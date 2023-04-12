Ми хочемо миру в Україні, - Сійярто пояснив, чого зустрічався із керівником МЗС Білорусі Алейником
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Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сійярто заявив за підсумками засідання білорусько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва в Будапешті, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.
"Незважаючи на будь-які критики та напади, дуже важливо було, щоб ми сьогодні тут, у Будапешті, зустрілися. Угорщина за мир, хоче якнайшвидшого миру. Ми хотіли б, щоб війна, яка йде у нас по сусідству, закінчилася", – сказав він.
За словами Сійярто, Угорщина хоче уникнути розширення війни, тому він і зустрівся з білоруським міністром.
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"Сьогоднішню зустріч я використав для того, щоб попросити пана міністра, щоб Білорусь зробила все можливе для запобігання розширенню цієї війни", – сказав Сійярто.
Він заявив, що зовнішньополітичні відомства мають зберігати канали комунікацій відкритими і не йти шляхом ізоляції представників тієї чи іншої країни.
"Надія на мир житиме доти, доки канали спілкування залишаться відкритими. Якщо канали спілкування ми закриємо, тоді ми відмовимося від надії на мир. Тому сьогоднішня зустріч надає нам допомогу в тому, щоб підтримати надію на мир", – сказав угорський міністр.
Він зазначив, що Білорусь на початку повномасштабної війни в Україні "виступала за мирні переговори" та їхні перші раунди відбулися саме на білоруській території.
"І ми, угорці, дуже сподіваємось на те, що ці мирні переговори якнайшвидше відновляться", – сказав Сійярто.
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Скоріш за все: приїзжав на зустріч з рашистським резидентом!
Одни раз він привів приклад того , якими бувають прояви параної , коли один їх пацієнт з року так 1965 так роками "заборовся за вивід військ з В"єтнаму" , що коли в його з рота пійшла піна майже ніхто не звертав уваги й йому усюди давали виступати ... й він завжди рахувався тільки політично активним й не більше . Й навіть коли він перший раз вдарився головою об стовб зі словами "про мір фа всьом мирє" порахували , що мовляв людина просто "так заховився" ...
Закінчилося тим , що він почав битися головою об стіну постійно й вже не ріторично , а з ультіматумом , що не перестане це робити поки "амєріканци нє вивєдут своі вАйска" .
Причому ... запевнення , що військ там нема не допомогали десь так йще 1982 році ...