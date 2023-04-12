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Архідиякон Києво-Печерської лаври постане перед судом за перешкоджання журналістській діяльності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лавра

Йому загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За матеріалами кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти Суспільного мовлення знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври. У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської даври (архідиякон), схопив мікрофон, зламав кріплення на відеокамері і кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність.

Зазначається, що санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Йому загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років. Джерело: https://censor.net/ua/n3411724

Ніяких або, а тільки обмеження волі терміном три роки!
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12.04.2023 17:42
+6
архідиякон - читати як архідемон.
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12.04.2023 17:39
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архідиякон - читати як архідемон.
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12.04.2023 17:39 Відповісти
архі-фсбшник...
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12.04.2023 17:41 Відповісти
х..й він а ні архидемон
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12.04.2023 17:44 Відповісти
Дарма Ви так. Х..й дуже потрібна штука, а от цієї скотиняки ніякої користі.
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12.04.2023 17:47 Відповісти
В умілих руках і *** викрутка .
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12.04.2023 17:53 Відповісти
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12.04.2023 18:12 Відповісти
Ні! Воно ще поганіше, воно рюзьге!!!
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12.04.2023 18:48 Відповісти
я за 3 роки

взагалі давно пора ввести суд присяжних, буде точно не гірше ніж з нашими теперішніми суддями
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12.04.2023 17:42 Відповісти
Строк присяжні не визначають, а лише визначають винний чи ні. І для таких невеликих справ їх не залучають.
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12.04.2023 17:44 Відповісти
Йому загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років. Джерело: https://censor.net/ua/n3411724

Ніяких або, а тільки обмеження волі терміном три роки!
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12.04.2023 17:42 Відповісти
Із залученням до розмінування.
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12.04.2023 17:49 Відповісти
То Ви йому як покарання умовний термін??? Який суворий..тобто все залишиться, як булр, тільки не зможе покидати місце проживання й буде щотижня у дільничого відмічатись...
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12.04.2023 18:41 Відповісти
Та ні, я за реальний тюремний термін!
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12.04.2023 18:52 Відповісти
Обмеження волі, то не колонія. Для таких й полонених - ото розмінування, розгрібання завалів й уранові копальні..а не 3 разове харчування, гаряча вода, телевізор, настольні ігри й отримання грошей за склеювання коробок. Непогано, 10 тис грн на утримання й оплату праці у євро..
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12.04.2023 19:09 Відповісти
Поставте його перед ГОСПОДНИМ судом!!!вбыйте цю мразоту!!!
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12.04.2023 17:43 Відповісти
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12.04.2023 17:48 Відповісти
Макаронниця, що це за суміш нарєчія з українською?
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12.04.2023 18:19 Відповісти
А чого йому пику прикрили? Нехай би бачили його прихожани кому вони в ноги кланяються!
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12.04.2023 17:44 Відповісти
"кому вони в ноги кланяються!".... І руки цілують. Фу... гидота!
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12.04.2023 23:58 Відповісти
Во всх ИК Украины есть своя церьковь, пристроиться. Если его сидельцы в петушинный угол сразу не пристроят, по заслугам его, что было бы правильным и богоугодным делом.
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12.04.2023 17:49 Відповісти
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12.04.2023 17:50 Відповісти
Другий рік війна в країні досі русня попи,зрадники і фсбшні тварюки.Скажіть де в якій країні таку маячню і таку дичину можна зустріти?
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12.04.2023 17:50 Відповісти
Чому попи їх такі неосяжні?? З голодухи пузнуть чи що..
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12.04.2023 18:43 Відповісти
Архипердякон
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12.04.2023 18:01 Відповісти
Потрібно, щоб йому дали максимально можливий термін, а також змусили відшкодувати моральні та матеріальні збитки. Нехай трохи посидить за ґратами (якщо кацапи не обміняють його на кількох наших полонених).
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12.04.2023 18:06 Відповісти
Фабрика зверья: почему многих до сих пор удивляет расчеловеченная сущность россиян?

https://www.youtube.com/watch?v=m3_B0A81YjI&t=14s
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12.04.2023 18:08 Відповісти
якщо б на росії половина громадян розмовляла на укр мові та відвідувала церкви Київського патриархату, то напевно ми б їх теж вважали братамияким китайці задурили мізки
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12.04.2023 18:09 Відповісти
ото ще не вистачало всяких гівнюків братами вважати
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12.04.2023 18:54 Відповісти
обмеження волі на строк до 3 років
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12.04.2023 19:04 Відповісти
Таку манДудрита треба негайно видприти до бахмута!!!нехай видсосовуе грехи у поРашистив
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12.04.2023 19:08 Відповісти
за жопу всех этих фсбшных попяр и на нары!
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12.04.2023 19:15 Відповісти
Давайте без або. Або штраф, або айайай. або може ще щось. Є три роки, жаль не 15, то й садіть по верхньому ліміту. Буде й по Закону і по совісті.
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12.04.2023 19:15 Відповісти
Его братаны нам головы отрезают, оно штраф получает.
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12.04.2023 19:25 Відповісти
Трійку чорту в зуби...
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13.04.2023 03:20 Відповісти
 
 