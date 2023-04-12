Папа Римський просить молитися за Україну та закликає глав держав "керуватися не застосуванням сили зброї"
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Папа Римський Франциск 12 квітня завершив загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані "закликом бути витривалими в молитві за багатостраждальну Україну".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News, розпочинаючи вітання, скероване до італомовних прочан, Франциск звернувся із закликом, у якому нагадав про те, що напередодні припадала 60-та річниця енцикліки "Pacem in terris", яку святий Іван ХХІІІ скерував до Церкви та до світу "у розпал напруження між обома ворогуючими блоками так званої холодної війни".
"Папа відкрив перед усіма широкий горизонт, у якому можна говорити про мир, будувати мир, що є задумом Бога для світу та людського роду, - сказав він. - Ця енцикліка була справжнім благословенням, немов проблиском спокою серед темних хмар. Її послання є дуже актуальним. Вистачить згадати цей уривок: "Стосунки між політичними спільнотами, як і стосунки між людьми, повинні керуватися не застосуванням сили зброї, а в світлі розуму, тобто, істини, справедливості та діяльної солідарності" (п. 62). Заохочую вірних і всіх людей доброї волі перечитати Pacem in terris і молюся за те, щоби глави держав черпали з неї натхнення у своїх планах і рішеннях".
Будь ласка, зачекайте...
так Папа!!!
а конкретніше куди ?
а не про чорне і біле
кремлівському терористу і кровавому вбивці номер один в світі !!
Це вже занадто ......
институт папства и разобщил всех верующих, таким он и останется в памяти народов мира.
А може Лева Шостого (Боржио) згадаймно ?!
А крайще те , як католицька церква була під загрозою ліквідації після того , як в 1944 році папа Пій ХІІ зробив вигляд , що розтріл заручників в Римських Ардеатинських печерах це так собі ...
В Італії тоді (в 1945...46) у влади були колишні партизани -- социалісти й соціал-демократи які рішуче виступали за повну ліквідацию інституту папи ...
Я вже не кажу , про те , що деякі відомі католицькі діячи в Хорватії були відверто замішанні у військових злочинах й Пій 12 їх не засудив навіть після визволення Італії
греко-католики = вам хрест католицький на грудях не пече, нє?
ваш папа гірше уйхла бо той просто зло а цей добром прикидається.
два білих голуба миру були випущені дітьми в присутності Папи та всього світу і що незабаром на голубів напали дві хижі птиці, це були ворон та чайка, голубки символізували Україну,
а зло та паРашу - чайка та ворон, котрi скоріш за все символізувала паРашу та події біля моря(Крим).
Це був знак Українi, що не варто боятись, оскільки голубки все-таки зуміли вирватись зі смертельних "пазурів" своїх ворогів так само я вважаю і Україна подолає своїх ворогів.
Віримо в Б-га, молимось за мир. Слава Україні!!!
Додам одну з фраз яку можливо Папа адресував би власне пуйлу.
Біблія, Лука 9:22-27 "Яка користь людині від того, що вона здобуде весь світ, але знищить або занапастить душу свою?"