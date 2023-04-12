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Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Виступаючи в іспанській столиці Мадрид міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що файли із секретними військовими документами США, які були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Резніков також сказав, що будь-яка інформація, що міститься в цих документах, більше не актуальна.

Крім того, міністр додав, що, на його думку, очевидні витіки були інформаційною операцією, спрямованою на отримання вигоди Росією та її союзниками.

Читайте також: Ризик витоку документів про контрнаступ мінімальний, - Міноборони

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Ну и дебил. Просто удивляюсь как он мог быть успешным адвокатом? Если США проводит расследование, то документы либо настоящие или это сознательный вброс США. То есть нелепо говорить о ложности информации в принципе.
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12.04.2023 17:02
+14
яйця продавати поїхав
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12.04.2023 17:00
+13
Взагалі б, курва, мовчало б. Це не його документи. Це не в нього їх вкрали чи щось там. Він, *****, не знає, що воно й як.
Навіщо він *******, грьобана курва?
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12.04.2023 17:03
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яйця продавати поїхав
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12.04.2023 17:00 Відповісти
Купувати. Вже по 30.
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12.04.2023 17:02 Відповісти
Це тільки Резніков знає.
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12.04.2023 17:00 Відповісти
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12.04.2023 17:01 Відповісти
Ну и дебил. Просто удивляюсь как он мог быть успешным адвокатом? Если США проводит расследование, то документы либо настоящие или это сознательный вброс США. То есть нелепо говорить о ложности информации в принципе.
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12.04.2023 17:02 Відповісти
"успішним"тут може бути любий покидьок,який знає куди гроші заносити,знання та навички не мають значення.
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12.04.2023 17:06 Відповісти
Лять, який же тупий та водночас хитровиіпаний іпальник у цього міністра.
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12.04.2023 17:02 Відповісти
львівські жиди,вони такі...у криворізьких іпальники попроще будуть...
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12.04.2023 17:36 Відповісти
Взагалі б, курва, мовчало б. Це не його документи. Це не в нього їх вкрали чи щось там. Він, *****, не знає, що воно й як.
Навіщо він *******, грьобана курва?
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12.04.2023 17:03 Відповісти
А цей знає?
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12.04.2023 17:15 Відповісти
Знає, як засадити в каталажки добробати..
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12.04.2023 17:17 Відповісти
Яке умне лице в цього придурка .
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12.04.2023 17:05 Відповісти
А в Штатах можуть йому по хитрій наглій рожі надавати??? Й заборонити розкривати пащеку й щось коментувати, пов'язане з бойовими діями??
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12.04.2023 17:05 Відповісти
Яким чином цей зелений кондом до витоку документів в США?

Може саме Рєзніков і зливав?
Бо ж звідки така впевненість у мавпи, що не знає закупівельних цін у своєму ж Міністерстві?
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12.04.2023 17:08 Відповісти
«Британія запровадила санкції проти осіб, які допомагали приховувати активи Абрамовича та Усманова» -от до чого він з Арахамкою причетний так це до відбілювання Абрамовича роблячи з нього ангела рятівника
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12.04.2023 18:06 Відповісти
Это выглядит примерно как Резников с гранатомётом. Из всей правды только яйца по 170.
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12.04.2023 17:10 Відповісти
Резніков розбирається дуже добре в яйцях і знає, що то була смажена картопля по 23 грн. кіло з яйцями по 17 грн. Виходить, що він був і таким адкокатом, як закупщиком яєць, просто ніхто цього не знав. Закривби краще свій хавальнік і займався забезпеченням ЗСУ, а то лізе вставити свої 5 копійок при нульовому знанні.
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12.04.2023 17:17 Відповісти
Резніков заявив, що файли із секретними військовими документами США, які були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації". Українці мають зрозуміти цього " неправдивого міністра" .що він є таким фальшивим лицемірно- брехливим"неправдивим" через закупівлю продуктів харчування для українських війскових по фальшивих неправдивих цінах
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12.04.2023 17:22 Відповісти
ТаТиШо? А ми й не здогадались.
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12.04.2023 17:31 Відповісти
Знову вилізло!
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12.04.2023 17:35 Відповісти
Ото дебіл...
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12.04.2023 17:38 Відповісти
Вы чё дыбилы?не никакой правды!!!Правда в ГРОБАХ!!!!ДЫБИЛЫ!!!!
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12.04.2023 17:48 Відповісти
Боже яке воно кончене ..
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12.04.2023 17:59 Відповісти
То вже не фейк і не ІПСО, так плешивий?
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12.04.2023 18:48 Відповісти
Ох і рожа.
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12.04.2023 19:27 Відповісти
Експерт сраний. З яйцями і яблуками вже розібрався?
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12.04.2023 19:35 Відповісти
Идиот,уже все об этом сказали.А я забыл-бенямарафон.Крысаминистра.
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12.04.2023 20:54 Відповісти
осавул очевидність щось там сказануло.
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12.04.2023 22:44 Відповісти
Он слишко много знал.
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12.04.2023 22:50 Відповісти
 
 