Зеленський ініціював розірвання угоди з Білоруссю щодо зберігання її державних таємниць

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів".

Відповідний документ зареєстрований в парламенті 12 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Текст поки що не оприлюднений, але у картці законопроєкту зазначається, що його передано на розгляд керівництву ВР.

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