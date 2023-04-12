УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5423 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 486 8
США (14502) Євросоюз (7058) Рінкевич Едгар (145) Макрон Емманюель (1053)

Рінкевич у відповідь на слова Макрона про "стратегічну автономію" ЄС закликав до більшої єдності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рінкевич

Європейський союз буде сильнішим, якщо продовжуватиме інвестувати в трансатлантичну єдність.

Так у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" Євросоюзу від США, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не має підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", - вказав він.

Рінкевич переконаний, що Європейський союз буде сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим - якщо підриватиме їх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед лідерів ЄС багато прихильників ідеї Макрона щодо стратегічної автономії від США, - Мішель

"Більше єдності, менше автономії", - підсумував Рінкевич.

Рінкевич у відповідь на слова Макрона про стратегічну автономію ЄС закликав до більшої єдності 01

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рінкевич все правильно каже. Косоока китайська гангрена буде збирати всіх якщо вчасно не посадити її на стакан рису і летючих мишей.
показати весь коментар
12.04.2023 21:17 Відповісти
"Урок, который следует извлечь из долгой и, в конечном итоге, убийственной немецкой и европейской наивности в отношении Путина, должен быть применительно к другим диктаторам таким: дистанция вместо заискивания. Перед лицом автократов необходима твердая и единая позиция стран-единомышленников, даже не входящих в ЕС и НАТО, а также уверенность в своих силах. Джо Байдену удалось создать такой альянс после начала войны Россией". То, что Макрон сейчас "сеет сомнения в этом союзе и наносит удар в спину США", является серьезным политическим ударом для Запада, свободы и мира. "Си и Путину это понравится".
показати весь коментар
12.04.2023 21:21 Відповісти
Своєю заявою глава французької держави тепер зробив напад на Тайвань більш імовірним. Адже Сі Цзіньпін виніс урок з помилок Путіна. Російський президент був здивований єдністю, з якою вільний світ підтримує Україну, на яку напала Росія.

Своїми заявами після повернення з Пекіна президент Франції Макрон посилив небезпеку нападу Китаю на Тайвань. Але французьку промисловість чекають щедрі замовлення.
показати весь коментар
12.04.2023 21:22 Відповісти
Якщо нехочете втягуватися ''не у вашу кризу''-то згодом вона може стати ''вашою кризою''. Україна-двері в Европу , і криваві маніякі ламаються в двері!
показати весь коментар
12.04.2023 21:23 Відповісти
французький прорашистсь холуй-макарон скурвився ще й по китайськи...
показати весь коментар
12.04.2023 21:25 Відповісти
Якби не США, то французи б уже давно лизали сраку кацапам, а не про "стратегічні автономії" теревенили.
показати весь коментар
12.04.2023 22:16 Відповісти
Идиот, лучше втягивайся в кризисы, которые не являются вашими, до того, как они станут таковыми
показати весь коментар
12.04.2023 22:25 Відповісти
Микрон гандон.
показати весь коментар
13.04.2023 12:17 Відповісти
 
 