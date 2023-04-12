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евакуація (1928) Донецька область (5718) Кириленко Павло (866)

Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,евакуація

У Донецькій області триває евакуація цивільних осіб, водночас кожен з евакуйованих отримує в нових громадах допомогу і підтримку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З першого дня повномасштабного вторгнення триває евакуація цивільних із Донеччини - за цей час понад 1,1 млн людей скористалися можливістю виїхати. З 24 лютого 2022 року в області не було жодного (!) дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація - найрозумніший і найвідповідальніший вихід", - зазначив він.

Він зазначив, що переселенців із Донецької області вже організовано прийняли декілька областей, наразі триває евакуація в Житомирську область.

"Розумію, що літо наближається, а з ним і зростатиме бажання повернутися додому. Але цього робити ніяк не можна! Туга за домом не варта тих ризиків, які несе із собою повернення. Що менше цивільних залишатиметься в регіоні, то легше і спокійніше військовим буде робити свою роботу. А вже після перемоги всі повернемося і все відбудуємо!" - попередив голова ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі не хотіли їхати, а потім гинули під обстрілами, - волонтер Микола Могилевський про евакуацію з гарячих точок Донбасу. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Мільйон ждунів... Це дохолєри.
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12.04.2023 18:58 Відповісти
Когда в Киеве войны уже нет, то появляются ждуны. Прикрываясь волонтерством, попрежнему воруют. Война где-то далеко, опять.
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12.04.2023 19:04 Відповісти
То не ждуни, то - стерв'ятники: кому війна, а кому - мати рідна.
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12.04.2023 19:08 Відповісти
Випадково почула розмову луганських біженців,які проживають в Києві,про контуженого бійця ЗСУ : он еще не подох?
Виникає питання - чому прибігли до нас,а не в рашу?Немає до них довіри,нажаль....
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12.04.2023 19:28 Відповісти
Довіри до них не було ще з 2004-го (!) року. Не жалкуйте про те - за втраченими ілюзіями не жалкують.
Біда в іншому: чому такими істотами не займається СБУ?
Не на часі? (с)
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12.04.2023 20:38 Відповісти
Згадав, що співала одна ***** 19.02.2022:

Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні.

"Ми чуємо обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А ось що наша розвідка підтверджує це те, що РФ хоче спровокувати подавши інформацію що наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури, це не відповідає дійсності", - розповіла Верещук.

За словами Верещук, евакуація населення в ОРДЛО, яку окупаційна влада самопроголошених республік розпочала напередодні, це провокація.

https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/
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12.04.2023 21:43 Відповісти
 
 