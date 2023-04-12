Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що відео зі стратою українського захисника поповнює списки злочинів, скоєних Росією.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Дипломат зазначила, що вирішила не дивитися відео зі стратою, щоб не мати ще додаткового приводу не спати вночі.
"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки", - наголосила посол.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.
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Она за сон свой беспокоится
Если дипломат такого уровня ссыт, извините за выражение, в том,чтобы увидеть страшную правду-- на пенсию!
Пусть спит спокойно
Так высоко
Априори не может быть слабаком
Страх перед чужим горем
Очень плохо характеризует политика
Уверена- Маргарет Тэтчер хватило бы духу посмотреть видео
Потому что лидер и его команда должны быть готовы к бессонным ночам
Как готов был Черчилль
У посла Британии есть выбор
Вернуться в Англию, сидеть на знаменитом английском газоне
И сладко спать
Даже если в той стране,где она была послом
Русские отрезают головы пленным
Першим його опублікував у своєму ТГ божевільний кацапський нацист - Поздняков . Звідти його поширили на інші мережі .
Майже одночасно поширили й інший ролик , що говорить про сплановані дії .
Цим відео кацапи показують свою безкарність, а також спричиняють психологічний тиск, і не тільки на військових.
А що до безкарності ,, зараз тих виродків ніяк покарати , бо до них не дістати . Але - сколько вєрьовочкє не віться ,ну і так далі .
Головне не втрачати холоднокровності ( на що вони нас і провокують ) і методично робити своє .
там не тільки знищення військових злочинців, а публікація їх данних, співпраця з урядами і міжнародними організаціями, щорічний звіт (в якому фігурують також ті хто відмовився допомагати)
підгрунтя в нас є, Миротворець, хлопці важливу роботу роблять, рано чи пізно вона стане дуже в нагоді
Не знает о существовании Миротворца
Ему плевать
Ему не плевать, если в задрипанном российском мухосранске сожгут его автомобиль
Или автомобиль его жены
Способов против мрази много
Спецслужбы их знают
А мы хотим 100 лет ждать?
Умолять французов, австрийцев, угорцев, целующих путина ВЗАСОС
Выдать нам этих мразей?