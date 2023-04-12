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Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сіммонс,сіммондс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що відео зі стратою українського захисника поповнює списки злочинів, скоєних Росією.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначила, що вирішила не дивитися відео зі стратою, щоб не мати ще додаткового приводу не спати вночі.

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки", - наголосила посол.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

Також читайте: "На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Таким видео можно запугивать только русских рабов - с украинцами это даст обратный эффект.
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12.04.2023 15:52
+5
Їх все одно потрібно знищувати, після полону вони знову будуть воювати, або отримають 10 років тюрми.
Цим відео кацапи показують свою безкарність, а також спричиняють психологічний тиск, і не тільки на військових.
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12.04.2023 16:10
+5
Знищувати ніхто не заважає , але не на камеру . Показові страти на камеру це тільки в дикунів , або в кацапів . Ми не повинні бути такими як вони .

А що до безкарності ,, зараз тих виродків ніяк покарати , бо до них не дістати . Але - сколько вєрьовочкє не віться ,ну і так далі .
Головне не втрачати холоднокровності ( на що вони нас і провокують ) і методично робити своє .
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12.04.2023 16:29
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Таким видео можно запугивать только русских рабов - с украинцами это даст обратный эффект.
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12.04.2023 15:52 Відповісти
маякнеш там, коли хоч 1 російського нациста покидька вагнерівця, хоч якось покарають (Норвезьке 5-ти зіркові в'язниці не рахується, я б теж в такій посидів з задоволенням)
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12.04.2023 15:55 Відповісти
якщо такий доживе до в'язниці
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12.04.2023 16:02 Відповісти
Добре що вона розуміє суть. А то всі оці заяви про жахливий злочин і потребу покарання всього лиш популізм.
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12.04.2023 16:01 Відповісти
Она понимает?
Она за сон свой беспокоится
Если дипломат такого уровня ссыт, извините за выражение, в том,чтобы увидеть страшную правду-- на пенсию!
Пусть спит спокойно
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12.04.2023 17:00 Відповісти
вона намогається зберегти сили, сили, які нам всім ще дуже ************.
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12.04.2023 20:16 Відповісти
Человек ,поднявшись по карьерной лестнице
Так высоко
Априори не может быть слабаком
Страх перед чужим горем
Очень плохо характеризует политика
Уверена- Маргарет Тэтчер хватило бы духу посмотреть видео
Потому что лидер и его команда должны быть готовы к бессонным ночам
Как готов был Черчилль
У посла Британии есть выбор
Вернуться в Англию, сидеть на знаменитом английском газоне
И сладко спать
Даже если в той стране,где она была послом
Русские отрезают головы пленным
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12.04.2023 20:33 Відповісти
Цим відео кацапня пробує залякати в першу чергу - своїх , що ті не здавалися в полон . Вони так прямо і пишуть - тєпєрь такая же участь ожидает і росіян сдавшихся в плєн ,, думайтє .
Першим його опублікував у своєму ТГ божевільний кацапський нацист - Поздняков . Звідти його поширили на інші мережі .
Майже одночасно поширили й інший ролик , що говорить про сплановані дії .
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12.04.2023 16:04 Відповісти
Їх все одно потрібно знищувати, після полону вони знову будуть воювати, або отримають 10 років тюрми.
Цим відео кацапи показують свою безкарність, а також спричиняють психологічний тиск, і не тільки на військових.
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12.04.2023 16:10 Відповісти
Знищувати ніхто не заважає , але не на камеру . Показові страти на камеру це тільки в дикунів , або в кацапів . Ми не повинні бути такими як вони .

А що до безкарності ,, зараз тих виродків ніяк покарати , бо до них не дістати . Але - сколько вєрьовочкє не віться ,ну і так далі .
Головне не втрачати холоднокровності ( на що вони нас і провокують ) і методично робити своє .
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12.04.2023 16:29 Відповісти
Можливо й так, але... по факту московія головує в ООН, а МОК пропонує допустити цих "дикунів" на олімпіаду.
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12.04.2023 16:47 Відповісти
В точку!
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12.04.2023 16:57 Відповісти
мок, якщо пригадати ці шльондри постійно то вимогають щоб всі спортсмени на коліна вставали щоб вшанувати блм, то браслети кольорові вдягнути щоб вшанувати лгбт, а тепер значить русскіх і білорусів допускають, щоб вшанувати путіна?
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12.04.2023 20:20 Відповісти
Самое время - создавать УКРАИНСКИЙ МОССАД!
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12.04.2023 16:07 Відповісти
там швидше щодо Центра Симона Візенталя треба дивитися, хоч сама по собі організація мені не подобається (тхне кацапами) але на початку працювала ефективно

там не тільки знищення військових злочинців, а публікація їх данних, співпраця з урядами і міжнародними організаціями, щорічний звіт (в якому фігурують також ті хто відмовився допомагати)

підгрунтя в нас є, Миротворець, хлопці важливу роботу роблять, рано чи пізно вона стане дуже в нагоді
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12.04.2023 16:31 Відповісти
взагалі то цим Станіслав Асєєв займається
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12.04.2023 16:35 Відповісти
Так створили такий моссад ще в 2019 році - Зеленський, Стефанчук, два Шифера, Шмигаль, Коломойський, Боголюбський, Мацгер,Рабіногвич та інші. Що ще не так?
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12.04.2023 16:38 Відповісти
Устными заявлениями это не остановить, тем более это не первый случай. Нужны реальные действия и реальная помощь.
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12.04.2023 16:38 Відповісти
Тот ,кто пытается, насилует,отрезает головы
Не знает о существовании Миротворца
Ему плевать
Ему не плевать, если в задрипанном российском мухосранске сожгут его автомобиль
Или автомобиль его жены
Способов против мрази много
Спецслужбы их знают
А мы хотим 100 лет ждать?
Умолять французов, австрийцев, угорцев, целующих путина ВЗАСОС
Выдать нам этих мразей?
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12.04.2023 16:53 Відповісти
Ну если кого-то и хотели запугать, то скорее своих - вот если сдадитесь им в плен, то они с вами сделают тоже самое, на это думаю все и было расчитано
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12.04.2023 18:33 Відповісти
 
 