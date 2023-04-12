Путін наказав стежити за новоспеченими росіянами, які таємно користуються українськими паспортами, - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін наказав російським силовикам стежити за "таємними українцями". Йдеться про росіян, які раніше офіційно відмовилися від громадянства України, але, ймовірно, все одно зберегли його. Тобто продовжують користуватись його правами: отримувати українську пенсію чи інші соціальні виплати.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ЧТД, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом указу, таких "таємних українців" занесуть до спеціального реєстру, вони стануть об'єктом спостереження для підрозділу МВС, який приймав у них заявку на вихід із українського громадянства. Якщо факт наявності українського паспорта підтвердиться, дані передадуть ФСБ.

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