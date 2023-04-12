Командира танкового батальйону ЗС РФ засуджено до 11 років за обстріл житлового будинку у Чернігові

Командира танкового батальйону армії РФ засуджено до 11 років позбавлення волі за обстріл житлового будинку у Чернігові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що танковий батальйон військової частини 41659 ЗС РФ в кінці лютого 2022 року зайшов на територію області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації регіону. У ході нападу обвинувачений надав злочинний наказ оператору-навіднику танка на виконання пострілу осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм по житловій багатоповерхівці у м. Чернігові.

Цей об’єкт цивільної інфраструктури не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. У результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури командира танкового батальйону 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 11 років за ґратами.

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