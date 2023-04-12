Фракція "ЄС" вимагає призначити позачергове засідання Ради для розблокування виплат 30 тис. грн військовим

Петро Порошенко з депутатами "Європейської Солідарності" направили листа Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту і розблокувати закон, за яким передбачені виплати 30 тисяч гривень військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"10 квітня 2023 року Верховна Рада України своїм рішенням ухвалила критично важливий Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", яким, серед іншого, передбачено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби", – йдеться у листі.

У "Євросолідарності" зазначають, що 11 квітня 2023 року народний депутат України Цабаль подав проект Постанови, який блокує підписання закону Головою ВР та Президентом.

"Депутатська фракція "Європейська Солідарність" непохитно стоїть на захисті прав військовослужбовців та вважає дані обставини абсолютно неприйнятними і ганебними. Ми наполягаємо на проведенні пленарного засідання Верховної Ради України з метою розгляду та відхилення всіх блокуючих постанов та усунення перешкод у підписанні закону та просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів України", – наголошують в "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава мусить повернути виплати у 30 тисяч як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні у бойових діях, - Порошенко

"В іншому випадку, ми звертаємось до Голови Верховної Ради України невідкладно ініціювати засідання парламенту відповідно до Постанови Верховної Ради України №2558-ІХ, якою Голова парламенту наділений правом визначення часу і місця продовження пленарного засідання Верховної Ради України", – йдеться у листі.





Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. А наступного дня у Верховній Раді була зареєстрована постанова, яка блокує повернення цих виплат.