13 квітня у Рокитнянській громаді Київської області будуть проводити вибухові роботи, - ОВА

У четвер, 13 квітня, у Київській області можуть бути чутні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - зазначено в повідомленні.

Жителів регіону закликають поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій.

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