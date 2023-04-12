Іран хоче купувати в Росії санкційне паливо. Якщо угоду укладуть, деякі ракети можуть полетіти у бік України, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Іран веде секретні переговори з Китаєм і Росією про постачання ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.
Про це Politico повідомили поінформовані дипломати, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що це означатиме явне порушення санкцій Організації Об'єднаних Націй, але водночас може допомогти Москві поповнити свої запаси ракет.
Тегеран провів паралельні переговори з офіційними особами і підконтрольними урядам організаціями обох країн, в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит". Відомо, що метою є придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого ракетного палива.
За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, переговори про придбання палива у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.
Точна кількість речовини, яку хоче придбати Іран, незрозуміла, але джерела вважають, що її вистачить для виробництва тисяч ракет, зокрема ракети Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 кілометрів і в останні роки використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході. Якщо угода буде укладена, деякі з цих ракет можуть бути розгорнуті проти України, заявили дипломати.
Іран постачав Росії так звані безпілотники-камікадзе, які вона використовувала для атак на українські цивільні об'єкти, а також консультував Москву щодо того, як обійти міжнародні санкції, на які вона наражається в результаті своїх дій.
Представники Китаю, Росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі. Міністерство закордонних справ Ірану переадресувало питання щодо Ахадзаде до посольства Ірану в Німеччині, яке не відповіло. Посольство Ірану в Китаї також не відповіло на запитання про діяльність дипломата.
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А США боїться "ескалації", ядерної війни і своєї тіні.
Узнали что Иран продал РФии мопеды ? Ок, два возможных варианта:
1. Покукарекать на Иран в ООН, наложить санкции на зерно, которое Иран все равно получит, просто не с одесского порта, а со стамбульского;
2. Засунуть гонор в задницу, и тоже купить у Ирана мопеды, возможно со скидкой.
Выбирая первый вариант, мы не получаем нихрена, а напротив сильнее толкаем полотенцеголовых в объятия Пу. Выбирая второй вариант - мы бомбим парашенские аэродромы. По-моему, если Украине желать победы, то второй вариант очевиден.
У лютому та березні 2023 року Іран отримав до 30 000 тонн російського бензину та дизельного палива, повідомили Reuters інсайдери, знайомі з даними про експорт. Інший співрозмовник також підтвердив факт поставок, але не зміг уточнити їх обсяги. Все паливо експортувалося залізницею з Росії через Казахстан і Туркменістан. Один з інсайдерів повідомив, що деякі партії бензину пізніше були відправлені з Ірану в сусідні держави, включаючи Ірак, автомобільним транспортом.
Нам просто не повезло быть соседями с этими петарасами. Как до нас не повезло грузинам, до грузин не повезло чеченцам, до чеченцев не повезло афганцам, etc
режимом, именно поэтому сегодня такие субъекты идут на сближение, и объединяет их одно -
это желание безнаказанно беспредельничать, как у себя в стране, так и за её пределами.
Сегодня к таким странам относится кровавая раша, Китай, Иран, Северная Корея и пока ещё не
определившаяся Индия.
Беда в том, что варвары очень быстро объединяются в группы, а вот цивилизованные страны
манерничают, ставят друг другу всякие препоны, не позволяющие им объединиться в один целый
кулак и это может плачевно закончиться для всего человечества.
из этого нужно исходить.
и ничего не говорил об истории, потому, что история государства Иран, нам сегодня не нужна,
даже если он был самым цивилизованным государством, наше сегодняшнее мнение о нём не
поменяется, это вам понятно? Оmne tempus habet, всему своё время, так это звучит на латыни,
будет время и для воспоминаний об истории Ирана.
Надеюсь, я удовлетворил вас своим ответом.
Ніколи нікому не кажіть неактуально,історія рухається по спіралі завжди.
На цьому все.Ви заздалегіть не розумієте про що пишите.