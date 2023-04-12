Агента ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, засудили до 15 років, - СБУ
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Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
Як зазначається, саме за "наводкою" цього державного зрадника протягом 26-30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури.
Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.
Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року. Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.
Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.
Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Будь ласка, зачекайте...
10 загиблих
його розберуть на шматки
sljunjavyj gumanizm obrazae Ukrainziv i takoz vbyvae, bo zradnyky naglijut´ i navodjat´ na ob´ékty 😠
Таке враження, що судді нараховують термін як їм взбрендить - на глазок.
na krovi ukrainziv zarobyv na nei, tvaryna
Завжди з підозрою ставився до людей які страждають подібною фігнею, хоча, по правді сказати, й серед українських патріотів (в тому ж "Азові") є бійці з подібними татухами, тому коли дивишся на такого, то не одразу й зрозумієш чим людина дихає...
Можете й собі подіюний купити, якщо сподобався. Всього 790 грн. )
Квітка папороті у Сонячному Колі слов'янський оберіг срібло 925 проби
Потрібно відновити смертну кару
В сша -є смертна кара і вони не менш демократичні
15 років зрадника -- корми охороняй
А він ще буде писати жалоби що /ананасів немає в меню /
Наказание для все предателей, сепаратистов и коллаборационистов должно быть одно -
пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества, точка!