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Новини За кордономВійна в Україні
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Шмигаль зустрівся з главою Пентагону Остіном і закликав США надати винищувачі F-16

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і подякував Америці за лідерство в оборонній підтримці, а також закликав надати Україні більше зброї, в тому числі винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, зустріч відбулася в середу в Пентагоні.

"США – наш найбільший партнер в плані військової підтримки", - наголосив Шмигаль на початку зустрічі.

Він подякував за виділення зброї для України, яка посилила обороноздатність нашої країни.  Шмигаль особливо відзначив надання ЗСУ сучасних систем протиповітряної оборони, танків, артилерії й ракетних систем, а також броньованої техніки. Прем’єр підкреслив, що українські військові підтвердили в боях ефективність переданих США та іншими партнерами озброєнь.

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Шмигаль зауважив, що Україна має досягти перемоги в цій війні.

Шмигаль зустрівся з главою Пентагону Остіном і закликав США надати винищувачі F-16 01

"Але для того, щоб досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки", - наголосив глава уряду.

Він зазначив, що ЗСУ потрібні більше протиповітряних систем, щоби мінімізувати наслідки російських авіаударів, більше артилерії та боєприпасів.

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Шмигаль зустрівся з главою Пентагону Остіном і закликав США надати винищувачі F-16 02

"Я також прошу переглянути можливість надати Україні (ракетні – ред.) системи більшого радіусу дії", - зауважив прем’єр-міністр.

Для того, щоб краще захищати себе та Європу, Україні потрібно більше важкої зброї та літаків, додав Шмигаль. У цьому контексті він підкреслив, що досягнути переваги допомогли б винищувачі та запросив США приєднатися до коаліції інших країн, які оголосили про передачу Україні бойових літаків.

"Америка може вкотре продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F15 або F16", - зазначив Шмигаль.

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Шмигаль зустрівся з главою Пентагону Остіном і закликав США надати винищувачі F-16 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
танки дозволив - дозволить і винищувачі
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12.04.2023 19:28
+3
Хутін скоріше Шмиглем командує, а не Остіном.
І взагалі, я вважаю що такі питання має вирішувати Залужний. Йому би скоріше дали.
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12.04.2023 19:33
+2
Це у вас дисонанс. Задовбали вже зі своїми претензіями до Байдена.
Він наш президент чи що?
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13.04.2023 09:03
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Не нададуть. хутін не дозволяє.
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12.04.2023 19:24 Відповісти
танки дозволив - дозволить і винищувачі
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12.04.2023 19:28 Відповісти
це і є його робота
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12.04.2023 19:34 Відповісти
так але ПМ відповідає і за міжурядові угоди - хоча б тому що їх підписує
перепрошую, що до Ахметова, у Вас є якась конкретна інформація, чи Ви просто знаєте ?

нагадаю, що ПМ "одним рипом" ще й Канаду відвідав - там також інтереси Ахметова чи вже когось іншого ?
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12.04.2023 20:08 Відповісти
Аде у нас американські танки?
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13.04.2023 05:50 Відповісти
я Вам опонував про "дозволить" - дозвіл є - амери навіть оголосили в які терміни поставлять - не полінуйтеся знайдіть самі якщо цікаво
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13.04.2023 14:27 Відповісти
Хутін скоріше Шмиглем командує, а не Остіном.
І взагалі, я вважаю що такі питання має вирішувати Залужний. Йому би скоріше дали.
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12.04.2023 19:33 Відповісти
У вас когнітивний дисонанс? Йшлося не про шмигля, а про те, чи дасть дєдушка Жо винищувачі. Однозначно не дасть, бо у них з тупіним договорняк. Розуйте очі, шановна.
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13.04.2023 05:53 Відповісти
Це у вас дисонанс. Задовбали вже зі своїми претензіями до Байдена.
Він наш президент чи що?
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13.04.2023 09:03 Відповісти
Хроника одного президента (tZeblog)

11.‎04.‎2023

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, - Шмигаль в США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади на літаку Boeing 737-800 (р.н. UR-SQO) приватної авіакомпанії SkyUp Airlines. Першими з ним США доручили поговорити Трюдо і Фріланд. Далі він відвідає США, де політичне керівництво ухилилось від зустрічі з ним, виставивши міністра оборони Остіна, міністра торгівлі Раймондо, міністра фінансів Єллен, і представників МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку і т.п.
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12.04.2023 19:30 Відповісти
Повинні надати -- куди вже відтягувати -- маленька Украіна б*ється з таким монстром .
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12.04.2023 19:32 Відповісти
порядним людям вже взападло домовлятися про серйозні речі з міні-стрьомом яєчної оборони Рєзніковим, і дєрьмаків, походу, це влаштовує, бо розвалює єдність і підсилює *****
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12.04.2023 19:38 Відповісти
Не верзіть дурниць. Згадайте, що прогнилому від корупції афганському режиму той же дєдушка Жо з обамкою дали озброєнь в сотні разів більше, ніж Україні. Головою треба не лише їсти, а й думати. Хоча б інколи.
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13.04.2023 05:55 Відповісти
Хто такой шмигаль,щоб хтось в США прислухався до того закликів?Номінальний прем'єр-міністр України? Ну що це за маячня?🤦
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12.04.2023 19:46 Відповісти
Сильні ж переговорні позиції в Україні на фоні скандалів з розкраданням на різних рівнях і не звільненні, наприклад, явного корупціонера рєзнікова!
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12.04.2023 19:48 Відповісти
Чув таке що Остін лобіює інтереси військових корпорацій, ще чув о він відповідальний за вивід військ США з Афганістану і залишення гори американської зброї (ГОРИ) про Україна зараз може тільки мріяти, бо там і хамери і БТРи, не кажучи вже про стрілкову зброю.
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12.04.2023 19:52 Відповісти
Зброя яку залишила Америка талібану в Афганістані
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12.04.2023 19:54 Відповісти
Цю зброю Остін залишив Талібану в Афганістані. БЛД, 22 тисячі Хамерів,
42 тисячі пікапів, 155 броньовиків, 630 БТРів, блд, а ви в Україні лапу
смокчіть
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12.04.2023 19:57 Відповісти
Ну і що? Хотіли то й залишили. Це їхня зброя, що хочуть то роблять. Якщо вас зупиняє поліейський за перевищення швидкості ви що також розкриваєте рот і аргументуєте, що всі так їдуть. Допомагає?
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13.04.2023 22:04 Відповісти
я могу 100500 таких нарисовать картинок
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12.04.2023 20:26 Відповісти
Тримай, рисуй, дивись мозолі не понатирай на руках
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12.04.2023 20:36 Відповісти




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12.04.2023 20:40 Відповісти
дайте мне пульт от телевизора (СМИ) и через пол года я сделаю президентом табуретку (Каломойский)
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12.04.2023 20:41 Відповісти
я могу 100500 таких нарисовать картинок, почему это правда?)
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12.04.2023 20:28 Відповісти
Почему? По качану. Ти з дуба впало? Газет не читаєш? ТБ та Ю-туб не дивишся?
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13.04.2023 06:01 Відповісти
Дарма ви хочете щось довести свідкам секти байдена живородящого.
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13.04.2023 05:56 Відповісти
ЛЕНД ЛІЗ ЧЕКАЄМО ДОСІ 🤣
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13.04.2023 12:33 Відповісти
Та давайте вже все, бачите, ********* нічого не жаліє, скоро з штанів виплигне, воюючи з Заходом за рахунок українського народу.
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12.04.2023 21:31 Відповісти
А якби Стефанчука у пентагон відправили,то мали Б авіаносець а так всього ф16,шольц грузить напрошену субмарину на колеса а ми україномовні німці будемо її тягнути в Україну
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12.04.2023 21:57 Відповісти
Як я зрозумів обслуговуванням F16 буде займатись пан Шмигаль разом з кабінетом міністрів. А спецовки для ремону вже є? Зеленого кольору? Ну от і гаразд. А ну "америкоси-піндоси", де наші F16?
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13.04.2023 21:59 Відповісти
 
 