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Новини За кордоном
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Іран (1342) Китай (1924) крилаті ракети (896) Росія (47286) паливо (408)

Іран хоче купувати в Росії санкційне паливо. Якщо угоду укладуть, деякі ракети можуть полетіти у бік України, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ракета,ракети,іран,крилата
Фото: AFP via Getty Images

Іран веде секретні переговори з Китаєм і Росією про постачання ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.

Про це Politico повідомили поінформовані дипломати, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що це означатиме явне порушення санкцій Організації Об'єднаних Націй, але водночас може допомогти Москві поповнити свої запаси ракет.

Тегеран провів паралельні переговори з офіційними особами і підконтрольними урядам організаціями обох країн, в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит". Відомо, що метою є придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого ракетного палива.

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За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, переговори про придбання палива у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

Точна кількість речовини, яку хоче придбати Іран, незрозуміла, але джерела вважають, що її вистачить для виробництва тисяч ракет, зокрема ракети Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 кілометрів і в останні роки використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході. Якщо угода буде укладена, деякі з цих ракет можуть бути розгорнуті проти України, заявили дипломати.

Іран постачав Росії так звані безпілотники-камікадзе, які вона використовувала для атак на українські цивільні об'єкти, а також консультував Москву щодо того, як обійти міжнародні санкції, на які вона наражається в результаті своїх дій.

Представники Китаю, Росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі. Міністерство закордонних справ Ірану переадресувало питання щодо Ахадзаде до посольства Ірану в Німеччині, яке не відповіло. Посольство Ірану в Китаї також не відповіло на запитання про діяльність дипломата.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
всі людожери диктатори світу згуртовуються проти України - яка зараз остання дія демократичного світу не впасти, тому ці людожери й гуртуються, їм конче треба задавити задушити приборкати Аватар Свободи, яким зараз є Україна, вона їм ріже очі, ріже очі, бо може надихнути їх закріпачені народи до спротиву, вони не можуть дозволити Україні жити
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12.04.2023 17:32
+7
тільки ми з ракетами сильно буксуємо..., всі можуть, всі з кимось домовляються, а ми разом з нашим КБ Південне не можемо, або не хочемо..., все що ми можемо на даний час - це чимось пульнути км на 50-70 й все..., держава, яка виробляла ці ракети сотнями, навчилась будувати тільки дуже дорогі дороги....
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12.04.2023 17:42
+7
Ніхто не продасть, тому що ті хто їх мають діляться на дві категорії: лояльні до кремля, і ті що не підуть на перекір США.
А США боїться "ескалації", ядерної війни і своєї тіні.
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12.04.2023 17:48
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всі людожери диктатори світу згуртовуються проти України - яка зараз остання дія демократичного світу не впасти, тому ці людожери й гуртуються, їм конче треба задавити задушити приборкати Аватар Свободи, яким зараз є Україна, вона їм ріже очі, ріже очі, бо може надихнути їх закріпачені народи до спротиву, вони не можуть дозволити Україні жити
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12.04.2023 17:32 Відповісти
Щось робити точно неначасі, бо ж ескалація. Глибоко стурбовані, але продовжуємо продавати наші товари агресорам, і навіть напродавали більше ніж в довоєнні часи, себто зробили хароший гєшефт. Ну а то шо ваші хатки ******** і голови вам ріжуть - ну то сорьки, перегини на місцях.
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12.04.2023 17:37 Відповісти
А ми десь можемо закупити аналогічні балістичні ракети? Не один же Іран ними торгує.
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12.04.2023 17:38 Відповісти
Ніхто не продасть, тому що ті хто їх мають діляться на дві категорії: лояльні до кремля, і ті що не підуть на перекір США.
А США боїться "ескалації", ядерної війни і своєї тіні.
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12.04.2023 17:48 Відповісти
Можем. Но для этого нам надо приучиться действовать во благо собственной страны, то есть рассуждать трезво, и поступать здраво.

Узнали что Иран продал РФии мопеды ? Ок, два возможных варианта:

1. Покукарекать на Иран в ООН, наложить санкции на зерно, которое Иран все равно получит, просто не с одесского порта, а со стамбульского;

2. Засунуть гонор в задницу, и тоже купить у Ирана мопеды, возможно со скидкой.

Выбирая первый вариант, мы не получаем нихрена, а напротив сильнее толкаем полотенцеголовых в объятия Пу. Выбирая второй вариант - мы бомбим парашенские аэродромы. По-моему, если Украине желать победы, то второй вариант очевиден.
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12.04.2023 18:14 Відповісти
А ми ще тому сратому Ірану допомагали.
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12.04.2023 17:38 Відповісти
тільки ми з ракетами сильно буксуємо..., всі можуть, всі з кимось домовляються, а ми разом з нашим КБ Південне не можемо, або не хочемо..., все що ми можемо на даний час - це чимось пульнути км на 50-70 й все..., держава, яка виробляла ці ракети сотнями, навчилась будувати тільки дуже дорогі дороги....
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12.04.2023 17:42 Відповісти
не будувати, а витрачати гроші платників податків на схеми та підрядників-іноземців
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12.04.2023 17:59 Відповісти
нема вже ніякого кб південне там суцільна руїна в технологіях і на місцях, єдині хто щось тяне це невеликі контори які роблять безпілотники , вся ця державна махіна з ракетами і інш крамом давно розбита, розкрадена, знищена, тому і маємо так ситуацію що кацапи можуть запустити декілька десятків ракет і дронів шахедів, ну а ми хіба що пукнути маленьким безпілотничьком да і то якщо долетить. А західна зборя і ппо дійсно якісна і ефективна штука але її обмаль.
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12.04.2023 18:45 Відповісти
Іран хоче купувати в Росії не тільки санкційне паливо.

У лютому та березні 2023 року Іран отримав до 30 000 тонн російського бензину та дизельного палива, повідомили Reuters інсайдери, знайомі з даними про експорт. Інший співрозмовник також підтвердив факт поставок, але не зміг уточнити їх обсяги. Все паливо експортувалося залізницею з Росії через Казахстан і Туркменістан. Один з інсайдерів повідомив, що деякі партії бензину пізніше були відправлені з Ірану в сусідні держави, включаючи Ірак, автомобільним транспортом.
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12.04.2023 17:44 Відповісти
Доки ці ракети не полетять по всьому сході і по світу нічого не зміниться.На жаль є речі через які світ нічого не пізнає доки вони не прийдуть.Поки не прилитить по Парижу ,Берліну і іних столицях діла не буде.Вони всі будуть в своєму світі.Але їх час дістане.Бо вони породили терористів з ядеркою і вони породили диктаторів які рано чи піздно вдарять по ним.
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12.04.2023 17:55 Відповісти
Ракеты не полетят, и все это прекрасно понимают.

Нам просто не повезло быть соседями с этими петарасами. Как до нас не повезло грузинам, до грузин не повезло чеченцам, до чеченцев не повезло афганцам, etc
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12.04.2023 18:18 Відповісти
Ні, ракети рано чи пізно полетять на сході по сусідах Ірану це вже очевидно.Ця країна робить все для підготовки війни там.Це вже питання найближчого часу.
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12.04.2023 20:22 Відповісти
Иран никогда не был цивилизованным государством , это дремучая недострана, с диктаторским

режимом, именно поэтому сегодня такие субъекты идут на сближение, и объединяет их одно -

это желание безнаказанно беспредельничать, как у себя в стране, так и за её пределами.

Сегодня к таким странам относится кровавая раша, Китай, Иран, Северная Корея и пока ещё не

определившаяся Индия.

Беда в том, что варвары очень быстро объединяются в группы, а вот цивилизованные страны

манерничают, ставят друг другу всякие препоны, не позволяющие им объединиться в один целый

кулак и это может плачевно закончиться для всего человечества.
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12.04.2023 18:23 Відповісти
Іран був цивілізованою потужною країну в 80 х доки не прийшли фанатики до уряду а точніше фанатики скинули уряд.Ось тапер вони мають терористів в уряді і терористів в світі.Це все що натворили так зване ООН.
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12.04.2023 20:25 Відповісти
Сегодня слово был уже не актуально, сегодня важно слово есть, а есть иранский кровавый режим,

из этого нужно исходить.
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12.04.2023 20:29 Відповісти
Історія актуальна завжди.Саме історія вчить багато чому.Не може бути актуальна чи не актуальна.Є факт того що країна була цивілізована і адекватна.На разі це режим.Не потрібно маніполювати речами і історією.Вона змінюється хочемо ми цього чи ні.
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12.04.2023 20:47 Відповісти
По-моему, вы занимаетесь демагогией и манипулируете словами, я сказал слово был не актуально,

и ничего не говорил об истории, потому, что история государства Иран, нам сегодня не нужна,

даже если он был самым цивилизованным государством, наше сегодняшнее мнение о нём не

поменяется, это вам понятно? Оmne tempus habet, всему своё время, так это звучит на латыни,

будет время и для воспоминаний об истории Ирана.

Надеюсь, я удовлетворил вас своим ответом.
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12.04.2023 20:58 Відповісти
Мені відповідь не потрібна ви спершу поховали Іран як цивілізовану країну.А потім почали щось не зрозуміле писати .Це не демагогія це з вашої сторони маніпуляція фактами і історією.Ви самі написали що Іран ніколи не буів цивілізованою країною,а тепер пишите я не писав нічого про історію.Будь яка подія в країні в маштабі її створення і існування і є історією.Іран зараз терористи в реальному своєму стані,але також потрібно розуміння що народ країни став заручниками цих покидьків.Останні події місяців доводить що народ ще вірить в світ і бореться за свої свободи.
Ніколи нікому не кажіть неактуально,історія рухається по спіралі завжди.
На цьому все.Ви заздалегіть не розумієте про що пишите.
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12.04.2023 21:07 Відповісти
Рашисты все равно найдут где взять ракеты. Единственное что их может остановить ето ответные ракетные удары по москве, аеродромах и кораблях рашистской *********.
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12.04.2023 18:24 Відповісти
Да, тут главное не спешить нам давать ATACMSы, а то будет эскалация 😠
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12.04.2023 18:36 Відповісти
На кацапії повинно бути те про що ви відразу подумали.
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12.04.2023 18:42 Відповісти
Іран під санкціями масово випускає безпілотники та ракети, ремонтує ******* європейські літаки, будує величезні підземні аеродроми і т.п. Цілком очевидно, що санкції не працюють і слід шукати інші методи впливу на дикунів.
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12.04.2023 18:58 Відповісти
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12.04.2023 20:46 Відповісти
В Сирии мы атаковали иранские цели и цели сирийского правительства. Режим Асада хорошо знает, что та цена, которую они заплатили,- это всего лишь начало. Если они продолжат позволять обстреливать Израиль ракетами, режим Асада очень серьезно поплатится за это»,- сказал господин Нетаньяху журналистам в понедельник.
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12.04.2023 21:39 Відповісти
 
 