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ВР (11736) виплати (489) Порошенко (13234) Європейська Солідарність (1021)

Фракція "ЄС" вимагає призначити позачергове засідання Ради для розблокування виплат 30 тис. грн військовим

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

єс

Петро Порошенко з депутатами "Європейської Солідарності" направили листа Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту і розблокувати закон, за яким передбачені виплати 30 тисяч гривень військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"10 квітня 2023 року Верховна Рада України своїм рішенням ухвалила критично важливий Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", яким, серед іншого, передбачено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби", – йдеться у листі.

У "Євросолідарності" зазначають, що 11 квітня 2023 року народний депутат України Цабаль подав проект Постанови, який блокує підписання закону Головою ВР та Президентом.

"Депутатська фракція "Європейська Солідарність" непохитно стоїть на захисті прав військовослужбовців та вважає дані обставини абсолютно неприйнятними і ганебними. Ми наполягаємо на проведенні пленарного засідання Верховної Ради України з метою розгляду та відхилення всіх блокуючих постанов та усунення перешкод у підписанні закону та просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів України", – наголошують в "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава мусить повернути виплати у 30 тисяч як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні у бойових діях, - Порошенко

"В іншому випадку, ми звертаємось до Голови Верховної Ради України невідкладно ініціювати засідання парламенту відповідно до Постанови Верховної Ради України №2558-ІХ, якою Голова парламенту наділений правом визначення часу і місця продовження пленарного засідання Верховної Ради України", – йдеться у листі.

Фракція ЄС вимагає призначити позачергове засідання Ради для розблокування виплат 30 тис. грн військовим 01
Фракція ЄС вимагає призначити позачергове засідання Ради для розблокування виплат 30 тис. грн військовим 02

Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. А наступного дня у Верховній Раді була зареєстрована постанова, яка блокує повернення цих виплат.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Яке розблокування ? Які виплати? Гєтьманцєв вже все порєшал. Йому треба нову плитку на дачі встелити. А дєрьмак йому співчуває. А разом потім розкажуть байки про "популізм" та "триклятого Петра".
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12.04.2023 19:28
+19
На передовій також є поліцейські !!

Вимога абмолютно доречна і справедлива , бо гроші Є,
тільки потрібно менше красти зеленій шоблі !!
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12.04.2023 19:31
+19
Маю надію,що ти не голодуєш в підвалі ОП.
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12.04.2023 19:35
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І за одне нехай робітникам поліції виплати відмінить фракції "ЄС".
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12.04.2023 19:26 Відповісти
Маю надію,що ти не голодуєш в підвалі ОП.
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12.04.2023 19:35 Відповісти
Это знаменитый местный зелёный фрик Igor L. Новый аккаунт завел после деактивации.
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12.04.2023 19:56 Відповісти
Респект ЄС
Я вже три місяця як мобілізований, тих 30 тисяч дуже не хватає, багато приходиться купувати за свої кошти, в тому числі і харчі
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12.04.2023 22:24 Відповісти
На передовій також є поліцейські !!

Вимога абмолютно доречна і справедлива , бо гроші Є,
тільки потрібно менше красти зеленій шоблі !!
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12.04.2023 19:31 Відповісти
Взагалі повинна бути доплата і поліціянтам, і військовослужбовцям і рятувальникам якщо вони знаходяться в зоні активних бойових дій
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12.04.2023 19:45 Відповісти
взагалі не фіг красти, ні меньше ні більше і нікому.
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12.04.2023 19:53 Відповісти
Яке розблокування ? Які виплати? Гєтьманцєв вже все порєшал. Йому треба нову плитку на дачі встелити. А дєрьмак йому співчуває. А разом потім розкажуть байки про "популізм" та "триклятого Петра".
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12.04.2023 19:28 Відповісти
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12.04.2023 19:29 Відповісти
улюблене? з якого переляку?
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12.04.2023 19:54 Відповісти
А бубочка что-то не спешит решать проблему с выплатой, наверное не хочет или никаму ничего не должен
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12.04.2023 19:30 Відповісти
Ничего не меняется. Если сделать совковую уравниловку, то получится всем одинаково. Те, кто на передке получат столько же сколько и те, кто в далеке от передка. Может нужно подумать, чтобы сделать например некую км зону оплаты. Допустим до 15 км одна оплата, от 15км до 30 км другая.... Как-то так. А то ведь это стравливание людей между собой может получится. Охота за рейтингами это понятно, но нужно ведь подумать, что потом может выйти.
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12.04.2023 19:37 Відповісти
радянська урівнялівка була тільки в тому, щоб розумних і працелюбних урівняти з нікчемами і неробами і довести це до абсурду, щоб розумні і працелюблні вішалися. Соціальна рівність була тільки як показуха, бо вона реально недосяжна, це тільки гарненька байка, і навіть в межах одного під"їзду дуже добра проглядалася нерівність. На першому поверсі, де холодно, і куди ходять ссяти цілою вулицею жили тільки бідні, невдахи, ті, хто не мав "блат".
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12.04.2023 19:58 Відповісти
Это уравниловку я видел где-то лет 13 назад на стройке. Тогда была почасовая оплата. И я видел как рабочие ругаются между собой, когда видели отработанные часы, не только свои, но и тех кто шарился. Тут может выйти почти тоже, но серьезней, чем кто-то думает.
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12.04.2023 20:09 Відповісти
вірно. багато прикладів, коли окремі люди знаходились далеко від фронту майже 3 місяці, а зп була така ж як і в тих, хто реально воював. це не тому, що мені жалко для них грошей, а тому, що в України зараз розтрощене все виробництво і майже вся економіка. Де брать той трильйон гривень? надрукувавши ті гривні - просто доб'єм економіку.
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12.04.2023 19:58 Відповісти
Поэтому мы залезем в карман к солдатам, защищающим и ваш зад в том числе?
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12.04.2023 20:03 Відповісти
а ви цікавились, що це за 30 тис і кому їх платили?
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12.04.2023 20:05 Відповісти
А вы?

Обычная 3х-дневная ротация на передке приводит к уменьшению выплат. Существенно меньше.

В Херсоне и по Днепру есть такие-же самые погибшие и раненные как и на востоке. Каждый день. А людей тупо кинули - это не зона боевых действий.

Раненные получили ранения по своей воле, что их сейчас тупо кидают с деньгами на время лечения и реабилитации? Или он восстанавливается после пьянки и сауны в Буковеле? Поэтому сначала верните людям украденное из их кармана, а потом уже решайте с ментами, и не занимайтесь словоблудием.

А это из Херсона от первого лица.

Щодо виплат військовим
Резонанс Цензор.НЕТ Війна в Україні

Автор: Роман Набожняк

Рішення міністра оборони про скорочення премій не сприяє боєздатності військ, його варто переглянути. Джерело: https://censor.net/ua/r3400718
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12.04.2023 20:13 Відповісти
Платили всім , хто захищає нашу країну , а не свистунам диванним 😠
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12.04.2023 20:27 Відповісти
По логіці ЄС має запропонувати реальний варіант де взяти ці гроші. Якщо наприклад доплати отримує і поліція в західних регіонах, то й передивитися всі категорії, хто претендує на ці доплати. Я не проти доплат всім, але очевидно, що із грошима є проблеми, бо знімати їх під час війни це непопулярне рішення м'ягко кажучи, в нас на таке не йдуть зазвичай.
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12.04.2023 21:11 Відповісти
Ничего не нужно. Бюджет этого года просчитывался и принимался в прошлом году на основании зарплат до решения о снижении выплат в начале этого года. Необходимые суммы были уже выделены в бюджете. Куда же они делись? Может власти просто нужно меньше воровать на продуктах и экипировке? И расходы упадут в 2-3 раза.
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13.04.2023 00:02 Відповісти
А если ты ранен и лечишься в госпитале, а если на реабилитации после ранения? А если тебя отвели на пару дней в ПВД чуток передохнуть и привести себя в порядок? А если ты в Херсоне или на линии фронта по берегу Днепра и т.д.? Тогда как?
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12.04.2023 20:01 Відповісти
Виплати повинні бути повернуті лише військовим. Крім цього, слід до закінчення війни та відновлення встановити обмеження на зарплати та пенсії і інші виплати не більше 30 тисяч (за виключенням тих, що платять воїнам на передовій). Не може воююча країна, яка живе на кошти закордонних партнерів виплачувати величезні зарплати, пенсії та премії тиловикам.
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12.04.2023 19:39 Відповісти
Військовим, поліцейським та МНСникам але лише тим, хто у зоні бойових дій та прифронтових містах
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12.04.2023 19:59 Відповісти
І нах. ці понти???
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12.04.2023 19:40 Відповісти
450 рішал вже порішали
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12.04.2023 19:40 Відповісти
А що ж завадило Верховному Головнокомандувачу потурбуватись про своїх підлеглих, підписавши закон негайно після прийняття (міг би це зробити прямо у прямому ефірі замість своїх відосиків-гундосиків)?
Бо зеленський!
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12.04.2023 19:41 Відповісти
Жадность помешала. И жажда личного обагощения своественная натурам мелким, паскудным, лживым, трусливым и злопамятным.
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12.04.2023 19:48 Відповісти
Та воно б підписало (якщо б дєрьмак дозволив), але ще одне зелене повинно було підписати до цього, але великі об'єми тіла та відсутність команди з Банкової не дозволили Стефанчуку швидко підписати цей закон і направити його в ОПУ.
Та й сумніви у мене, що цей "коливан" збере позачергове засідання...
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12.04.2023 20:19 Відповісти
Це питання дуже важливе! Бо забрали гроші в тих, хто захищає або буде захищати Україну ! Таке могли зробити тільки вороги України у владі! Це грає на руку рашці.
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12.04.2023 19:42 Відповісти
Интересно а почему не 50 000 грн а 30 000 ?????
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12.04.2023 19:42 Відповісти
Нарешті Сивочолий спіймав свою хвилю, скоро повинна і баба Юля до цього підключитися
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12.04.2023 19:53 Відповісти
зеленых нужно менять и проводить жесткий аудит от гуманитарки до закупки оружия. с реальными посадками
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12.04.2023 19:59 Відповісти
а менять на кого?
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12.04.2023 20:01 Відповісти
перед выборами посмотрим. только вот не на людей из подворотни как зе команда
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12.04.2023 20:06 Відповісти
думаю олигархи будут запускать проекты с уклоном на военных. Появятся много ряженых ''героев'' кто в танке горел и Бахмут пол года сам удерживал с одним патроном в обойме... Примерно то что было в 2014
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12.04.2023 20:27 Відповісти
Та вони ж чєстниє прєчестниє,зє.
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12.04.2023 20:54 Відповісти
Ну уж точно не такую как ты продажно-дебильную зеленожопую сволочь. Дерьмаковские мрази задолбали уже везде. Жри свою баланду и соси хрен вяличайшего- это все, на что ты способен диванная тварь.

Прошу прощения у всего цензоровского сообщества за такие резкие комменты, но иногда эти зеленые доблодятлы продажные достают до печенок
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12.04.2023 23:24 Відповісти
як би якийсь завод чи порт виставити на продаж
вони б з радісттю
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12.04.2023 20:00 Відповісти
в України зараз розтрощене все виробництво і майже вся економіка. Де брать той трильйон гривень? надрукувавши ті гривні - просто доб'єм економіку. Ще обов'язково переглянуть всі виплати суддям і суддям на пенсіі, депутатам і депутатам на пенсії, бувшим президентам. і топ пенсіонерам поліції
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12.04.2023 20:01 Відповісти
От якби вони спочатку зайнялись питанням зарплат і пенсій тим, кто цю корупцію і розводить( судді, прокурори,депутати всіх рівнів , чиновники) , а потім сказали, что ну зробили все , що могли… нема грошів нашим захисникам. А то ж ні.
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12.04.2023 20:10 Відповісти
А чому трильйон? Рєзніков казав, що вони на відміні виплат в 30тис наекономили лише 100млрд... Чи рещта 900млрд вже вкрадені?
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12.04.2023 20:22 Відповісти
Надибав сьогодні в ФБ спітч з цього приводу колишнього Зєліного корєша Разумкова. І він на пальцях пояснив чому відміна цих виплат елементарне наїбалово. А якщо поийняти до уваги що ініціатор цього наїбалова агент ФСБ, колишній помічник Сівковича, то це інакше як диверсією під час війни не назвеш
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12.04.2023 20:02 Відповісти
Так разумков сам вчорашні риг
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12.04.2023 20:46 Відповісти
даже хз, почему бы на эти 30к на нос (если реально есть) каждому к примеру по беспилотнику не сделать или там ежемесячно по минометной мине\миномету? или условному бронику\бункеру? кацапы клепали(ют) аж бегом почему-то. это все же получше будет для гарантирования жизни и здоровья чем бумажки.
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12.04.2023 20:08 Відповісти
пиар))) а каким военным будут доплаты, те что за 2-3 мес оружия не видели или на блок постах где нибудь в закарпатье или тем кто в грязных окопах спит на ноле?
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12.04.2023 20:14 Відповісти
На нулі 100тис ніхто не відміняв. До того ж 30тис не повернуть курсантам військових училищ та студентам спецфакультетів цивільних ВИШів. Стосовно строковиків - не знаю. А от ті, хто був відведений на ротацію, доукомплектування і бойове злагодження, хто вивезений в шпиталь, ті, що проходять реабілітацію після поранень - лишились без отих 30тис і їм те повинні повернути.
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12.04.2023 20:27 Відповісти
повинні, але ж ти бач - не хочуть.
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12.04.2023 21:42 Відповісти
Ну як з Банкової закомандували, так і діють. Монобільшість з шаленим принтером - ****!
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12.04.2023 22:35 Відповісти
tZEinform
"30 тис. військовим, ДСНС та НПУ: повернемо, якщо знайдемо кошти " - Гетманцев
Ця заява лише підтверджує, що факт блокування законопроекту є свідомим актом влади Зеленського, який реалізовано через своїх політичних союзників з об'єднання "Справедливість" - Список:
Олександра Устінова, Юлія Клименко, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.

tZEinform
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12.04.2023 20:31 Відповісти
У Порошенка вже вибори почались. Воїни нехай отримують, а по поліції та ДСНС потрібно було чітко прописати критерії отримання премії.
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12.04.2023 20:34 Відповісти
Які проблеми скласти відповідні кабмінівські інструкції з виплат цих премій?
Але ж проблема в тому, що взагалі відмовляються виплачувати!
Читай нижче пост солдата Дмитра Каленчука-Вовонянка!
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12.04.2023 21:18 Відповісти
У кого вибори почались?

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12.04.2023 22:15 Відповісти
Ну а що,нормально. Петя і компанія найбільші "патріоти" - "ДЕРЖАВНИКИ"- це сарказм. Коли сам обіцяв платити 1000грн щодня в зоні АТО, то не заплатив ні копійки. А тепер ми БОГАТІ. Пенсії під 1000 евро, зарплати під 2000евро (Після РЕХВОРМ Порошенка-Яценюка- 142шт). То чому б не заплатити диспетечеру та ін. в ДСНС та поліції +30000 Гривень, у нас їх повно, включимо станочок 24/7 і будемо платити всім. Не хочеться цитувати лошадь із мзс росії, але що є то є. Якщо, що -то два мої племінника на Донбасі і їм виплати не відміняли. То, кому не вистачає- будь ласка до них.
Ато посідали в теплих кабінетах і давайте нам премію - СУКИ. А депутати замість того, щоб займатись державними справами - займаються розвалом УКРАЇНИ. І да, непотрібно було Зеленському роздавати усім підряд ці премії ще з початку війни, а то дуже щедрі вже, сторож в суді отримував +30000 раніше - зараз не знаю. Бардак.
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12.04.2023 20:50 Відповісти
не бреши, що Порох "обіцяв платити 1000грн щодня в зоні АТО". Бо обіцяв тисячу за день ********* замесу конкретно на фронті, (а не просто в АТО), що і сталось в 2016-му році. А в 2015-му не вийшло, хоча тоді з/п солдату тоді з 600грн/міс поетапно підняли до двадцяти (офіцерам - більше); все це забезпечував держбюджет, який не резиновий, до речі, особливо в ту пору часу, ніхто тоді Україні з баблом не допомагав, як нині.
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12.04.2023 21:15 Відповісти
Врете. Во первых про Донбасс. Выплаты упали, т.к. обычная текущая ротация в ПВД снижает выплаты. Или командир и финики должны идти на нарушение. Или они у вас безвылазно весь месяц на нуле? Это раз.

А это выплаты от "барыг". Смачного. Жрите и не сильно обляпайтесь.

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12.04.2023 22:50 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко:
Як і було очікувано, на рішення ВР про повернення доплати у 30 тис. залунало зелене ниття, про те що таке рішення - кричущий популізм і що в бюджеті на виплати нема грошей.
Я пропоную зеленим у зв'язку з цим три речі.
По-перше я пропоную преЗЕденту записати ролик, де він сказав би що не популізм, це аби я оплачував собі житло, ремонт службової машини і утримував сім'ю з голого окладу солдата, вкалуючи на навчальному полігоні від світання до смеркання, в той час як надепи-служки собі купують представницькі іномарки. Хай скаже аби водій, який возить вантажі на фронт і сам купує до автівки запчастини, так само не розрахувував на доплату. Солдати виведені з фронту на ППД - так само. Хай розповість нам що таке НЕпопулізм.
По-друге, я нагадую, що кошти на зарплатні військовим за старою системою були закладені в бюджет 2023 р. Під них джерела доходів передбачені. Агов, зелені! Де гроші ділися? Ви вже все розікрали?
І по-третє. Хочу порадити всім зеленим дилетантам з їхнім президентом-коміком на чолі. Не вмієте керувати країною - ходіть геть і звільніть місце тим хто уміє. Наприклад запитайте в опозиції де брати кошти - вона розкаже.
У нинішньої опозиції (партії Порошенка) в часи коли вона була владою, провалів у грошах чомусь не було. Навпаки, було зростання доходів країни. Під час війни.

Не вмієте самі - поставте керувати фахівців.
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12.04.2023 21:22 Відповісти
Ну, так, це ж я "придумав" 1000грн за участь в б/д та війну закінчити за два тижні, і це було в 2014році. Не в 2015 чи 2016. Нічого обіцяти те, чого ти не зможеш зробити. Це відноситься як до Порошенка так і до Зеленського.
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12.04.2023 21:45 Відповісти
1."тисяча бойових в день" - це була передвиборча обіцянка, і тобі довели, що вона була виконана. Те, що хотілось виконати в 2015-му - то не всякі хотєлки виконуються "винув з кармана і поклав на стіл". Хотєлки такого роду виконуються поетапно на протязі тривалого часу.
2."війну закінчити за два тижні" - знову брехня, такого Порох не обіцяв. Закінчити АТО - навіть не обіцяв він, а ставив програмним завданням; але втрутилась дійсність,, ще до інавгурації касапи завезли в ОРДЛО своєї техніки (броня і гармати) з інструкторами, чим де-факто розпочали війну (а не АТО) відповідно до визначень війни від резолюції ООН. І да, до речі, наприкінці серпня касапи завели в ОРДЛО свої не те що техніку, а й кадрові в/ч з о/с.
Наші довго називали цю війну "АТО" через необхідність отримання західних кредитів; а на війну вони просто-напросто тоді не давались (не те, що зараз).
Так що АТО по-факту закінчилось ще на початку червня 2014-го, і почалася війна. Так що навіть тут Порох не обманув.
Ати - брехун, маніпулятор.
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13.04.2023 03:15 Відповісти
До речі, до своїх коментарів, додам, що я за те щоб платити ці премії військовим(крім ТЦК та тим хто не зайняті військовою службою, а такі є), поліцейським на чергуваннні біля кордонів з росією та білоросією та біля зони бойових дій, ДСНС , які пашуть на розборі завалів(до речі комунальникам ніхто й не обіцяє добавити, хоч вони теж розгрібають ці завали), але не тим хто попиває каву десь у Львові чи іншому місті "на передовій".
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12.04.2023 22:00 Відповісти
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12.04.2023 22:13 Відповісти
Объявленные ранее выплаты должны быть безусловно обеспечены, но "требователи" вернули бы наворованное ранее вместе с гонтаревой, пасенюком яценюком, кононенко, свинарчуком - до утра можно продолжать(((((
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12.04.2023 22:26 Відповісти
у вас, 73/43%зебілів з вашою дебільною владою на чолі було чотири роки для доведення до суду хоча би однієї справи про "наворованое ранее требователями"; але всі подібні "справи" (як оця за ссиллю) закінчились на етапі слідства максимум з необгрунтованою посадкою в СІЗО на один-два дні.
Висновок: жодного розкрадання не було, а ви всі 73/43%зебіли - брехуни.
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13.04.2023 10:41 Відповісти
 
 