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Папа Римський просить молитися за Україну та закликає глав держав "керуватися не застосуванням сили зброї"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

франциск
Фото: VATICAN MEDIA Divisione Foto

Папа Римський Франциск 12 квітня завершив загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані "закликом бути витривалими в молитві за багатостраждальну Україну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News, розпочинаючи вітання, скероване до італомовних прочан, Франциск звернувся із закликом, у якому нагадав про те, що напередодні припадала 60-та річниця енцикліки "Pacem in terris", яку святий Іван ХХІІІ скерував до Церкви та до світу "у розпал напруження між обома ворогуючими блоками так званої холодної війни".

"Папа відкрив перед усіма широкий горизонт, у якому можна говорити про мир, будувати мир, що є задумом Бога для світу та людського роду, - сказав він. - Ця енцикліка була справжнім благословенням, немов проблиском спокою серед темних хмар. Її послання є дуже актуальним. Вистачить згадати цей уривок: "Стосунки між політичними спільнотами, як і стосунки між людьми, повинні керуватися не застосуванням сили зброї, а в світлі розуму, тобто, істини, справедливості та діяльної солідарності" (п. 62). Заохочую вірних і всіх людей доброї волі перечитати Pacem in terris і молюся за те, щоби глави держав черпали з неї натхнення у своїх планах і рішеннях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський згадав Україну у великодній промові і попросив бога "пролити світло" на росіян

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+52
Може це грубо але хай Бог простить. Папа йди к ****** мамі.
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12.04.2023 20:24
+23
аргентинский левак ряженый в Папу предлагает нам сбивать ракеты и бороться за выживание против тех кто пришел нам головы резать силой молитвы?
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12.04.2023 20:27
+23
Там якийсь інший бог походу. Або деменція, а бо бабло, що більш імовірно.
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12.04.2023 20:30
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Може це грубо але хай Бог простить. Папа йди к ****** мамі.
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12.04.2023 20:24 Відповісти
Там якийсь інший бог походу. Або деменція, а бо бабло, що більш імовірно.
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12.04.2023 20:30 Відповісти
БАБЛО ДВИЖЕТ ВЕРОЙ ПАПЫ
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12.04.2023 20:42 Відповісти
йому вже не до бабла...тим паче що він на пожиттєвому утримані
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12.04.2023 20:48 Відповісти
Він не для себе, а для святого ватикану........
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12.04.2023 20:49 Відповісти
Оно отвечает за бабло всей МАФИИ Ватикана религиозного ЦИРКА !
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12.04.2023 20:59 Відповісти
Або і те і друге........
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12.04.2023 20:48 Відповісти
прикольний чел той Хфранциск ((
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12.04.2023 20:53 Відповісти
Намагається блаженного грати. Це добре можна робити, коли дупця в теплі, добрі та їй ніщо не загрожує. Цікаво якби на Італію русня напала та поступово просувалася до Ватикану, проголосивши "покінчити зі святим престолом", та вирізаючи на своєму шляху незгодних, як швидко забув би він про "незастосування сили зброї".
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12.04.2023 21:00 Відповісти
Як доволі радикальний атеїст скажу: Який бог, такий й папа, і навпаки. 21 сторіччя на Землі, досить вірити в усіляку хрінь.
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12.04.2023 20:30 Відповісти
ну всё таки согласись, что торговой марке 1700 лет - и это свидетельствует об особом таланте организаторов
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12.04.2023 21:22 Відповісти
Высокодоходный бизнес на человеческой глупости "лохов" ...
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12.04.2023 23:38 Відповісти
Ну и мразь ! Лицемер и педофил , чтоб ты сдох вместе с педофилом ******! Горжусь , что я атеистка
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12.04.2023 20:56 Відповісти
не той Папа.
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12.04.2023 20:25 Відповісти
ОСЬ, СПРАВЖНІЙ ПАПА!!!
так Папа!!!
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12.04.2023 20:46 Відповісти
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12.04.2023 20:47 Відповісти
Таких пап у Ватикані мабуть вже не буде, нажаль...
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12.04.2023 20:54 Відповісти
Це був дійсно папа.А то що зарас, то просто нівелює віру. В той час коли Україна кірвою стікає на полі бою боронячись від сатанинської росії, на фоні світової підтримки, цей ,,дєятель,, заявляє шо незастосовувати силу зброї. То ***** він там нужен? Шо він вирішує? Чим він може бути корисним? За що він солодко спить і добре харчується?
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12.04.2023 21:07 Відповісти
Прав Папа Римский!!!но пойми они не Римские холуи а они все служат ДЬЯВОЛУ!!!Помоги!им нужен ЭКСОРЦИЗМ ВСЕМ!!!!
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12.04.2023 20:25 Відповісти
гавнюк римский
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12.04.2023 20:27 Відповісти
аргентинский левак ряженый в Папу предлагает нам сбивать ракеты и бороться за выживание против тех кто пришел нам головы резать силой молитвы?
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12.04.2023 20:27 Відповісти
молитва це правильно, але жодні молитви не допоможуть, якщо людина відмовляється боротися за своє життя, відмовляється зробити хоч щось щоб життя врятувати, то ж з боку Папи це маніпуляця.
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12.04.2023 20:32 Відповісти
Не можливо знайти розум у тих у кого його ніколи не було...
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12.04.2023 20:27 Відповісти
Хто - небудь там у Ватикані, може послати цього Папу Московського, щоб він забувся за Україну і не знущався з неї?
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12.04.2023 20:27 Відповісти
У Ватикані нормальних немає, Ватикан це заповідних сатанізму. Сказано не мною, а тими хто перейшов звідтіля на сторону Бога. Нажаль після цього довге життя не гарантоване, Ватикан не пробачає звільнених робітників.
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12.04.2023 20:47 Відповісти
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12.04.2023 20:52 Відповісти
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12.04.2023 20:53 Відповісти
хто перейшов звідтіля на сторону Бога

а конкретніше куди ?
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12.04.2023 21:25 Відповісти
Чорним по білому написав, куди вже конкретніше
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12.04.2023 21:33 Відповісти
конкретніше - це куди саме,

а не про чорне і біле
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12.04.2023 21:37 Відповісти
Шось нам иого молитва не фарт .
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12.04.2023 20:27 Відповісти
В точку - молитви сатаніста тільки на користь кацапам.
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12.04.2023 21:48 Відповісти
Там Католицька церква московського патріархату?
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12.04.2023 20:32 Відповісти
Папа Римський закликає всіх украінців підняти руки і здатися
кремлівському терористу і кровавому вбивці номер один в світі !!

Це вже занадто ......
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12.04.2023 20:32 Відповісти
Але як показує практика,як мінімум одне виключення є : кацапів зупинить тільки сила зброї! Чому так? Та тому,що кацапські нелюди не з Богом,вони з Дьяволом! Їм закони Господа не керівництво до дії!
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12.04.2023 20:32 Відповісти
Саме так +++👍🏼👍🏼👍🏼
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12.04.2023 20:34 Відповісти
А какие законы у самозванской гундяе-сатанистской церкви, на которой - 500-от летняя анафема от Вселенского Патриарха. Сатанисты из МП не имеют права править службу в наших храмах. Попереривав би зебiлiв, котрi з ними так довго чикаються. Адже юрправо, в даному випадку, - на нашiй сторонi.
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12.04.2023 20:47 Відповісти
Папа, папаша,тты бабло ***..ла в банке Ватикана уже арестовал? Нет? А что мешает этому богоугодному делу? Проценты? Доля малая?
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12.04.2023 20:37 Відповісти
Тюфтяя -на мыло, а перед тем дать почитать о крестовых походах.
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12.04.2023 20:38 Відповісти
Недоделок старый. Украинский солдат который был без оружия и ему рашисты отрезали голову. Вот вам яркий пример *мирных инициатив* с рашистами.
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12.04.2023 20:39 Відповісти
Ця ''папка'' зломилася-давайте іншого!
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12.04.2023 20:40 Відповісти
Козел, после того как изуверы-кацапы обезглавили нашего пленного, понтифик замыливает очи. даже не осудил, как будто бы ничего и не случилось.
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12.04.2023 20:41 Відповісти
Людина яка обіймається з Гундяєм, нквдшним вишкребком, не може бути нічим іншим як біосміття
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12.04.2023 20:41 Відповісти
Юраш не дає собі ради
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12.04.2023 20:42 Відповісти
Ото ще пика двулічна, цілує кремль у дупу і каже що він за Україну
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12.04.2023 20:44 Відповісти
****** уже этот старый дебил
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12.04.2023 20:45 Відповісти
тобто папа пропонує скласти зброю перед звіром? це позиція всіх католиків?
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12.04.2023 20:48 Відповісти
Вот, что значит выражение - роль личности в истории, попал не тот человек в Ватикан и опозорил

институт папства и разобщил всех верующих, таким он и останется в памяти народов мира.
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12.04.2023 20:49 Відповісти
папа, я так розумію, ти не задонатив на ЗСУ ані цента?
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12.04.2023 20:51 Відповісти
Часом у мене складається враження, що справжньою метою цього папіка (на Папи, а саме папіка) є знищення Католицької Церкви як такої.
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12.04.2023 20:51 Відповісти
Моцкальский поп
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12.04.2023 20:52 Відповісти
Може ще закличе йому язика посмоктати ?
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12.04.2023 20:53 Відповісти
Блин , дык, получается шо жабоеды с пастоедами стоят в очереди к ******* (по плагиату их опыта).
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12.04.2023 20:53 Відповісти
після Івана Павла ІІ папи зовсім зіпсувалися - то фашист, то комуніст
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12.04.2023 20:56 Відповісти
Хай молиться за своїх друзів кацапів, бо їм п*3да. А ми якось без двурушних під×уйловиків впораємося, нам Бог допомагає без продажних посередників.
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12.04.2023 20:56 Відповісти
Охерєть свята людина. На тому світі тобі боженька все пояснить.
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12.04.2023 20:58 Відповісти
бути витривалим за багатостраждання України....папік , 3,14стуй за рашистським кораблем ,лицемірний ватиканський касир рашистського бабла кровопивці куйла ....Молись, за щонайскоріший кінець української агресії і звільнення України від кровожадного рашиста ,
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12.04.2023 21:02 Відповісти
А сколько у папы дивизий?
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12.04.2023 21:03 Відповісти
Не вкурсі наскільки воно там пАпа,але судячи судячи з висловлювань,то довбойоб ще той,(,
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12.04.2023 21:05 Відповісти
Он в маразме и любит бункерного педофила.
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12.04.2023 21:07 Відповісти
шо пише вікі про папу: "Римский является финансовым директором театра Варьете, где выступает Воланд и его свита"
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12.04.2023 21:13 Відповісти
Ти хоч 24/7 молись,а поки не візьмеш зброю і не вб'єш мерзотного кацапа,який приперся на нашу землю, мир в Україні не настане. Коли нога останнього загарбника покине Неньку,тоді вважай, що бог тебе почув.А зараз він відпочиває і просить по дрібницям не турбувати.
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12.04.2023 21:17 Відповісти
До чого тут праведник Иоан ХХІІІ ?!

А може Лева Шостого (Боржио) згадаймно ?!

А крайще те , як католицька церква була під загрозою ліквідації після того , як в 1944 році папа Пій ХІІ зробив вигляд , що розтріл заручників в Римських Ардеатинських печерах це так собі ...
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12.04.2023 21:29 Відповісти
Чуешь папа римскиій а не пішов би та ***** краще подивись як росіяни відрізають голову нашому полоненному ножем!!!може не треба там піздіти своім педофільним язиком!!!Хай Бог упокое того содата !!!
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12.04.2023 21:35 Відповісти
ось це був справжнiй Папа !

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12.04.2023 21:37 Відповісти
Так , Пій ХІІ відкрито не підтримував нацизм й засуджував расові теорії як язицтво , але "чомусь" подавна більшість тих злачинців-нацистів , що втікла від справедливого покарання втікла за допомогою католицьких монастирів ... бо нібито церква проти "помсти" !

В Італії тоді (в 1945...46) у влади були колишні партизани -- социалісти й соціал-демократи які рішуче виступали за повну ліквідацию інституту папи ...

Я вже не кажу , про те , що деякі відомі католицькі діячи в Хорватії були відверто замішанні у військових злочинах й Пій 12 їх не засудив навіть після визволення Італії
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12.04.2023 21:47 Відповісти
Количество денег ***** в банке ватикана, отменило веру ватикана в бога.
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12.04.2023 21:52 Відповісти
Папа не способен повлиять на пуйло потому что пуйло сатанист, но к сожалению Папа может негативно повлиять на верующего католика Байдена, и смягчить его настрои, что негативно повлияет на поставки нам оружия. Да и в самой в Европе религиозные партии будут более склоны к так называемому "миру" хоть до Ла-Манша или можно до Гибралтара.
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12.04.2023 21:55 Відповісти
просто су8а.

греко-католики = вам хрест католицький на грудях не пече, нє?

ваш папа гірше уйхла бо той просто зло а цей добром прикидається.
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12.04.2023 22:25 Відповісти
11 лютого 1929 року прем'єр міністр королівства Італія,Беніто Муссоліні, створив державу Ватікан.До цього часу,майже шістдесят років, для цілого світу королівство Італія було агресором,який анексував територію Папської Держави.Кардинал Ґаспарі,від імені Папи,і Дуче,від імені короля,домовились,що на територій 44 га в центрі Риму буде створена держава,яка буде мала повністю свої закони незалежні від Італії,в якій буде правити тільки Папа; всі церкви і церковні споруди на території Італії відійдуть під юрисдикцію Ватикану;Італія зобов'язувалася залишити католицизм релігією держави; католицька церква діставала великий перелік привілегій;королівство Італія зобов'язувалася виплатити Ватикану компенсацію за втрачені території у розмірі 2 000 000 000 штук золотих монет,або 12 тонн золотом, а Ватикан,взамін,признавав королівство Італія,зобов'язувався ніколи не пред'являти претензії на свої втрачені території і не вмішуватися в державні устрої Італії.На цих 12 тоннах золота Ватикан створив собі банк "Йор"- найпотужніший і найвпливовіший банк світу по сьогоднішній день.
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12.04.2023 22:41 Відповісти
P.S.За домовленостями від 11.02.1929 року,якщо злочинець,вбивця,злодій,гвалтівник,канібал,сповідається перед католицьким священиком у скоєному злочині,то за законом Італії священик не зобов'язаний йди до поліції і розказувати про скоєний злочин і якщо злочинця спіймали-священик не може бути свідком,навіть,якщо тільки він і злочинець знають як злочин стався.Цікаво,чи в нас так само діє закон про таїнство сповіді?
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12.04.2023 23:08 Відповісти
Дебіл.
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12.04.2023 23:44 Відповісти
Да да. Нужно подставить другую щеку... некоторые утверждения папы наводят на мысль, что он искренне верит в то, у восточный сосед Украины тоже под покровительством Бога, и там в него верят. Однако это ошибка. Всё с точностью наоборот. Там Бога не было, нет и не будет. Другие силы там рулят. Бедный папа в это поверить никак не может.
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12.04.2023 23:44 Відповісти
Ще тоді коли цей папа, устроїв виставу з голубами,чайкой і вороною, було зрозуміло якого добра він бажає Україні! Але чайки відбились від нападу і ми відіб'ємся від кацапів, тільки якою ціною? Слава ЗСУ! Слава Україні! Буде так як Залужний скаже!
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13.04.2023 06:51 Відповісти
для українців був знак з неба і цей знак був продемонстрований на молитві Папи Франциска за Україну 26.01.2014.
два білих голуба миру були випущені дітьми в присутності Папи та всього світу і що незабаром на голубів напали дві хижі птиці, це були ворон та чайка, голубки символізували Україну,
а зло та паРашу - чайка та ворон, котрi скоріш за все символізувала паРашу та події біля моря(Крим).
Це був знак Українi, що не варто боятись, оскільки голубки все-таки зуміли вирватись зі смертельних "пазурів" своїх ворогів так само я вважаю і Україна подолає своїх ворогів.
Віримо в Б-га, молимось за мир. Слава Україні!!!
Додам одну з фраз яку можливо Папа адресував би власне пуйлу.
Біблія, Лука 9:22-27 "Яка користь людині від того, що вона здобуде весь світ, але знищить або занапастить душу свою?"



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13.04.2023 07:26 Відповісти
Он точно христианин? Он когда последний раз Библию читал?
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13.04.2023 07:32 Відповісти
 
 