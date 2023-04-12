Реформа "Укроборонпрому" не розпочалася через відсутність постанови Кабміну, - НАКО. ДОКУМЕНТ

Перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке анонсував прем’єр Денис Шмигаль 21 березня цього року, поки не розпочалося через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду.

Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія (НАКО), передає Цензор.НЕТ.

Так, у Секретаріаті Кабміну підтвердили, що постанова про реформу оборонного концерну поки відсутня у публічному доступі.

"На засіданні Уряду 21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Станом на 11.04.2023 зазначена постанова оформлюється відповідно до регламентних вимог", - йдеться у листі Секретаріату.

У НАКО зазначили, що наразі документ відсутній у публічному доступі. Проєкт постанови був поданий на Кабмін ще в червні 2022 року. Таким чином, загалом уряд працює над документом понад 9 місяців.

В антикорупційній комісії наголосили, що без постанови Кабміну, перетворення "Укроборонпрому" не може розпочатися.

"Відтак вкотре відкладаються старт корпоративної реформи оборонної галузі, яка покликана зробити систему управління державними виробниками зброї прозорою і незалежною від впливу політиків та відкрити доступ до додаткових фінансових інструментів", - зазначили у НАКО.

06 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї "концерн" в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Раніше посли країн "Великої сімки" G7 наголошували на необхідності забезпечити вчасну корпоратизацію й удосконалення корпоративного управління концерну "Укроборонпром" відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку - ОЕСР.

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