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Франція блокує реалізацію плану ЄС щодо постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боєприпаси,снаряди

За даними польського агентства РАР, Франція блокує рішення Європейського Союзу, яке має юридично закріпити політичну угоду щодо спільного фінансування поставок Україні боєприпасів на 2 мільярди євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

З передбачених коштів половину планують спрямувати на відшкодування снарядів, які будуть відправлені зі складів держав-членів. Однак, як пише агентство, запасів не вистачає, тому виникла потреба закуповувати боєприпаси за межами Євросоюзу. Проти таких контрактів виступила Франція.

"У цій ситуації рішенням було б закупити боєприпаси в третій країні на безоплатній основі, а потім відшкодувати їх зі складів країни-члена, передавши інші озброєння третій країні. Дискусії з цього приводу продовжуються", – розповіло джерело.

З іншим мільярдом, виділеним на план з постачання снарядів, теж виникли труднощі. Країни ЄС хочуть витратити ці гроші на спільні замовлення в європейських виробників. Снаряди калібру 155 мм, які входять в угоду, виготовляються в Польщі, Франції та Німеччині.

"Французи заблокували рішення ЄС щодо другого мільярду євро.. У проекті містилося положення про те, що боєприпаси можуть відшкодовуватися лише на підставі вимоги України. Париж, однак, хоче, не пояснюючи чому, вилучити це положення. Це також означало б можливість повернення коштів за боєприпаси, про які українська сторона не просила. На додаток до рішення щодо боєприпасів Франція хоче додати можливість відшкодування поставок ракет", – сказав співрозмовник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС не можуть домовитися щодо процедури витрат €1 млрд на боєприпаси для України, – Politico

Як пише РАР, деякі дипломати припускають наявність лобіювання з боку оборонних компаній. Вони, ймовірно, хочуть створити механізм відшкодування за виробництво озброєнь, яке може виявитися непотрібним для ЗСУ.

Більшість держав-членів Європейського Союзу критикують таку перспективу, у тому числі Польща. Постійний представник країни в ЄС Анджей Садось закликав не гаяти часу в питанні відправки снарядів і наголосив, що Варшава не погодиться на відшкодування зброї, яку не просив Київ.

Очікується, що переговори про реалізацію плану спільних поставок боєприпасів Україні продовжуватимуться 12 квітня.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
***** Світ горить, апокаліпсис майже на порозі через ******* диктаторів, воно ***** відшкодування хоче... НЕ БУДЕ кому відшкодовувати *****! якщо ви зараз не пришвидшитесь! їбонуті люди, вони там взагалі їбонулися ...
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12.04.2023 19:59
+31
Китайський чай ****** вплинув на Емануеля.
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12.04.2023 19:59
+28
Ви що, не дивитеся марафон і відоси ЗЕ? Так подивіться, там за провал в обороні України винні виключно французи, німці, американці і тільки не Володя, бо він гарний і хороший мальчік і він Невтік.
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12.04.2023 20:23
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Мануєль, альо! Шо, опять?!
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12.04.2023 19:55 Відповісти
Никаво нету дома 😂
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12.04.2023 20:05 Відповісти
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12.04.2023 20:20 Відповісти
Еммануель... Еммануель.. порко твоя рожа
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12.04.2023 20:07 Відповісти
Чи Зе виновен?????Чи 73% винуваті???
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12.04.2023 20:09 Відповісти
Ви що, не дивитеся марафон і відоси ЗЕ? Так подивіться, там за провал в обороні України винні виключно французи, німці, американці і тільки не Володя, бо він гарний і хороший мальчік і він Невтік.
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12.04.2023 20:23 Відповісти
Шо-шо?... Китайських жаб обївся.
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12.04.2023 21:09 Відповісти
"...опять...", на цей раз, була урино терапія в мізки О'Мікрона від Со Сі Цюнь Піня
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12.04.2023 22:43 Відповісти
***** Світ горить, апокаліпсис майже на порозі через ******* диктаторів, воно ***** відшкодування хоче... НЕ БУДЕ кому відшкодовувати *****! якщо ви зараз не пришвидшитесь! їбонуті люди, вони там взагалі їбонулися ...
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12.04.2023 19:59 Відповісти
світ не горить. Війна тільки між Україною і росією. росія ніколи не буде воювати з НАТО.
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12.04.2023 20:04 Відповісти
Поки що. Якщо (не дай Боже) впаде Україна, *****, окрилений перемогою, попре як танк, і поки НАТО буде консенсуси шукати, захаває усю Європу. Це недонація осатанілих скажених виродків, мрія яких - вялічіє та знищення Заходу.
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12.04.2023 20:11 Відповісти
Не думаю що європейці сильно бояться, що "пуйло захаває усю Європу".

пуйло зараз встряв в Україні, потихеньку видавлює нас на донбасі , але скоріше встряв . Куди європейцям спішити? Можуть собі дозволити дискусії, ...то з танками, тепер з ************
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12.04.2023 20:23 Відповісти
Та ***** Європу не захаває , воно слабе , і якби не його яз , ніхто б з ним не вовтузився б і досі .
Звісно - НАТО кацапію перемеле тільки так , на пил , тут без варіантів , але ***** маючи в кишені ядерні арсенали , і знаючи що Європа їх боїться до смерті , поперти на неї звичайними військами - може легко . Воно ж божевільне . !!
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12.04.2023 21:16 Відповісти
всю свою історію ці прекрасні люди лізли так далеко на Захід як могли і тут всьо "ніколи не буде воювати з НАТО", Солнце перетворится на червоного карлика а росія з НАТО воювати не буде
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12.04.2023 20:29 Відповісти
Не буде ??
То навіщо НАТО озброюється ? Навіщо поляки , німці , балтійці та й і всі інші , стрімголов кинулись закуповувати зброю на десятки мільярдів дол , запускають військові заводи , модернізуются , збільшують чисельність своїх армій , створюють на своїй території додатково - американські бази і т.д. ??
Це їм просто нема чого робити , чи навіщо ??
Схоже в НАТО так не вважають ..
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12.04.2023 20:29 Відповісти
НАТО это объединённая военная организация для защиты экономических интересов цивилизованных стран.А для этого они должны быть сплочёнными и расширяться за счёт вхождения других государств в их союз.
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12.04.2023 21:40 Відповісти
Навіщо кричати і всіх обзивати?Ви ж не знаєте, що там трапилося, а із однієї новини, як її подали, зразу накинулися на французів. Хочете щоб ми з ними посварилися? Ну і де будемо брати зброю, виковирувати із-під асфальту?
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12.04.2023 20:25 Відповісти
Китайський чай ****** вплинув на Емануеля.
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12.04.2023 19:59 Відповісти
комуняцький нефритовий стрижень
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12.04.2023 20:04 Відповісти
аа-то його не вийняли і макроша з ним в дупі повернувся?
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12.04.2023 20:08 Відповісти
ну а як же. думаєш чого він в Румунії робив зупинку? поправляв, бо випадав
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12.04.2023 20:10 Відповісти
а зовсім вийняти-не хотів бо ж каращо йому
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12.04.2023 20:12 Відповісти
ну по факту Європа вчиться на помилках і не хоче закуповувати снаряди у всяхих потенціальних долбайобів по типу Пєрдогана, тому хочуть шо б все виробництво і інвестиції в нього залишались в Європі
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12.04.2023 20:00 Відповісти
хреновы лягушатники все еще бредят лаврами коротышки наполеона в Европе
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12.04.2023 20:05 Відповісти
Вы помните когда они нам пообещали 1 млн снарядов......в январе плеат...зато за контрнаступом они следят ежеминутно...евробюрократы ******.
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12.04.2023 20:05 Відповісти
если внимательно читать текст а не сразу строчить комменты "аля все пропало" то логика есть
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12.04.2023 20:05 Відповісти
Поражаюсь тим дурням у європі,яке нахер відшкодування кому собі.Маючи ядерну бомбу можна спокійно віддати і не паритись але ні треба палки ставити треба тягнути затягувати.Ці снаряди вже потрібно бо сарана лізе,а вони тих два ярда вже другий місяць розподілити не можуть,а відповідно наші солдати гинуть,через дурнуватих бюрократів..
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12.04.2023 20:07 Відповісти
ні тут ти дещо перегнув. ядерна зброя це стримування, всеодно війну ведуть конвенціонально, ядерну використають лише самогубці. а війни всеодно йдуть, і між ядерними Індією Пакистаном, щось не пам'ятаю щоб там яз використовувалось
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12.04.2023 20:09 Відповісти
та суть в тому що туди ітак ніхто не сунеться...для чого ці танці з бубном
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12.04.2023 20:11 Відповісти
Иногда читаеш эти новости и хочется шоб по Европе Пуйло запустил ЯО пару зарядиков.....сразу исчезнут дискуссии и пойдёт всеобщее взаимопонимание.
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12.04.2023 20:09 Відповісти
вони до того доведуть,історія нічому не вчить,тільки у гітлера не було ядерної бомби
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12.04.2023 20:17 Відповісти
Ганьба.
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12.04.2023 20:10 Відповісти
ВВП Хвранції в 4 рази більше за польське а дають жабоїди грошів як і Італія ...
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12.04.2023 20:12 Відповісти
А ви не знали, що у їхньому Булонському лісі, ОДНІ ПІДЕРАСТИ?
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12.04.2023 20:12 Відповісти
Хочуть Україні під видом солідарних поставок якогось мілітарі мотлоху відсипати, що припадає пилюкою на складах французьких компаній.
За чей счёт банкет?!
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12.04.2023 20:15 Відповісти
"Стратегічної автономії" Франції не вистачає!....
Хочеться Франції і рибку з'їсти й на штопор сісти! Ось така вона хитрозроблена Франція!...
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12.04.2023 20:15 Відповісти
Емануель -- це якиись порносеріал .
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12.04.2023 20:16 Відповісти
2 ярда)). В нас хочуть 30 ярдів в рік виділити на доплати, більше половини з яких ментам і дснс.
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12.04.2023 20:16 Відповісти
4 або 154 млрд грн, але й то не мало з урахуванням того, що на дрони та іншу техніку коштів не вистачає.
Воїни нехай отримують, а по поліції та ДСНС потрібно було чітко прописати критерії.
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12.04.2023 20:27 Відповісти
Ну да, щось переборщив з нулем. Поліція здається 130 + 70 дснс. То десь біля 2 получається.
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12.04.2023 20:58 Відповісти
Все продолжают вести какие-то закулисные игры и решать свои шкурные интересы, забыв о том,

что украинцы своими жизнями дают всему миру шанс на выживание, это очень дурно пахнет.
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12.04.2023 20:17 Відповісти
вони ******* якись, всі Європейці чомусь ******* які впевнені що США будет їх захищати, хаха!
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12.04.2023 20:22 Відповісти
Я думаю вы не правы, не стоит так обобщать, то, о чём я написал, имеет место с некоторыми

западными политиками, но нужно учитывать и то обстоятельство, что без помощи Запада нам не

выстоять, так что, будем дружить.
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12.04.2023 20:31 Відповісти
хай французи самі наростять виробництво снарядів і передають нам , якщо не хочуть комусь давати гроші ! тільки на кожному снаряді напис - з Парижу з любов'ю
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12.04.2023 20:17 Відповісти
Жабоеды хреновы, гитлеру(пупсику пыне) сдалиь с потрохами.
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12.04.2023 20:18 Відповісти
Но это не снимает ответственность из зебилов, за велике крадивныцтво , вместо нарастить свой военный потенциал.
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12.04.2023 20:20 Відповісти
Вы поняли хоть один абзац?)
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12.04.2023 20:21 Відповісти
Для непонятливых:" Ганьба и позор зе выборцам , клоун довел страну до попрошайничества".
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12.04.2023 20:23 Відповісти
Насчет абзацев понимать: все они сводятся к тому, шо жабоеды хотят на нашем горе наварить(не исключено, шо они нас побз.ехують(гитлера украинские фронты расхерачили. Кацапов расхерачиваем единым фронтом). А може Францii не вистачае грошей на их национальный деликатес - смаженi кавтюки... Тьфу та й годi... скорше кацапськi лизоблюди.
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12.04.2023 20:34 Відповісти
Кто писал статью. Такая каша, кто на ком стоял. Зашифрованные слитые данные?
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12.04.2023 20:19 Відповісти
Макрон это сгоревшая микроПлата!ФУ Говно!
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12.04.2023 20:28 Відповісти
********** з китайцями трохи - і осьо
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12.04.2023 20:29 Відповісти
Зїздило *** бабкоЙоб до сіПіздіня і всьо, кінчило в труси
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12.04.2023 20:33 Відповісти
Как волка ни корми - все равно в лес смотрит

У меня этот геронтофил вызывает ассоциацию с поломанной китайской игрушкой, у которой заглючила электроника и она со временем повторяет одно и тоже ... снова и снова
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12.04.2023 20:33 Відповісти
Не жабоеды - а ****** какие-то.
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12.04.2023 20:36 Відповісти
"рашистсько- китайська автономія ЕС" французьского членососа макарона в дії
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12.04.2023 20:52 Відповісти
Нещодавно вийшов художній фільм з діКапріо в головній ролі - Не дивіться вгору. Дії деяких ******** лідерів дуже схожі на дії персонажів того фільму...
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12.04.2023 20:57 Відповісти
Мусьє мікрон вирішив стати на шлях "сохранєнія ліца пуйлу"?
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12.04.2023 20:58 Відповісти
Просто там президент даун.
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12.04.2023 21:05 Відповісти
Своєю заявою глава французької держави тепер зробив напад на Тайвань більш імовірним. Адже Сі Цзіньпін виніс урок з помилок Путіна. Російський президент був здивований єдністю, з якою вільний світ підтримує Україну, на яку напала Росія.

Своїми заявами після повернення з Пекіна президент Франції Макрон посилив небезпеку нападу Китаю на Тайвань. Але французьку промисловість чекають щедрі замовлення.

А за блокування Францією реалізації плану ЄС щодо постачання Україні *********** на 2 млрд євро орда також віддячить.
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12.04.2023 21:07 Відповісти
міньон як був холуем пуйла так їм і остався.
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12.04.2023 21:14 Відповісти
Читаючи такі новини жалкуєш,що немає військового коридору від росії до Парижа.
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12.04.2023 21:30 Відповісти
Що ж так все мутно в цьому, поки що білому, світі?
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12.04.2023 21:33 Відповісти
В 40 годах прошлого столетия у франции была самая современно оснащенная технически армия в Европе. И сколько армия миньетчиков просопотивлялась вермахту? 40 дней. Сколько бы сейчас франция сопротивлялась бы кацапам, если бы кацапов не остановили ЗСУ?
Один день. Кто то поспорит?
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12.04.2023 21:57 Відповісти
Дайте ф-16, остальное потом
В России нарастят производство планирующих авиабомб.
Многие украинские военные эксперты считают ситуацию серьёзной стратегической угрозой. На складах российских военных имеется достаточное количество старых планирующих бомб, которые в разы дешевле и эффективнее многих других применяемых боеприпасов. В ближайшие месяцы, вероятно, российская сторона будет массово использовать такие бомбы
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12.04.2023 22:19 Відповісти
Поїхало імператора агітувати, а повернулось агентом МДБ КНР.
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12.04.2023 22:27 Відповісти
Китай на початку дав добро московії на війну. Франція плекала імперські кмбіції і була у -мові з китаєм. Зараз домовленості стали спливати на поверхню. Китай і московія розколять Европу.
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12.04.2023 22:36 Відповісти
собака на сіні.

і самі не можуть Україні надати снаряди і иншим заважають.

і сам не гам і другому не дам.

а ми через тих жабоїдів гинемо бо французькі власники корпорацій не хочуть втрачати ймовірний прибуток.
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12.04.2023 22:40 Відповісти
Жабоїди чекають російських танків?
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13.04.2023 06:53 Відповісти
Мало голов відрізали, "нє всє так однозначно".
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13.04.2023 08:33 Відповісти
Не той тепер Париж, Сена річка не та. Французи більше не беруть Бастілію. Французи вишукують кому б вигідніше продатись.
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13.04.2023 20:20 Відповісти
 
 