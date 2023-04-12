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Миколаїв (1338) СБУ (10055) ФСБ (1347) державна зрада (1076)

Агента ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, засудили до 15 років, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, саме за "наводкою" цього державного зрадника протягом 26-30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Також читайте: Коригувальника російських ракетних ударів по школах у Миколаєві засуджено до 8 років за ґратами, - СБУ. ФОТО

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року. Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.

Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Також дивіться: Затримано ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву, - СБУ. ФОТО

Агента ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, засудили до 15 років, - СБУ 01
Агента ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, засудили до 15 років, - СБУ 02
Агента ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, засудили до 15 років, - СБУ 03
Агента ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, засудили до 15 років, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Це прарасєйскає лайно очевидно ще й буквар скурило...
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12.04.2023 16:46
+10
Що це за вирок? Чому не довічне?
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12.04.2023 16:48
+8
Катком переїхати підора а ніяких п'ятнадцять років. Гроші на утримання гниди краще віддати пенсіонерам.
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12.04.2023 16:46
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Це прарасєйскає лайно очевидно ще й буквар скурило...
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12.04.2023 16:46 Відповісти
to4no
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12.04.2023 16:51 Відповісти
На зоне будет " люсей " , опять же будет получать " спецпитание " ....
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12.04.2023 17:44 Відповісти
В мене таке враження, що там реально якісь несповна розуму, бо навіть свою типу рідну мову зовсім не знають..читаєш їх коменти, очі випадають..там реально бидломаса залишилась..нормальні давно вже звалили з цієї недокраїни
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12.04.2023 16:59 Відповісти
Простий миколаївський прокацапський бик, яких тут половина. Так їх виховували і продовжують виховувати в цьому дусі. Раджу проїхати до музею флоту, там по периметру пам'ятники кацапським адміралам з часів імперії і ніхто навіть не подумав їх прибрати, а йде 9-й рік війни з цією потворою. Десь пару років назад був на екскурсії, так там екскурсовод розповідає про "дикую степь" і расєйський флот, який будуючи кораблі, побудував місто. А правдива історія каже, що місто побудували козаки, які привозили сіль, так і є одна частина міста "Соляни", а литовський князь Вітовт, якщо я не помиляюся, то ще у 1407 році побудував це місто. А в музеї совкові екскурсоводи, "знатоки історії" міста продовжують розповідати про міць Цапії і побудову ними Миколаєва, вихваляючи потьомкіна. Тут і вулиця і барильєф є цьому московиту і ні мер, ні баскетболіст Кім цього чомусь не бачать. Гидко, просто гидко. А куди дівалися кімерійці? А куди дівалися козаки зі своїм флотом?
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12.04.2023 18:59 Відповісти
Катком переїхати підора а ніяких п'ятнадцять років. Гроші на утримання гниди краще віддати пенсіонерам.
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12.04.2023 16:46 Відповісти
навіщо катком , пропоную привести до мого будинку, в який влучила ракета саме 29 червня , тож як я розумію за наводкою цього підара(соррі)
10 загиблих
його розберуть на шматки
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12.04.2023 21:32 Відповісти
Що це за вирок? Чому не довічне?
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12.04.2023 16:48 Відповісти
Статті КК читайте. Суд не може вийти за межі санкції статті.
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12.04.2023 16:51 Відповісти
санкції статті davno vze pora peregljanuty

sljunjavyj gumanizm obrazae Ukrainziv i takoz vbyvae, bo zradnyky naglijut´ i navodjat´ na ob´ékty 😠
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12.04.2023 17:08 Відповісти
з повною конфіскацією і без права на оскарження ,з найсуворішим режимом відбування - і за корупцію теж саме
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12.04.2023 16:55 Відповісти
В нашій буде відбувати, придушать й по всьому
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12.04.2023 17:00 Відповісти
Це вже прогрес бо нещодавно за схожий злочин в тому ж самому Миколаєві дали 8 років. А раніше читав що і 4 давали.
Таке враження, що судді нараховують термін як їм взбрендить - на глазок.
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12.04.2023 18:36 Відповісти
Це якесь глумління влади над законом який повинен карати а не відмазувати зрадників приміть нарешті закони які дійсно карають тих завдяки яким гинуть наші війскові та громодяни 15 років за десятки загублених життів і зруйновано майно це ганьба влади імпотентів зеленський нажрались вже твоїх відосиків де дія держави пад час війни
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12.04.2023 18:55 Відповісти
15 років повинні стати довічним терміном, через короткий проміжок часу. харчі на гниду тратити???
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12.04.2023 16:52 Відповісти
Але морду цього виродка потрібно показати. А ще ж "сім'я" у цього урода є. Вивести всіх як тарганів! Суки!!
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12.04.2023 16:53 Відповісти
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12.04.2023 17:00 Відповісти
Хоч рік, хоч п'ятнадцять.... Все одно, він живим вже не вийде.
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12.04.2023 17:04 Відповісти
**********
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12.04.2023 17:06 Відповісти
А підслизнутися на сходах десь у СІЗО та шию зламати?
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12.04.2023 17:09 Відповісти
От цікаво. За явне вбивство можуть дати довічне, а хто рахував, скільки людей загинуло через його корегування? Здаєтьсямені, що Карний кодекс теж потрібно реформувати, бо я впевнений, що такі випадки там не висвітлені.
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12.04.2023 17:10 Відповісти
Ніяких 15 років,повісити
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12.04.2023 17:14 Відповісти
prykrasa va 6ii zradnyka - iz fa6ysts´kimy symvolamy
na krovi ukrainziv zarobyv na nei, tvaryna
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12.04.2023 17:16 Відповісти
А хтось звернув увагу на медельйон ?
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12.04.2023 17:24 Відповісти
Схоже якийсь язичнік)
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12.04.2023 17:39 Відповісти
"Справжній руський слов'янин", бачите які воно собі тату набило, який медальон на шию повісило.
Завжди з підозрою ставився до людей які страждають подібною фігнею, хоча, по правді сказати, й серед українських патріотів (в тому ж "Азові") є бійці з подібними татухами, тому коли дивишся на такого, то не одразу й зрозумієш чим людина дихає...
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12.04.2023 17:31 Відповісти
Придивиться на кулон. Там свастика, причому фашистська. Азовці такого не носять.
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12.04.2023 17:50 Відповісти
Вивчіть питання, а потім робіть такі заяви.
Можете й собі подіюний купити, якщо сподобався. Всього 790 грн. )

Квітка папороті у Сонячному Колі слов'янський оберіг срібло 925 проби
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12.04.2023 18:05 Відповісти
Цікаво, навіщо московитам ініціали та дата народження. Не думаю, що для нагороди, гадаю, що для наступної ліквідації розхідного матеріалу. Зрадників не поважають ніде.
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12.04.2023 17:49 Відповісти
Владо, чому такі смішні терміни за зраду, за псування майна, за участь в ТЕРОРИСТИЧНИХ УГРУПУВАННЯХ, участь групових вбивствах людей , ВІЙСЬКОВИХ!? Там довічне і то мало за совокупністю злочинів. ТІЛЬКИ ЗНИЩЕННЯ ТАКИХ ГНИД. ВЛАДО, В КРАЇНІ ВІЙНА! А ВИ ЩЕ ЖИВЕТЕ ПО ПОРТНОВСЬКИХ ЗАКОНАХ НАПИСАНИХ ДЛЯ ВИПРАВДАННЯ ЗРАДНИКІВ.
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12.04.2023 17:49 Відповісти
а чому в нас нема 25р. тюрми як в ************ за особливо тяжки злочини
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12.04.2023 17:57 Відповісти
За такі злочіни під час війни
Потрібно відновити смертну кару
В сша -є смертна кара і вони не менш демократичні
15 років зрадника -- корми охороняй
А він ще буде писати жалоби що /ананасів немає в меню /
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12.04.2023 17:58 Відповісти
Как можно давать такой мизерный срок за тягчайшее преступление против народа Украины?

Наказание для все предателей, сепаратистов и коллаборационистов должно быть одно -

пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества, точка!
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12.04.2023 18:28 Відповісти
Верховна рада не хоче змінити законодавство щодо зрадників чи це приймати закони проти себе їм хороші закони портнова у нас війна подивилися б які закони в Ізраілі щодо терористів чи зайняті лише своєю зарплатою та конвертами
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12.04.2023 18:52 Відповісти
Співучасть у масових вбивствах і всьго 15 років?
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12.04.2023 19:15 Відповісти
Страчувати цю мерзоту а не годувати за рахунок громадян! Через 15 років вона знов вийде і знов буде воду мутити...
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12.04.2023 19:36 Відповісти
Згноїти цю потвору в тюрьмі в найближчих півроку і крапка. А в справі буде записано помер (здох) природньою смертю...
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12.04.2023 21:27 Відповісти
 
 