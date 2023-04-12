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Ми хочемо миру в Україні, - Сійярто пояснив, чого зустрічався із керівником МЗС Білорусі Алейником

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сійярто

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сійярто заявив за підсумками засідання білорусько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва в Будапешті, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Незважаючи на будь-які критики та напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якнайшвидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася", – сказав він.

За словами Сійярто, Угорщина хоче уникнути розширення війни, тому він і зустрівся з білоруським міністром.

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"Сьогоднішню зустріч я використав для того, щоб попросити пана міністра, щоб Білорусь зробила все можливе для запобігання розширенню цієї війни", – сказав Сійярто.

Він заявив, що зовнішньополітичні відомства мають зберігати канали комунікацій відкритими і не йти шляхом ізоляції представників тієї чи іншої країни.

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"Надія на мир житиме доти, доки канали спілкування залишаться відкритими. Якщо канали спілкування ми закриємо, тоді ми відмовимося від надії на мир. Тому сьогоднішня зустріч надає нам допомогу в тому, щоб підтримати надію на мир", – сказав угорський міністр.

Він зазначив, що Білорусь на початку повномасштабної війни в Україні "виступала за мирні переговори" та їхні перші раунди відбулися саме на білоруській території.

"І ми, угорці, дуже сподіваємось на те, що ці мирні переговори якнайшвидше відновляться", – сказав Сійярто.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
шкода що Угорщину в 1956ом не роз'їбали повністю
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12.04.2023 19:30
+49
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12.04.2023 19:35
+36
брехливая собака
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12.04.2023 19:29
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брехливая собака
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12.04.2023 19:29 Відповісти
А Ви як хотіли, щоб він правду сказав: що з ****** дуже "паливно" зустрічатися а інструкції від центру отримувати якось треба то зустрівся з посередником-зв'язковим.
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12.04.2023 21:34 Відповісти
шкода що Угорщину в 1956ом не роз'їбали повністю
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12.04.2023 19:30 Відповісти
Шкода, що предків цих нащадків любителів москви революційні угорці не poз'їбaли повністю в 56му
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13.04.2023 00:39 Відповісти
Він хоче гусскій мір в Україні і частину Закарпаття.
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12.04.2023 19:31 Відповісти
Пенис ему в рот. Пускай только пасть пошире откроет.
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12.04.2023 19:42 Відповісти
ви же не думаєте що це його злякає? вони праві популісти, тобто як і русскіє багато триндять за захист традиційних родинних цінностей, а потім дізнаєшся як під час ковіду член їх партії тікав з нелегальної гейської вечірки водостічною трубою.
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12.04.2023 19:50 Відповісти
Пи.сы, пани, куда не ткни в верхушку вЯликой *********, одни пи..сы. Пробачие.
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12.04.2023 20:42 Відповісти
Поддерживать тех кто отрезает украинцам головы ради мира ето сильно говорит о адекватности или цинизме етой продажной Сволочи
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12.04.2023 19:32 Відповісти
З головою МЗС Зімбабве ще б зустрівся для хотєнія міру.
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12.04.2023 19:32 Відповісти
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12.04.2023 19:33 Відповісти
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12.04.2023 19:42 Відповісти
Це Зеленський який хоче зазирнути Путіну в око миру
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12.04.2023 20:17 Відповісти
тупа сіярта - хочи перемоги Україні а не миру, без перемоги миру не буде
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12.04.2023 19:33 Відповісти
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12.04.2023 19:35 Відповісти
Так і ми хочемо миру -- тільки на своіи територіі без рашки .
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12.04.2023 19:35 Відповісти
А чому разом з цим білорусом не відрізали голову бульбофюреру?
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12.04.2023 19:38 Відповісти
війна може розширитись хіба що на територію мадярщини ...
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12.04.2023 19:39 Відповісти
я от шо думаю, НАТО не дуже й то захоче цю ******* Захищати, може почати контрнаступ с Будапешта? чи хоча б з резиденції цієї пари підорасів Дриснятро і Чморбана, вони разом живуть напевне, просто зайти до них поспілкуватись про мир, про дружбу
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12.04.2023 19:42 Відповісти
Нравится этому потомку восточноуральских отбросов человечества Смедярто, вонь портянок сруского скота (солдатами назвать этих животных язык не поворачивается).
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12.04.2023 19:40 Відповісти
угорці, ви від **********-лукашенківського диктаторського лайна ніколи не відмиєтесь... а час настане
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12.04.2023 19:41 Відповісти
Если нам нужно знать мнение угро -*******,значит с этим миром что-то явно не так.😳
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12.04.2023 19:43 Відповісти
мадярські свині шукають жолудів в білоруських хлівах... під хрюканину про мир в Україні.
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12.04.2023 19:43 Відповісти
білорусія виступала за капітуляцію України, прикриваючись назвою переговори!
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12.04.2023 19:44 Відповісти
Мадяри все життя за фашистів,а не за мир.
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12.04.2023 19:46 Відповісти
А ми хочемо щоб ти ПНХ за руським кораблем
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12.04.2023 19:47 Відповісти
А як цей з Білорусі потрапив до сіярта? Хіба сполучення не закрите?
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12.04.2023 19:49 Відповісти
Він що дебіл , . Він не хоче пояснити где тут причинно- наслідкові зв'язки . Расія проти України почала ,та продовує війну .
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12.04.2023 19:50 Відповісти
Да
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12.04.2023 19:52 Відповісти
.
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12.04.2023 19:51 Відповісти
Тепер я зрозумів чому порушились всі плани українського наступу на сході. Тепер буде український наступ на заході. На Сіярто і Орбана. Бо за і бали.
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12.04.2023 19:54 Відповісти
Продовжує
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12.04.2023 19:57 Відповісти
Союз с Гитлером не попускает до сих пор !
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12.04.2023 19:58 Відповісти
Схоже, в організмі гражданіна сіярти трапилась гостра нестача галоперидолу.
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12.04.2023 19:58 Відповісти
з репутацією Угорщини як путінської підстилки-з таким-же успіхом він міг поговорити про мир в Пхен'яні чи Тегерані...
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12.04.2023 20:00 Відповісти
Якщо, влада не хоче припинити, поставки газа та нафти, Угорщині через Україну , то це треба зробити не байдужим Українцям, як свого часу з електрикою в Крим . Влада тоді теж не поспішала
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12.04.2023 20:03 Відповісти
"Не вірю!!!" - сказав би Станіславський...
Скоріш за все: приїзжав на зустріч з рашистським резидентом!
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12.04.2023 20:22 Відповісти
Первое ощущение - лжёт. Второе - да нет, всё таки брешет!
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12.04.2023 20:24 Відповісти
Симпозіум дауна з гідроцефалом. ******** діалог.
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12.04.2023 20:27 Відповісти
Спогади дитинства . В мого батька була кузина й її чоловік був головою відділення в лікарні ім. Павлова , що на Курінівкці ... десь так до року 1984 ...
Одни раз він привів приклад того , якими бувають прояви параної , коли один їх пацієнт з року так 1965 так роками "заборовся за вивід військ з В"єтнаму" , що коли в його з рота пійшла піна майже ніхто не звертав уваги й йому усюди давали виступати ... й він завжди рахувався тільки політично активним й не більше . Й навіть коли він перший раз вдарився головою об стовб зі словами "про мір фа всьом мирє" порахували , що мовляв людина просто "так заховився" ...
Закінчилося тим , що він почав битися головою об стіну постійно й вже не ріторично , а з ультіматумом , що не перестане це робити поки "амєріканци нє вивєдут своі вАйска" .
Причому ... запевнення , що військ там нема не допомогали десь так йще 1982 році ...
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12.04.2023 20:28 Відповісти
Ханти, мансі і білоруси - братья навєк!
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12.04.2023 20:30 Відповісти
Ще один, дуже хоче Мира и бажано... всего, для кацапів.
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12.04.2023 20:40 Відповісти
Лицемеры и лжецы, это всё, что сегодня можно сказать о руководстве Венгрии.
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12.04.2023 20:51 Відповісти
ідеш накуй ,мадярський блохастий брехливий пес...
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12.04.2023 20:56 Відповісти
************.
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12.04.2023 21:04 Відповісти
Хочуть миру? Може саме тому угорські атамани підтягували війська до границі з Україною на початку російської агресії. Напевно допомогти хотіли...
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12.04.2023 21:24 Відповісти
Підар мадярський подивися спочатку як обезголовлюють українського воїна , а потім поговоримо з тобою сраним мадярським уродом про нібито мир
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12.04.2023 21:39 Відповісти
А алейнік там щоб вирішує? Там балом править сатана бункерна!
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13.04.2023 06:56 Відповісти
******* ******
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13.04.2023 08:30 Відповісти
Ph sijarto, pH orban
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13.04.2023 12:25 Відповісти
 
 