На Херсонщині автівка підірвалася на вибухівці: один чоловік загинув, ще один дістав тяжкі травми

Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в кар’єрі поблизу Тягинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначили в ОВА, поблизу Тягинки на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався автомобіль. Авто з двома чоловіками натрапило на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі за селом.

На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми.

В адміністрації вкотре нагадали про те, що територіями, які ще не обстежили вибухотехніки, пересуватися не можна! Памʼятайте, що життя одне і його варто берегти!

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