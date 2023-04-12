Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати, - Кличко про жорстоку страту українця військовими РФ

Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє "обличчя" російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що варварство має бути покарано.

"Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!" - наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.