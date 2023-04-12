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На Херсонщині автівка підірвалася на вибухівці: один чоловік загинув, ще один дістав тяжкі травми

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

міни

Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в кар’єрі поблизу Тягинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначили в ОВА, поблизу Тягинки на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався автомобіль. Авто з двома чоловіками натрапило на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі за селом.

На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми.

В адміністрації вкотре нагадали про те, що територіями, які ще не обстежили вибухотехніки, пересуватися не можна! Памʼятайте, що життя одне і його варто берегти!

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Автор: Анастасія Потіха
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