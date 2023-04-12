Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб, - ОВА

У Донецькій області триває евакуація цивільних осіб, водночас кожен з евакуйованих отримує в нових громадах допомогу і підтримку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З першого дня повномасштабного вторгнення триває евакуація цивільних із Донеччини - за цей час понад 1,1 млн людей скористалися можливістю виїхати. З 24 лютого 2022 року в області не було жодного (!) дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація - найрозумніший і найвідповідальніший вихід", - зазначив він.

Він зазначив, що переселенців із Донецької області вже організовано прийняли декілька областей, наразі триває евакуація в Житомирську область.

"Розумію, що літо наближається, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити ніяк не можна! Туга за домом не варта тих ризиків, які несе із собою повернення. Що менше цивільних залишатиметься в регіоні, то легше і спокійніше військовим буде робити свою роботу. А вже після перемоги всі повернемося і все відбудуємо!" - попередив голова ОВА.

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