Франція блокує реалізацію плану ЄС щодо постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - ЗМІ
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За даними польського агентства РАР, Франція блокує рішення Європейського Союзу, яке має юридично закріпити політичну угоду щодо спільного фінансування поставок Україні боєприпасів на 2 мільярди євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
З передбачених коштів половину планують спрямувати на відшкодування снарядів, які будуть відправлені зі складів держав-членів. Однак, як пише агентство, запасів не вистачає, тому виникла потреба закуповувати боєприпаси за межами Євросоюзу. Проти таких контрактів виступила Франція.
"У цій ситуації рішенням було б закупити боєприпаси в третій країні на безоплатній основі, а потім відшкодувати їх зі складів країни-члена, передавши інші озброєння третій країні. Дискусії з цього приводу продовжуються", – розповіло джерело.
З іншим мільярдом, виділеним на план з постачання снарядів, теж виникли труднощі. Країни ЄС хочуть витратити ці гроші на спільні замовлення в європейських виробників. Снаряди калібру 155 мм, які входять в угоду, виготовляються в Польщі, Франції та Німеччині.
"Французи заблокували рішення ЄС щодо другого мільярду євро.. У проекті містилося положення про те, що боєприпаси можуть відшкодовуватися лише на підставі вимоги України. Париж, однак, хоче, не пояснюючи чому, вилучити це положення. Це також означало б можливість повернення коштів за боєприпаси, про які українська сторона не просила. На додаток до рішення щодо боєприпасів Франція хоче додати можливість відшкодування поставок ракет", – сказав співрозмовник.
Як пише РАР, деякі дипломати припускають наявність лобіювання з боку оборонних компаній. Вони, ймовірно, хочуть створити механізм відшкодування за виробництво озброєнь, яке може виявитися непотрібним для ЗСУ.
Більшість держав-членів Європейського Союзу критикують таку перспективу, у тому числі Польща. Постійний представник країни в ЄС Анджей Садось закликав не гаяти часу в питанні відправки снарядів і наголосив, що Варшава не погодиться на відшкодування зброї, яку не просив Київ.
Очікується, що переговори про реалізацію плану спільних поставок боєприпасів Україні продовжуватимуться 12 квітня.
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пуйло зараз встряв в Україні, потихеньку видавлює нас на донбасі , але скоріше встряв . Куди європейцям спішити? Можуть собі дозволити дискусії, ...то з танками, тепер з ************
Звісно - НАТО кацапію перемеле тільки так , на пил , тут без варіантів , але ***** маючи в кишені ядерні арсенали , і знаючи що Європа їх боїться до смерті , поперти на неї звичайними військами - може легко . Воно ж божевільне . !!
То навіщо НАТО озброюється ? Навіщо поляки , німці , балтійці та й і всі інші , стрімголов кинулись закуповувати зброю на десятки мільярдів дол , запускають військові заводи , модернізуются , збільшують чисельність своїх армій , створюють на своїй території додатково - американські бази і т.д. ??
Це їм просто нема чого робити , чи навіщо ??
Схоже в НАТО так не вважають ..
За чей счёт банкет?!
Хочеться Франції і рибку з'їсти й на штопор сісти! Ось така вона хитрозроблена Франція!...
Воїни нехай отримують, а по поліції та ДСНС потрібно було чітко прописати критерії.
что украинцы своими жизнями дают всему миру шанс на выживание, это очень дурно пахнет.
западными политиками, но нужно учитывать и то обстоятельство, что без помощи Запада нам не
выстоять, так что, будем дружить.
У меня этот геронтофил вызывает ассоциацию с поломанной китайской игрушкой, у которой заглючила электроника и она со временем повторяет одно и тоже ... снова и снова
Своїми заявами після повернення з Пекіна президент Франції Макрон посилив небезпеку нападу Китаю на Тайвань. Але французьку промисловість чекають щедрі замовлення.
А за блокування Францією реалізації плану ЄС щодо постачання Україні *********** на 2 млрд євро орда також віддячить.
Один день. Кто то поспорит?
В России нарастят производство планирующих авиабомб.
Многие украинские военные эксперты считают ситуацию серьёзной стратегической угрозой. На складах российских военных имеется достаточное количество старых планирующих бомб, которые в разы дешевле и эффективнее многих других применяемых боеприпасов. В ближайшие месяцы, вероятно, российская сторона будет массово использовать такие бомбы
і самі не можуть Україні надати снаряди і иншим заважають.
і сам не гам і другому не дам.
а ми через тих жабоїдів гинемо бо французькі власники корпорацій не хочуть втрачати ймовірний прибуток.