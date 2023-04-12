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Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати, - Кличко про жорстоку страту українця військовими РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кличко

Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє "обличчя" російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що варварство має бути покарано.

"Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!" - наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Кличко кращий за всіх мерів, що були обрані у Києві. Те, що він не волає про те, що купує - не означає, що він цього не робить.

Доречі, він і не зобов'язаний власним коштом купувати. Он задайте це питання харанту конституції.
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12.04.2023 17:22
+17
Це не звір. Звір ніколи не зробить того, що робить опУщена кацапська нежить.
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12.04.2023 17:29
+12
Запомните 1 миллион украинских военных располагая современными видами вооружения, легко отберут жизни у 100 миллионов рашистов. Поэтому, рашисты обречены.
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12.04.2023 17:17
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Виталик, а смотри как можно сделать, чтобы не воевать и не терять лучших Людей страны.
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12.04.2023 17:12 Відповісти
За безпеку країни, згідно з конституцією, відповідає президент, а не мер столиці. А коли зєлєшобло тисне на всіх мерів, узурпуючи владу, то ніхто з них не зможе самостійно щось зробити.
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12.04.2023 17:22 Відповісти
Ще раз безтолковому Igor Lyashenko 6d51b955 нагадую: ЗЄЛЄШОБЛО З 2019 РОКУ ПОХЄРИЛО ВСІ ОБОРОННІ ПРОЕКТ І ГОТУВАЛО УКРАЇНУ ДО ШАШЛИЧКІВ ЗГІДНО З ОМАНСЬКИМИ ДОМОВЛЕНОСТЯМИ. ЖОДЕН МЕР МІСТА НЕ ЗМІГ САМОСТІЙНО ДІЯТИ, БО МАМКИН УЗУРПАТОР І ШОБЛО НЕ СТВОРИЛИ ДЛЯ ЦЬОГО УМОВ.
Спроба підкинути всрані штани янєлоха Кличкові невдала.
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12.04.2023 18:21 Відповісти
Спочатку ти пишеш, що Кличко поганий бо не захистив Київ, хоча місто не було окуповане, а тепер ти хочеш перевести стрілки що весь народ України проїбав напад і здав території?
-------------------------------------------------------------
Я так розмію зараз те відео з полоненим на Зєлю полетіли цілком заслужені прокльони і самим тупим ботам доручили кидатися гівном, щоб відволікти увагу від Оманського осла.
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12.04.2023 19:53 Відповісти
преЗЕдент та "слуги *****" ...
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12.04.2023 17:55 Відповісти
Кличко кращий за всіх мерів, що були обрані у Києві. Те, що він не волає про те, що купує - не означає, що він цього не робить.

Доречі, він і не зобов'язаний власним коштом купувати. Он задайте це питання харанту конституції.
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12.04.2023 17:22 Відповісти
То вийди у вікно,зроби світ чистішим.
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12.04.2023 17:25 Відповісти
ты Игорёша L штопанный гандон...
не зря тебя Админ деактивировал не один раз - надеюсь что он ещё это сделает...
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12.04.2023 17:31 Відповісти
То ли дело Клован Мивинович Боневтик и его говноквартал. Уж сколько они вложили в тероборону (от Закарпатья до Монако с Дубаем и Таиландом)- не сосчитать.
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12.04.2023 17:45 Відповісти
Бачили очі, що купували, їжте, аж повилазьте Зенлені жаби!
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12.04.2023 18:52 Відповісти
Запомните 1 миллион украинских военных располагая современными видами вооружения, легко отберут жизни у 100 миллионов рашистов. Поэтому, рашисты обречены.
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12.04.2023 17:17 Відповісти
👍--к бабке не ходи,
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12.04.2023 17:33 Відповісти
А якщо добре по-поїсти перед тим , то зможуть і 200 мільонів. Це точно.
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12.04.2023 17:51 Відповісти
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12.04.2023 17:58 Відповісти
Може й далі будем шукати "хароших руських"?
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12.04.2023 17:17 Відповісти
Неможливо знайти те, чого не існує ...
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12.04.2023 18:00 Відповісти
Не потрібно ображати звірів. Звір уьваж, щоб здобути їжу, а не щоб потішити власні зворобливі збочення. Та й збочень у звірів немає. Лише природні істинкти, тобто істинкти, закладені природою.
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12.04.2023 17:21 Відповісти
Це не звір. Звір ніколи не зробить того, що робить опУщена кацапська нежить.
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12.04.2023 17:29 Відповісти
О жаба зелена проквакала!
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12.04.2023 18:54 Відповісти
Maju nadiju, ukrains´kuj Zagon Spravedlyvisti bude stvorenyj na k6talt Mossadu ta pokarae koznogo kasaps´kogo kata
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12.04.2023 17:42 Відповісти
100%! Був би Кличко чи Порох президентом перемога була б вже наша.
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12.04.2023 17:45 Відповісти
Ти хочеш сказати що так думають ФСБ, ГРУ та ти їхній холоп.
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12.04.2023 18:57 Відповісти
Ты Прав!путинуХуйлу голову отрезать!!!показазавши в ОНЛАЙН!!!
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12.04.2023 17:46 Відповісти
Нашим просто нужно прилюдно казнить эту мерзость, они же не люди!!! это к людям мы должны адекватно относится, а так они не люди!
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12.04.2023 17:50 Відповісти
Ні, Клично. В нас звіра кормлять, лікують і папероси дають. А наших героїв у полоні спалюють.
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12.04.2023 17:51 Відповісти
Це помісь лайна не відомо з чим, особливо жорстока і безжальна, це створіння що зве себе "русскій" з Руссю нічого спільного не має і заслуговує лише на повну ізоляцію від світу і вимирання!
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12.04.2023 18:10 Відповісти
Юрій Бутусов

4 год ·

В мене нема вже ніяких емоцій щодо ворога, який відкрито щоденно говорить та показує, що мета Росії - знищення усіх українців, етнічна та політична зачистка усього живого як у Чечні, шляхом терору та масових вбивств, як Путін вже робив у 2000-х.

Я хотів би почути від нашого військово-політичного керівництва не тільки про те, що ми помстимося - помстимося, звичайно, це зрозуміло.

Але я хотів би почути що робиться для зменшення втрат наших військовослужбовців?

Що робиться, що зменшити кількість відео, потрапляють у полон по 1-2-3 особи на якихось забутих спшках, в умовах погано організованої оборони чи на у якихось поспіхом організованих атаках, без належної розвідки та управління?

Що робиться, щоб переглянути порядок організації та застосувіання військ та щоб дронів в армії стало більше ніж солдат, щоб сенсори різних типів стали стандартним спорядженням піхотної роти?

Що робиться для покращення якості індивідуальної підготовки солдатів, які навчики і який час отримують люди на полігонах, чи затверджена оптимальна програма?

Що робиться, щоб проводити розбір втрат та потрапляння у полон, чи робляться висновки?

Що робиться, щоб знміати з посад командирів, які не здатні розумно застосовувати особовий склад, і щоб просувати ефективних бойових лідерів на командні посади?

Чим менше ми даємо вбивати себе на фронті - тим більше ми вбиваємо ворогів на фронті. І це не питання емоції, це питання організації, якому постійно потрібно приділяти увагу.
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12.04.2023 18:16 Відповісти
Та цей "цивілізований світ" виродився у недієздатних олігофренів-сцикунів! Або робимо свій Моссад і знищуємо кожного виродка і все його кодло родичів, що б усю його смердючу днк стерти з лиця планети, або далі утираємося. З террористами треба поводитися відповідно, а не соплі жувати.
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12.04.2023 18:58 Відповісти
Пан мер вміє гарно ..діти.
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12.04.2023 21:54 Відповісти
По мнению обозревателей эти жуткие преступления выполняли из банды чвк вагнера . В банде убийцы своих родителей убивали и потом пробубуют сжечь на костре , за то получили по 20-25 лет лишения , а подкрутился пригожин и для убийцы свет в тунеле на свободу . Они на все способны ... и на такие жуткие убийства .
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12.04.2023 22:06 Відповісти
Премьер-министр Израиля сообщил, о введении смертной казни за терроризм.
В документе указано, что смертная казнь грозит каждому, ко «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти ...
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13.04.2023 00:00 Відповісти
Кому нужен такой мир, в котором есть путен и его манкурты?
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13.04.2023 00:27 Відповісти
 
 