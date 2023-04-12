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Новини Політика України
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Кабмін (6265) реформи (2316) Укроборонпром (959)

Реформа "Укроборонпрому" не розпочалася через відсутність постанови Кабміну, - НАКО. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке анонсував прем’єр Денис Шмигаль 21 березня цього року, поки не розпочалося через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду.

Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія (НАКО), передає Цензор.НЕТ.

Так, у Секретаріаті Кабміну підтвердили, що постанова про реформу оборонного концерну поки відсутня у публічному доступі.

"На засіданні Уряду 21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Станом на 11.04.2023 зазначена постанова оформлюється відповідно до регламентних вимог", - йдеться у листі Секретаріату.

Реформа Укроборонпрому не розпочалася через відсутність постанови Кабміну, - НАКО 01

У НАКО зазначили, що наразі документ відсутній у публічному доступі. Проєкт постанови був поданий на Кабмін ще в червні 2022 року. Таким чином, загалом уряд працює над документом понад 9 місяців.

В антикорупційній комісії наголосили, що без постанови Кабміну, перетворення "Укроборонпрому" не може розпочатися.

"Відтак вкотре відкладаються старт корпоративної реформи оборонної галузі, яка покликана зробити систему управління державними виробниками зброї прозорою і незалежною від впливу політиків та відкрити доступ до додаткових фінансових інструментів", - зазначили у НАКО.

06 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї "концерн" в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Раніше посли країн "Великої сімки" G7 наголошували на необхідності забезпечити вчасну корпоратизацію й удосконалення корпоративного управління концерну "Укроборонпром" відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку - ОЕСР.

Також читайте: Чергову партію 125-мм танкових снарядів відвантажено для ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
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12.04.2023 16:14
+15
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12.04.2023 16:25
+12
часу немає- треба ж накрастися на все життя на багамах
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12.04.2023 16:11
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Савпадєніє-да савпадєніє...
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12.04.2023 16:11 Відповісти
Реформа Укроборонпрому не розпочалась бо міністр оборони непрофесіонал і не може сформолювати завдання для реформування Укроборонпрому! Ніхто в уряді не може сказати яким має бути Укроборонпром і як його потрібно реформувати і тому нічого не відбувається. Підприємства Укроборонпрому це виробничі майданчики, яку тупо виробляють продукцію на яку вони заточені і тому потрібне окреме міністерство яке буде займатись всіма питаннями підготовки виробництва на всіх цих оборонних заводах! Міністерство створили, але Укроборонпром не підпорядкували жорстко цьому міністерству і тому реформа зупинилась!
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12.04.2023 16:35 Відповісти
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12.04.2023 17:46 Відповісти
Нет. Все надстройки типа Укроборонпром, Укрспецэскпорт нужно расформировать (а лучше растрелять), а предприятия пустить в свободное плавание.
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12.04.2023 20:35 Відповісти
НЕ ДО ЧАСУ !! 73 - процентные , вы довольны ??
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12.04.2023 17:38 Відповісти
часу немає- треба ж накрастися на все життя на багамах
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12.04.2023 16:11 Відповісти
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12.04.2023 16:13 Відповісти
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12.04.2023 16:14 Відповісти
А если бы не было интернета и сайтов?
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12.04.2023 16:20 Відповісти
Розвалили те, що було, а свого не побудували. То як такі мародери називаються?
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12.04.2023 16:24 Відповісти
Суть у тому, що побудова і не планувалась. Ніколи. "СойтисьПоСередіне", "перестатьСтрелать" ну і т.д.
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12.04.2023 17:06 Відповісти
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12.04.2023 16:25 Відповісти
Вони просто не сказали, що об'їдатися ікрою пенсіонери будуть на тому світі, бо їх війна викосить.
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12.04.2023 16:50 Відповісти
Ні, не сказали які пенсіонери будуть обїдатися!
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12.04.2023 17:11 Відповісти
Зате Кабмін гарно постановляє про роздачу повісток де попало.
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12.04.2023 16:25 Відповісти
Не было гвоздя - подкова упала,
Не было подковы - лошадь захромала,
Лошадь захромала - командир убит,
Конница разбита, армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого что в кузнице не было гвоздя. (с)
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12.04.2023 16:50 Відповісти
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12.04.2023 16:58 Відповісти
Ой-й-й, не уважаете вы власть панове, не уважаете. Прям совсем без пиетету оп ней отзываетесь. Может грех это великий? Ведь все знают, шо всякая власть от бога, которая дадина в руки нашим керманычам для упокорения вас нерозумных и вздорных...
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12.04.2023 16:58 Відповісти
Конче необхідно створити ще й Офіс підтримки реформ "Укроборонпрому"!
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12.04.2023 17:15 Відповісти
Кто то хочет за копейки заводи Укроборонпрома прибрать, чувствуется рука бороди и его команди
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12.04.2023 17:16 Відповісти
Реформа "Укроборонпрому" не розпочалася через те, що в Україні кабінет міністрів є шарага зрадників і рашистських агентів,котрі виконують завдання ворога України і котрі маютьбути негайно притягнені до кримінальної відповідальності ,за злочини проти держави Україна.
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12.04.2023 17:28 Відповісти
А коли їм чим займаться
Головна проблема -- це пеіменовання вулиць міст
Ця проблема зайняла не один робочий день ради
А це проблема місцевих громад /куди витратить
гроші а таи зовсім не малі кошти крутяться /
Уже є вулиці які за 30 років переіменовуються третій раз
Оборонкою вони повинні зай матись 25 годин в сутки
і вісім днів на тиждень
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12.04.2023 18:07 Відповісти
Це ж зумисне зроблене.
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12.04.2023 18:45 Відповісти
Мілованов не залишиться без доходу
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12.04.2023 19:02 Відповісти
Да вигоните ***** того ахметовського ****** шмыгаля разом з "кабмином", кодлом фсб-шним
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12.04.2023 19:22 Відповісти
С таким пи--доболом -министром обороны как наш ворюга -Резников не будет ни реформы Укроборонпрома ин с5корой победы над россией!!! Вор есть вор, тупой министр обороны ещё тупее!!!!!
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12.04.2023 20:04 Відповісти
всіх все влаштовує так як є
бо вигідніше купувати пзрк 70х років і отримати кеш
чим випустити свої стугни та корсари і не вкрасти нікуя
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12.04.2023 20:08 Відповісти
А ви шо хтіли від правітельства зрадників і ворюг.
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12.04.2023 21:19 Відповісти
 
 