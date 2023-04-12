УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5196 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
6 255 14
паспорт (876) Росія (47286) подвійне громадянство (122)

Путін наказав стежити за новоспеченими росіянами, які таємно користуються українськими паспортами, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,днр,ордо

Президент РФ Володимир Путін наказав російським силовикам стежити за "таємними українцями". Йдеться про росіян, які раніше офіційно відмовилися від громадянства України, але, ймовірно, все одно зберегли його. Тобто продовжують користуватись його правами: отримувати українську пенсію чи інші соціальні виплати.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ЧТД, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом указу, таких "таємних українців" занесуть до спеціального реєстру, вони стануть об'єктом спостереження для підрозділу МВС, який приймав у них заявку на вихід із українського громадянства. Якщо факт наявності українського паспорта підтвердиться, дані передадуть ФСБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Митрополит Онуфрій і ще понад 20 священників УПЦ МП мають російські паспорти, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
я пропоную на це подовитись з іншого боку. Багато хто з таких перевертнів волав "расия прийди", але не гребував українською пенсією. А наразі побрали кацапські пасрпорти заради кацапської пенсії...тож якщо русо-фашисти їх прищімлять я не буду жалкувати
показати весь коментар
12.04.2023 16:48
+2
Кацапа відв'язалася від міжнародного права, від усіх міжнародних зобов'язань по правам людини....і будує якийсь свій "ПРЄКРАСНИЙ ҐУЛАҐ БУДУЩЄҐО".... Ну й нехай будує, не будемо цій КАЦАПІ заваджати😁😁😁
показати весь коментар
12.04.2023 16:51
+2
А тим часом на рашку йде кара небесна! Є вірогідність початку епідемії чуми, і це не жарт і не фейк.

Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.

Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. "Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.
показати весь коментар
12.04.2023 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справа джержинського живе і набирає обертів.
показати весь коментар
12.04.2023 16:39 Відповісти
я пропоную на це подовитись з іншого боку. Багато хто з таких перевертнів волав "расия прийди", але не гребував українською пенсією. А наразі побрали кацапські пасрпорти заради кацапської пенсії...тож якщо русо-фашисти їх прищімлять я не буду жалкувати
показати весь коментар
12.04.2023 16:48 Відповісти
така ж думка!
показати весь коментар
12.04.2023 20:43 Відповісти
Кацапа відв'язалася від міжнародного права, від усіх міжнародних зобов'язань по правам людини....і будує якийсь свій "ПРЄКРАСНИЙ ҐУЛАҐ БУДУЩЄҐО".... Ну й нехай будує, не будемо цій КАЦАПІ заваджати😁😁😁
показати весь коментар
12.04.2023 16:51 Відповісти
в січні минулого року, була офіційна інфа, шо ***** дав наказ до травня розробити проект "карской железной дороги". я ще тоді у парашних блогерів стьобався, шо крєпастниє- готовтєся. гулаг буде відбудований для нових "строєк пятилєткі". на сьогодні зрозуміло, шо "карскую жєлезную дорогу" вже тоді планувалось будувати українцяв з програм- "кієв за трі дня", "Україну за 3 нєдєлі".
показати весь коментар
12.04.2023 17:03 Відповісти
Так дійсно...Щось схоже НА ЛАГЕРНУ ЕКОНОМІКУ, як при Сталіні....

Охорона ҐУЛАҐУ вже існує..2.6млн. росгвардії, ФСБ та мєнтів...Тепер потрібні ув'язнені...

З Україною не вийшло, але є 30млн. військовозобов'язаних.... 10млн.відкосить(бронь і заплатить воєнкому), ще 0.5-1млн. піде на фронт, решту 19лямів, за отказ воєвать і укланєніє от повєсткі, піде по етапу в ГУЛАГ.... на каторжный труд для заключьонних...за тарєлку русскіх щєй, дєлать лапті, рить канали😁😁😁
показати весь коментар
12.04.2023 17:38 Відповісти
А тим часом на рашку йде кара небесна! Є вірогідність початку епідемії чуми, і це не жарт і не фейк.

Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.

Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. "Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.
показати весь коментар
12.04.2023 16:53 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2023 17:22 Відповісти
путинаХуйла ждёт кастрация вот он и поехал по бесприделу!дыбил и в африке дыбил!!!
показати весь коментар
12.04.2023 17:53 Відповісти
А стосовно крисчан, які чудового почувались до 2022р, а потім раптом(!) знайшли українські паспорти і поперлись, навіть, у Канаду. То свої штірлици? А нашій владі вони не цікаві, тільки небайдужі люди виловлюють цю погань у соцмережах. Розводять падли канадців, прикидаються бідосями, просять дармове житло тощо.
показати весь коментар
12.04.2023 18:56 Відповісти
А саме головнише що путинХуйлоШмара наказав так це СТЕЖИТИ ЗА НИМ!!!ЦЕ НАЙ ОБОВЯЗКОВИШЕ!!!!!А то уси раби!!!!ХА ХА ХА!!!
показати весь коментар
12.04.2023 19:12 Відповісти
 
 