Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати, - Кличко про жорстоку страту українця військовими РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє "обличчя" російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться", - заявив Кличко.
Він підкреслив, що варварство має бути покарано.
"Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!" - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Спроба підкинути всрані штани янєлоха Кличкові невдала.
-------------------------------------------------------------
Я так розмію зараз те відео з полоненим на Зєлю полетіли цілком заслужені прокльони і самим тупим ботам доручили кидатися гівном, щоб відволікти увагу від Оманського осла.
Доречі, він і не зобов'язаний власним коштом купувати. Он задайте це питання харанту конституції.
не зря тебя Админ деактивировал не один раз - надеюсь что он ещё это сделает...
4 год ·
В мене нема вже ніяких емоцій щодо ворога, який відкрито щоденно говорить та показує, що мета Росії - знищення усіх українців, етнічна та політична зачистка усього живого як у Чечні, шляхом терору та масових вбивств, як Путін вже робив у 2000-х.
Я хотів би почути від нашого військово-політичного керівництва не тільки про те, що ми помстимося - помстимося, звичайно, це зрозуміло.
Але я хотів би почути що робиться для зменшення втрат наших військовослужбовців?
Що робиться, що зменшити кількість відео, потрапляють у полон по 1-2-3 особи на якихось забутих спшках, в умовах погано організованої оборони чи на у якихось поспіхом організованих атаках, без належної розвідки та управління?
Що робиться, щоб переглянути порядок організації та застосувіання військ та щоб дронів в армії стало більше ніж солдат, щоб сенсори різних типів стали стандартним спорядженням піхотної роти?
Що робиться для покращення якості індивідуальної підготовки солдатів, які навчики і який час отримують люди на полігонах, чи затверджена оптимальна програма?
Що робиться, щоб проводити розбір втрат та потрапляння у полон, чи робляться висновки?
Що робиться, щоб знміати з посад командирів, які не здатні розумно застосовувати особовий склад, і щоб просувати ефективних бойових лідерів на командні посади?
Чим менше ми даємо вбивати себе на фронті - тим більше ми вбиваємо ворогів на фронті. І це не питання емоції, це питання організації, якому постійно потрібно приділяти увагу.
В документе указано, что смертная казнь грозит каждому, ко «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти ...