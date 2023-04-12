Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

Виступаючи в іспанській столиці Мадрид міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що файли із секретними військовими документами США, які були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Резніков також сказав, що будь-яка інформація, що міститься в цих документах, більше не актуальна.

Крім того, міністр додав, що, на його думку, очевидні витіки були інформаційною операцією, спрямованою на отримання вигоди Росією та її союзниками.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".