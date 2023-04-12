Шмигаль зустрівся з главою Пентагону Остіном і закликав США надати винищувачі F-16

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і подякував Америці за лідерство в оборонній підтримці, а також закликав надати Україні більше зброї, в тому числі винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, зустріч відбулася в середу в Пентагоні.

"США – наш найбільший партнер в плані військової підтримки", - наголосив Шмигаль на початку зустрічі.

Він подякував за виділення зброї для України, яка посилила обороноздатність нашої країни. Шмигаль особливо відзначив надання ЗСУ сучасних систем протиповітряної оборони, танків, артилерії й ракетних систем, а також броньованої техніки. Прем’єр підкреслив, що українські військові підтвердили в боях ефективність переданих США та іншими партнерами озброєнь.

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Шмигаль зауважив, що Україна має досягти перемоги в цій війні.

"Але для того, щоб досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки", - наголосив глава уряду.

Він зазначив, що ЗСУ потрібні більше протиповітряних систем, щоби мінімізувати наслідки російських авіаударів, більше артилерії та боєприпасів.

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"Я також прошу переглянути можливість надати Україні (ракетні – ред.) системи більшого радіусу дії", - зауважив прем’єр-міністр.

Для того, щоб краще захищати себе та Європу, Україні потрібно більше важкої зброї та літаків, додав Шмигаль. У цьому контексті він підкреслив, що досягнути переваги допомогли б винищувачі та запросив США приєднатися до коаліції інших країн, які оголосили про передачу Україні бойових літаків.

"Америка може вкотре продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F15 або F16", - зазначив Шмигаль.

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