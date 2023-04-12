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Зеленський ініціював розірвання угоди з Білоруссю щодо зберігання її державних таємниць
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів".
Відповідний документ зареєстрований в парламенті 12 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
Текст поки що не оприлюднений, але у картці законопроєкту зазначається, що його передано на розгляд керівництву ВР.
Топ коментарі
+24 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.04.2023 16:31
+19 MrStepanovM
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+16 Bel Amor 615e6a92
показати весь коментар12.04.2023 16:30
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розкаже, хто ж електроенергію купляв в них, зупинивши власні АЕС?
розкаже нарешті, хто ж вагнерівців здав?
і розкаже головне - а хто за все це відповість?! найвеличніший? чи той, щой невтік?
Ану, як знов можна буде баригувати з Лукою бензином, електрикою та бітумом на користь Коломоя?
От як після цього ЗЄ буде зазирати в очі Лукє та *****?
крайне отрицательное, поэтому, нужно разорвать с ней всякие отношения ,это враг.
Всього ж рік, як війна, а буба вже «ініціював»…