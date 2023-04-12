Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб, - ОВА
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У Донецькій області триває евакуація цивільних осіб, водночас кожен з евакуйованих отримує в нових громадах допомогу і підтримку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"З першого дня повномасштабного вторгнення триває евакуація цивільних із Донеччини - за цей час понад 1,1 млн людей скористалися можливістю виїхати. З 24 лютого 2022 року в області не було жодного (!) дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація - найрозумніший і найвідповідальніший вихід", - зазначив він.
Він зазначив, що переселенців із Донецької області вже організовано прийняли декілька областей, наразі триває евакуація в Житомирську область.
"Розумію, що літо наближається, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити ніяк не можна! Туга за домом не варта тих ризиків, які несе із собою повернення. Що менше цивільних залишатиметься в регіоні, то легше і спокійніше військовим буде робити свою роботу. А вже після перемоги всі повернемося і все відбудуємо!" - попередив голова ОВА.
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Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні.
"Ми чуємо обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А ось що наша розвідка підтверджує це те, що РФ хоче спровокувати подавши інформацію що наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури, це не відповідає дійсності", - розповіла Верещук.
За словами Верещук, евакуація населення в ОРДЛО, яку окупаційна влада самопроголошених республік розпочала напередодні, це провокація.
https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/