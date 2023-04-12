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Путін наказав стежити за новоспеченими росіянами, які таємно користуються українськими паспортами, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін наказав російським силовикам стежити за "таємними українцями". Йдеться про росіян, які раніше офіційно відмовилися від громадянства України, але, ймовірно, все одно зберегли його. Тобто продовжують користуватись його правами: отримувати українську пенсію чи інші соціальні виплати.
Про це повідомляє російський телеграм-канал ЧТД, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з проєктом указу, таких "таємних українців" занесуть до спеціального реєстру, вони стануть об'єктом спостереження для підрозділу МВС, який приймав у них заявку на вихід із українського громадянства. Якщо факт наявності українського паспорта підтвердиться, дані передадуть ФСБ.
Топ коментарі
+10 MrStepanovM
показати весь коментар12.04.2023 16:48
+2 dandy NeinRusSchwein
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+2 vadyan
показати весь коментар12.04.2023 16:53
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Охорона ҐУЛАҐУ вже існує..2.6млн. росгвардії, ФСБ та мєнтів...Тепер потрібні ув'язнені...
З Україною не вийшло, але є 30млн. військовозобов'язаних.... 10млн.відкосить(бронь і заплатить воєнкому), ще 0.5-1млн. піде на фронт, решту 19лямів, за отказ воєвать і укланєніє от повєсткі, піде по етапу в ГУЛАГ.... на каторжный труд для заключьонних...за тарєлку русскіх щєй, дєлать лапті, рить канали😁😁😁
Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.
Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ.
Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. "Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.