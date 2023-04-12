Рінкевич у відповідь на слова Макрона про "стратегічну автономію" ЄС закликав до більшої єдності
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Європейський союз буде сильнішим, якщо продовжуватиме інвестувати в трансатлантичну єдність.
Так у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" Євросоюзу від США, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не має підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", - вказав він.
Рінкевич переконаний, що Європейський союз буде сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим - якщо підриватиме їх".
"Більше єдності, менше автономії", - підсумував Рінкевич.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".
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Своїми заявами після повернення з Пекіна президент Франції Макрон посилив небезпеку нападу Китаю на Тайвань. Але французьку промисловість чекають щедрі замовлення.