбешний дєрмак не дозволяє ?!!!!
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12.04.2023 16:02 Відповісти
А як же. Ще й ніжкою топнув.
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12.04.2023 17:21 Відповісти
Розовые очки начали спадать с носа?
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12.04.2023 16:03 Відповісти
І шо, може даже швейцарія перестане кацапам ліки продавать?
А нє, то ж другоє.
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12.04.2023 16:04 Відповісти
Не перестане. А як у того кацапа хто шию ножом пиляв рука заніміє, а йому й підлікуватись не буде чим, то що тоді робити. Це ж буде якась відкрита нелюдяність з боку швейцарців.
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12.04.2023 16:40 Відповісти
Дякуємо ваша занепокоєність нам дуже допомогла
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12.04.2023 16:06 Відповісти
Ох довго ми будемо мститися... до сьомого коліна.
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12.04.2023 16:14 Відповісти
Ні, краще до сто сьомого
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12.04.2023 17:28 Відповісти
И что поменяется от этих заявлений? Нам дадут ракеты +300 км ? Или так и будете наблюдать геноцид украинского народа
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12.04.2023 16:30 Відповісти
А коли ці виродки роду людського були іншими????Та ніколи!!
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12.04.2023 16:33 Відповісти
"...нелюдська агресія". А буває "людяна" агресія?
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12.04.2023 16:34 Відповісти
ООН, ОБСЕ, ЕС вирішило допомогти українцям вирішувати такі нелюдські ситуації які відбуваються та ще будуть нажаль відбуватись. Будуть на вибір видавати нашим громадянам або чорні окуляри щоб не дивились ці звірства по телебаченю, або провідний пульт до старого ТВ щоб оперативно відключити канал. Про далекобійну зброю з можливостю ураження кацапської території мови поки що нема.
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12.04.2023 16:49 Відповісти
ЄС занепокоєний
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12.04.2023 17:26 Відповісти
Это не явлется нечеловечностью российской агрессии, это сама нечеловеческая суть этого взбесившегося стада скотов, породы "россияне", населяющих территорию с названием "РФ". А бешенные животные подлежат уничтожению. Везде. И в Германии, и в Италии, и во Франции с Британией. Везде, по всему миру, куда они успели разполтизтсь.
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12.04.2023 17:35 Відповісти
Де заборона петушні на відвідування ЄС? Чи нехай далі свої гей паради з аквафрешами проводять як в Берліні чи на Кіпрі?
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12.04.2023 17:35 Відповісти
ну так ліволіберали однаково сильно ******* і геїв і "хорошіх рускіх"
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12.04.2023 20:45 Відповісти
чергове...
наступне буде теж чергове.
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12.04.2023 18:04 Відповісти
В 2014 р путіна приймали та говорили з ним європейські лідери якщо були прийняті міри хоча б як в югославії то не було б зараз війни
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12.04.2023 19:07 Відповісти
 
 