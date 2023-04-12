Нові санкції США торкнулися більш як 120 компаній і фізосіб з понад 20 країн, тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень, - Блінкен

Державний департамент і Міністерство фінансів США додали до списку санкцій понад 120 юридичних і фізичних осіб із понад 20 країн через їхні зв’язки з розв’язаною Росією війною проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні Державний департамент і Міністерство фінансів запроваджують санкції проти понад 120 юридичних і фізичних осіб у більш ніж 20 країнах і юрисдикціях у зв'язку з незаконним і неспровокованим вторгненням Російської Федерації в Україну, включно з тими, хто сприяє ухиленню від санкцій", - йдеться в повідомленні Блінкена, розміщеному на офіційному сайті уряду США в середу.

Як зазначає Блінкен, спільні дії урядів США та Сполученого Королівства "націлені на мережу ухилення від санкцій, що підтримує одного з найбагатших російських мільярдерів Алішера Усманова, проти якого минулого року США вже запровадили санкції. Крім пов'язаної з Усмановим мережі, що дозволяє ухилятися від злочинів, ми також націлені на USM Holding, основну структуру, через яку Усманов володіє і контролює більшість своїх компаній".

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Крім того, за словами Блінкена, держдепартамент накладає санкції на дві російські організації, які підтримують спроби Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України шляхом мілітаризації та виховання школярів. Це Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Молода армія" та Державний бюджетний освітній заклад додаткової освіти республіки Крим "Кримський патріотичний центр".

Як зазначив Блінкен, сьогоднішні рішення включають ще кілька організацій, які працюють в оборонному секторі російської економіки, та організацій, які підтримують війну Росії проти України, "включно з новою російською приватною військовою компанією та компанією з Китайської Народної Республіки (КНР), яка надала супутникові зображення місць в Україні особам, афілійованим із приватною військовою компанією "Вагнер", яка воює в Україні".

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Крім цього, як повідомив Блінкен, до санкційного списку додано осіб, пов'язаних із російською держкорпорацією з атомної енергії "Росатом". "Росія використовує експорт енергоносіїв, зокрема в ядерному секторі, для здійснення політичного та економічного тиску на своїх споживачів у всьому світі", - зазначив держсекретар США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів проти Росії та тих, хто підтримує її війну в Україні, включно з подальшим виконанням зобов'язань Великої сімки запровадити суворі заходи для представників третіх країн, які підтримують війну Росії в Україні", - підсумував Блінкен.

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Зокрема,

підсанкційний список поповнився:

Валерій Казікаєв, член ЦД "Металоінвесту";

Вахтанг Кочаров, Назим Ефендієв, Володимир Стрешинський – керівники низки закордонних компаній Алішера Усманова;

Натан Вінер, пасинок Алішера Усманова;

родина Андрія Скоча – батько, Володимир Скоч, та дочка, Варвара Скоч.

Серед юридичних осіб у чорному списку також опинилися USM Holding та інші компанії, пов'язані з Усмановим, більшість входить до "кіпрської мережі" олігарха. Під санкції потрапила й Rusatom Overseas, компанія Росатому, яка відповідає за будівництво за кордоном центрів ядерної науки та технологій.

Також санкції накладені на Міжнародний інвестиційний банк, що базується в Будапешті та майже 50% власності якого належить Росії. Серед російських компаній під нові обмеження потрапили Art Logistics LLC, ETC Electronics, GFK Logistics LLC, Novastream Limited, ТОВ Vest-Ost, Promelektronika, SKS Elektron Broker LLC, TD Promelektronika LLC, Trust Logistics та Trust Logistics Group LLC.