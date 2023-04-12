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Командира танкового батальйону ЗС РФ засуджено до 11 років за обстріл житлового будинку у Чернігові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командира танкового батальйону армії РФ засуджено до 11 років позбавлення волі за обстріл житлового будинку у Чернігові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Командира танкового батальйону ЗС РФ засуджено до 11 років за обстріл житлового будинку у Чернігові 01

Прокурор у суді довів, що танковий батальйон військової частини 41659 ЗС РФ в кінці лютого 2022 року зайшов на територію області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації регіону. У ході нападу обвинувачений надав злочинний наказ оператору-навіднику танка на виконання пострілу осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм по житловій багатоповерхівці у м. Чернігові.

Цей об’єкт цивільної інфраструктури не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. У результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури командира танкового батальйону 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 11 років за ґратами.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Та не публікуйте ви ці рішення судів бо такий вирок це ганьба для всього українського народу
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12.04.2023 19:20
+10
І все?!
Це єдина провина кацапа?!
А те, як він перейшов кордон, значення не має?!
Перетнув кордон без паспорту, на танку, поза пунктом пропуску-це все значення не має?!
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12.04.2023 19:27
+6
голимый пиар бездельников из прокуратуры с зп от 90000грвн кому война а кому безбедная старость на пиаре.
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12.04.2023 20:02
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А чого не вказуються особисті дані та ховається пика? Адже закон забороняє це "світить" лише до винесення вироку!
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12.04.2023 19:16 Відповісти
Сидельцы, а вам не кажется что его место у параши? Или в петушатнике.
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12.04.2023 19:16 Відповісти
Придушить козла.
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13.04.2023 05:37 Відповісти
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12.04.2023 19:19 Відповісти
Та не публікуйте ви ці рішення судів бо такий вирок це ганьба для всього українського народу
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12.04.2023 19:20 Відповісти
Щось не зрозумів:цей покидьок є в Україні? Якщо, як завжди, засудили заочно, то це "дуже круто". Прокуратура може звернутись до мене і я їй надам тисячі кацап'ят для таких "судових процесів".
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12.04.2023 19:25 Відповісти
І все?!
Це єдина провина кацапа?!
А те, як він перейшов кордон, значення не має?!
Перетнув кордон без паспорту, на танку, поза пунктом пропуску-це все значення не має?!
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12.04.2023 19:27 Відповісти
Вони не знають ні його призвища, ні місце перебування, та замальовують його обличча бо не впевнені що це він. Як завжди заочно !
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12.04.2023 19:32 Відповісти
Всього 11 років? Як милосердно!!
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12.04.2023 19:32 Відповісти
голимый пиар бездельников из прокуратуры с зп от 90000грвн кому война а кому безбедная старость на пиаре.
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12.04.2023 20:02 Відповісти
 
 