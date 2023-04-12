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Новини Політика України
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Зеленський ініціював розірвання угоди з Білоруссю щодо зберігання її державних таємниць

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кордон,білорусь

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів".

Відповідний документ зареєстрований в парламенті 12 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Текст поки що не оприлюднений, але у картці законопроєкту зазначається, що його передано на розгляд керівництву ВР.

Зеленський ініціював розірвання угоди з Білоруссю щодо зберігання її державних таємниць 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обговорив з Шойгу "гарантії безпеки" для Білорусі: "Захищати як власну територію"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
Швидкість та своєчасність прийняття важливих рішень вражає...
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12.04.2023 16:31
+19
і сміх і гріх...
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12.04.2023 16:28
+16
а з росією така угода ще діє?
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12.04.2023 16:30
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і сміх і гріх...
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12.04.2023 16:28 Відповісти
а з росією така угода ще діє?
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12.04.2023 16:30 Відповісти
Діє. Зміцнена Оманом.
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12.04.2023 16:48 Відповісти
звісно діє. коли зупиниться через 10 хвилин буде опубліковано текстову а можей й аудіо-відео версію переговорів в Омані))
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12.04.2023 16:49 Відповісти
Швидкість та своєчасність прийняття важливих рішень вражає...
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12.04.2023 16:31 Відповісти
ЗЕля , ти під чимсь важким ? Які ще білоруські державні таємниці , формула отрути проти колорадських жуків ?
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12.04.2023 16:33 Відповісти
...вальдемар, коли вийде черговий бестселлєр "...надцятий мсяць війни" з твоєю неголеною пикою?
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12.04.2023 16:34 Відповісти
Бульбер нас наїбав карту нападу так і не показав тому більше чем через рік війни ми розриваємо з ним угоду.
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12.04.2023 16:35 Відповісти
Наоборот, дурачок рассекретил... Каароч, главдраныкоед не умеет держать изыг за щелепою.
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12.04.2023 17:00 Відповісти
З пробудженнням!
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12.04.2023 16:35 Відповісти
поспішив Найвеличніший..йшов тільки другий рік війни...
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12.04.2023 16:35 Відповісти
Зеля імітує якусь позицію щодо путлерівської вусатої шльондри
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12.04.2023 16:36 Відповісти
тепер він нам розкаже, хто бітум звідти купляв, щоб дороги до кордонів з ними та москалями будувати?

розкаже, хто ж електроенергію купляв в них, зупинивши власні АЕС?

розкаже нарешті, хто ж вагнерівців здав?

і розкаже головне - а хто за все це відповість?! найвеличніший? чи той, щой невтік?
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12.04.2023 16:38 Відповісти
Битума было много….с таким спонсорством луки ЗЕвладой можно было кормить карательные органы и дубасить беларусов очень долго ================== Посол Украины в Беларуси жестко ответил Лукашенко 01..04.2023, 22:36 - Речь идет о потере для Беларуси премиального украинского рынка в 5 млрд. долларов белорусского экспорта.
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12.04.2023 18:08 Відповісти
Цікаво, що воно ще забуло зробити, та що зробило, чого не можна було робити і про це ми ще не знаємо..
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12.04.2023 16:47 Відповісти
Та почекав би ще пару років війни.

Ану, як знов можна буде баригувати з Лукою бензином, електрикою та бітумом на користь Коломоя?
От як після цього ЗЄ буде зазирати в очі Лукє та *****?
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12.04.2023 16:49 Відповісти
шашлики замаринував і не вийшло мівіна пішла
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12.04.2023 16:49 Відповісти
Чому ми не в НАТО ?
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12.04.2023 16:59 Відповісти
Не гоните лошадей, а то шлеперопоклонник развернется на 180*.
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12.04.2023 17:02 Відповісти
Мабуть зараз стане відомо скільки білоруського бітуму придбали за три роки, та по якім цінам.
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12.04.2023 17:17 Відповісти
К чему такая спешка?
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12.04.2023 17:47 Відповісти
А як же бітум з Білорусі? Як тепер абрахамія без електроенергії з Білорусі? Ні великого будівництва ні електрифікації країни мабуть обійдемось мільярдом дерев і газом по три гривні
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12.04.2023 18:08 Відповісти
Сильный ход😂
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12.04.2023 18:29 Відповісти
Отношение к сегодняшней Белоруссии должно быть точно таким же, как и к путлеровской раше,

крайне отрицательное, поэтому, нужно разорвать с ней всякие отношения ,это враг.
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12.04.2023 18:32 Відповісти
запам'ятай бот: Рэспубліка Беларусь. тебе забули спитати поради...
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12.04.2023 19:12 Відповісти
Та ладно!
Всього ж рік, як війна, а буба вже «ініціював»…
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12.04.2023 19:17 Відповісти
 
 