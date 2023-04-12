Фракція "ЄС" вимагає призначити позачергове засідання Ради для розблокування виплат 30 тис. грн військовим
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Петро Порошенко з депутатами "Європейської Солідарності" направили листа Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту і розблокувати закон, за яким передбачені виплати 30 тисяч гривень військовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"10 квітня 2023 року Верховна Рада України своїм рішенням ухвалила критично важливий Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", яким, серед іншого, передбачено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби", – йдеться у листі.
У "Євросолідарності" зазначають, що 11 квітня 2023 року народний депутат України Цабаль подав проект Постанови, який блокує підписання закону Головою ВР та Президентом.
"Депутатська фракція "Європейська Солідарність" непохитно стоїть на захисті прав військовослужбовців та вважає дані обставини абсолютно неприйнятними і ганебними. Ми наполягаємо на проведенні пленарного засідання Верховної Ради України з метою розгляду та відхилення всіх блокуючих постанов та усунення перешкод у підписанні закону та просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів України", – наголошують в "ЄС".
"В іншому випадку, ми звертаємось до Голови Верховної Ради України невідкладно ініціювати засідання парламенту відповідно до Постанови Верховної Ради України №2558-ІХ, якою Голова парламенту наділений правом визначення часу і місця продовження пленарного засідання Верховної Ради України", – йдеться у листі.
Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. А наступного дня у Верховній Раді була зареєстрована постанова, яка блокує повернення цих виплат.
Будь ласка, зачекайте...
Я вже три місяця як мобілізований, тих 30 тисяч дуже не хватає, багато приходиться купувати за свої кошти, в тому числі і харчі
Вимога абмолютно доречна і справедлива , бо гроші Є,
тільки потрібно менше красти зеленій шоблі !!
Обычная 3х-дневная ротация на передке приводит к уменьшению выплат. Существенно меньше.
В Херсоне и по Днепру есть такие-же самые погибшие и раненные как и на востоке. Каждый день. А людей тупо кинули - это не зона боевых действий.
Раненные получили ранения по своей воле, что их сейчас тупо кидают с деньгами на время лечения и реабилитации? Или он восстанавливается после пьянки и сауны в Буковеле? Поэтому сначала верните людям украденное из их кармана, а потом уже решайте с ментами, и не занимайтесь словоблудием.
А это из Херсона от первого лица.
Щодо виплат військовим
Резонанс Цензор.НЕТ Війна в Україні
Автор: Роман Набожняк
Рішення міністра оборони про скорочення премій не сприяє боєздатності військ, його варто переглянути. Джерело: https://censor.net/ua/r3400718
Бо зеленський!
Та й сумніви у мене, що цей "коливан" збере позачергове засідання...
Прошу прощения у всего цензоровского сообщества за такие резкие комменты, но иногда эти зеленые доблодятлы продажные достают до печенок
вони б з радісттю
"30 тис. військовим, ДСНС та НПУ: повернемо, якщо знайдемо кошти " - Гетманцев
Ця заява лише підтверджує, що факт блокування законопроекту є свідомим актом влади Зеленського, який реалізовано через своїх політичних союзників з об'єднання "Справедливість" - Список:
Олександра Устінова, Юлія Клименко, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.
tZEinform
Але ж проблема в тому, що взагалі відмовляються виплачувати!
Читай нижче пост солдата Дмитра Каленчука-Вовонянка!
Ато посідали в теплих кабінетах і давайте нам премію - СУКИ. А депутати замість того, щоб займатись державними справами - займаються розвалом УКРАЇНИ. І да, непотрібно було Зеленському роздавати усім підряд ці премії ще з початку війни, а то дуже щедрі вже, сторож в суді отримував +30000 раніше - зараз не знаю. Бардак.
*********замесу конкретно на фронті, (а не просто в АТО), що і сталось в 2016-му році. А в 2015-му не вийшло, хоча тоді з/п солдату тоді з 600грн/міс поетапно підняли до двадцяти (офіцерам - більше); все це забезпечував держбюджет, який не резиновий, до речі, особливо в ту пору часу, ніхто тоді Україні з баблом не допомагав, як нині.
А это выплаты от "барыг". Смачного. Жрите и не сильно обляпайтесь.
Як і було очікувано, на рішення ВР про повернення доплати у 30 тис. залунало зелене ниття, про те що таке рішення - кричущий популізм і що в бюджеті на виплати нема грошей.
Я пропоную зеленим у зв'язку з цим три речі.
По-перше я пропоную преЗЕденту записати ролик, де він сказав би що не популізм, це аби я оплачував собі житло, ремонт службової машини і утримував сім'ю з голого окладу солдата, вкалуючи на навчальному полігоні від світання до смеркання, в той час як надепи-служки собі купують представницькі іномарки. Хай скаже аби водій, який возить вантажі на фронт і сам купує до автівки запчастини, так само не розрахувував на доплату. Солдати виведені з фронту на ППД - так само. Хай розповість нам що таке НЕпопулізм.
По-друге, я нагадую, що кошти на зарплатні військовим за старою системою були закладені в бюджет 2023 р. Під них джерела доходів передбачені. Агов, зелені! Де гроші ділися? Ви вже все розікрали?
І по-третє. Хочу порадити всім зеленим дилетантам з їхнім президентом-коміком на чолі. Не вмієте керувати країною - ходіть геть і звільніть місце тим хто уміє. Наприклад запитайте в опозиції де брати кошти - вона розкаже.
У нинішньої опозиції (партії Порошенка) в часи коли вона була владою, провалів у грошах чомусь не було. Навпаки, було зростання доходів країни. Під час війни.
Не вмієте самі - поставте керувати фахівців.
2."війну закінчити за два тижні" - знову брехня, такого Порох не обіцяв. Закінчити АТО - навіть не обіцяв він, а ставив програмним завданням; але втрутилась дійсність,, ще до інавгурації касапи завезли в ОРДЛО своєї техніки (броня і гармати) з інструкторами, чим де-факто розпочали війну (а не АТО) відповідно до визначень війни від резолюції ООН. І да, до речі, наприкінці серпня касапи завели в ОРДЛО свої не те що техніку, а й кадрові в/ч з о/с.
Наші довго називали цю війну "АТО" через необхідність отримання західних кредитів; а на війну вони просто-напросто тоді не давались (не те, що зараз).
Так що АТО по-факту закінчилось ще на початку червня 2014-го, і почалася війна. Так що навіть тут Порох не обманув.
Ати - брехун, маніпулятор.
Висновок: жодного розкрадання не було, а ви всі 73/43%зебіли - брехуни.