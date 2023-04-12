Архідиякон Києво-Печерської лаври постане перед судом за перешкоджання журналістській діяльності

Йому загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За матеріалами кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти Суспільного мовлення знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври. У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської даври (архідиякон), схопив мікрофон, зламав кріплення на відеокамері і кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність.

Зазначається, що санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

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