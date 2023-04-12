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вибух (3757) Київська область (3133)

13 квітня у Рокитнянській громаді Київської області будуть проводити вибухові роботи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події

вибух

У четвер, 13 квітня, у Київській області можуть бути чутні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - зазначено в повідомленні.

Жителів регіону закликають поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більша частина Київської області вже розмінована, – ДСНС

Автор: Роман Свиридович
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запросіть всіх слуг урода...
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12.04.2023 20:10 Відповісти
А нельзя в мацкве провести взрывные работы? Возле ***** поближе...
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13.04.2023 00:13 Відповісти
 
 