Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що відео зі стратою українського захисника поповнює списки злочинів, скоєних Росією.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначила, що вирішила не дивитися відео зі стратою, щоб не мати ще додаткового приводу не спати вночі.

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки", - наголосила посол.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

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